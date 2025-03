Čechům loni vzrostly platy. Polepšili si o několik tisíc

Průměrná mzda v Česku se v loňském roce zvýšila meziročně o 7,1 procenta na 46 165 korun. Lidem tak v průměru na výplatní pásce přibylo 3044 korun. Reálně po zohlednění inflace průměrná mzda po předchozích dvou letech poklesu loni vzrostla o 4,6 procenta. Reálně se zvýšila také za čtvrté čtvrtletí, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.

Za čtvrté čtvrtletí průměrná mzda v České republice stoupla meziročně o 7,2 procenta na 49 229 korun. V meziročním srovnání to bylo o 3322 korun víc. Spotřebitelské ceny se ve stejném období zvýšily o 2,9 procenta, reálně tak průměrná mzda vzrostla o 4,2 procenta. Částka směřující na mzdy byla ve čtvrtém čtvrtletí meziročně vyšší o 7,4 procenta, zaměstnanců přitom přibylo o desetinu procenta.

Medián mezd, tedy hodnota, proti které má polovina zaměstnanců mzdu vyšší a polovina nižší, vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 4,2 procenta na 41 739 korun. U mužů byl 45 004 korun a u žen 38 643 korun.

Podle oborů si ve čtvrtém čtvrtletí meziročně nejvýrazněji polepšili pracovníci v oblasti nemovitostí o 16 procent. V profesních, vědeckých a technických činnostech se průměrná mzda zvýšila o 12,2 procenta, v ubytování, stravování a pohostinství o 10,3 procenta. Nejméně průměrná mzda vzrostla v těžbě a dobývání - o 1,2 procenta. O 2,3 procenta se shodně zvýšila ve vzdělávání a ve veřejné správě a obraně i povinném sociálním zabezpečení.

Kdo si polepšil nejméně?

Za celý rok průměrná mzda nejvýrazněji stoupla ve zdravotní a sociální péči o 10,1 procenta, následují práce v oblasti nemovitostí s růstem o 9,9 procenta a profesní, vědecké a technické činnosti se zvýšením o 9,6 procenta. Nejméně si polepšili pracovníci ve vzdělávání a ve veřejné správě a obraně i povinném sociálním zabezpečení, shodně o 2,7 procenta.

Průměrná mzda byla loni nejvyšší v informačních a komunikačních činnostech, kde převyšovala 83 tisíc korun. Nejméně v průměru brali pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství, méně než 28 tisíc korun.

