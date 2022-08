Britské banky vyplatí tisícové bonusy. Pomáhají zaměstnancům přežít inflaci

Jednorázový bonus 1500 liber přidá k srpnové výplatě britská HSBC. Snaží se tak svým níže postaveným zaměstnancům pomoci překonat razantní nárůst cen, který se v Británii blíží deseti procentům, uvádí agentura Bloomberg.

Zhruba polovina, tedy téměř 17 tisíc zaměstnanců britské banky HSBC má důvod těšit se na srpnovou výplatu. Vedení banky se rozhodlo vyplatit jim jednorázový bonus ve výši 1500 liber. Ten má podle agentury Bloomberg pomoci ustát dramatické zvýšení cen. Míra inflace ve Velké Británii v červnu dosáhla 9,4 procenta a byla nejvyšší za čtyři dekády.

„A HSBC není jediná. V tuto chvíli se všech pět klíčových komerčních bank rozhodlo přistoupit k obdobnému kroku,“ uvádí Olivia Fletcherová z Bloombergu. „Například Banco Santander UK oznámila, že 11 tisícům zaměstnanců zvýší mzdy o čtyři procenta. Barclays dokonce 35 tisícům zaměstnanců vyplatí jednorázově po dvanácti stech liber,“ dodává Fletcherová. Natwest Group a Lloyds Banking Group pak přidá po tisícovce liber.

Rostoucí sazby zvyšují zisky bank

Agentura Bloomberg připomíná, že oznámení bank přichází ve chvíli, kdy sílí přesvědčení, že Bank of England zvýší základní úrokovou sazbu. Zasedání britské centrální banky proběhne tento týden a očekává se, že by mohlo dojít k největšímu zvýšení sazeb za posledních 27 let.

Zvýšené sazby přitom tradičně pomáhají růstu ziskovosti komerčních bank, protože vyšší sazby v očích běžných střadatelů a investorů náchylných na riziko zatraktivňují standardní nástroje.

