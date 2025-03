EU bije na poplach a chystá se na přezbrojení. Utratí obří sumu

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová představila plán „na přezbrojení Evropy“, který by měl umožnit mobilizovat celkem až 800 miliard eur (20 bilionů korun) na posílení evropské obranyschopnosti a navýšení vojenských kapacit i na poskytnutí okamžité pomoci napadené Ukrajině. Von der Leyenová to oznámila v prohlášení pro média.

„Díky tomuto plánu budou moci členské státy výrazně zvýšit svou podporu Ukrajině,“ uvedla von der Leyenová v Bruselu. „Okamžitou vojenskou pomoc Ukrajině,“ upřesnila.

Součástí plánu nazvaného REARM Europe je mimo jiné návrh na rozvolnění rozpočtových pravidel EU s cílem umožnit členským zemím zvýšit investice do obrany bez postihu za nadměrný schodek rozpočtu a také nové společné půjčky ve výši 150 miliard eur (3,8 bilionu korun) jištěné společným rozpočtem EU, které mají být poskytovány vládám členských států evropského bloku. Peníze mají jít na budování celoevropských vojenských kapacit v oblastech, jako jsou protivzdušná a protiraketová obrana, dělostřelecké systémy, střely a munice, drony a obranné systémy proti dronům a na další potřeby od kybernetiky po vojenskou mobilitu, uvedla šéfka komise.

„Členským státům to pomůže sdružit poptávku a nakupovat společně. To sníží náklady, omezí roztříštěnost, zvýší interoperabilitu a posílí naši obrannou průmyslovou základnu,“ uvedla von der Leyenová.

Evropská komise rovněž navrhuje zrušit limity stanovené pravidly EU pro státní výdaje v případě investic do obrany. „Pokud by členské státy zvýšily své výdaje na obranu v průměru o 1,5 procenta HDP, mohlo by to vytvořit fiskální prostor v objemu téměř 650 miliard eur,“ uvedla von der Leyenová.

Komise rovněž navrhla, aby země EU mohly na obranné účely využívat i prostředky, které dostávají z rozpočtu EU v rámci kohezních fondů.

„Evropa je připravena převzít svou odpovědnost. Evropa je schopna mobilizovat téměř 800 miliard eur na bezpečnou a odolnou Evropu. Budeme i nadále úzce spolupracovat s našimi partnery v NATO. Toto je okamžik pro Evropu. A my jsme připraveni vykročit,“ uvedla von der Leyenová.

Prezidenti a premiéři členských států budou o návrhu jednat ve čtvrtek na mimořádném summitu, který se bude zabývat právě bezpečností Ukrajiny a Evropy včetně výdajů na obranu.