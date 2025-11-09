Pojištění elektromobilů letí vzhůru, průměrná cena přesáhla pět tisíc
Povinné ručení pro elektromobily činilo v Česku na konci září v průměru 5070 korun, což bylo o osm procent více než před rokem. U vozů se spalovacími motory dosahovala průměrná cena ve stejném období 4 692 korun. Ještě výraznější rozdíly jsou u havarijního pojištění, které vyjde pro elektromobily v průměru na 17 823 korun, zatímco u vozů se spalovacím motorem na 9 227 korun. Vyplývá to z dat skupiny Klik.cz.
Po českých silnicích jezdí přes 52 tisíc elektrických vozidel a jejich počet stále roste. Od ledna do září 2025 přibylo přes 10 tisíc nových elektromobilů, což představuje meziroční nárůst 41 procent. Podíl vozů s elektrickým pohonem tak dosáhl 5,6 procenta.
Pojišťovny používají pro stanovení ceny odlišná hodnoticí kritéria a nabízejí různé slevy či bonusy, rozdíl v konečné ceně pojištění tak může být poměrně výrazný. "Jsou pojišťovny, které elektromobil zvýhodňují. Naopak jsou pojišťovny, kde je cena povinného ručení vyšší pro elektromobily. Určité rozdíly se mohou projevit u asistenčních služeb, které jsou uzpůsobeny specifickým potřebám elektromobilů, například při nabíjení nebo odtahu při vybití baterie," uvedl ředitel datové analýzy Klik.cz Karel Šultes.
Rizikovost řidiče je stále nejdůležitější
Obecně platí, že cenu povinného ručení určuje míra rizikovosti řidiče, protože z této pojistky se hradí škody způsobené ostatním účastníkům silničního provozu. Cenu havarijního pojištění naopak řídí především hodnota a stáří vozu, protože kryje škody na vlastním voze, dodal Šultes.
V počátcích elektromobility bylo havarijní pojištění podstatně dražší, protože pojišťovny měly omezené zkušenosti s náklady na opravy těchto vozů a v Česku chyběla širší síť servisů. S rozvojem trhu, osvojením servisních nákladů a rozšířením kapacit se havarijní pojištění postupně zlevňuje. V současnosti je stanovováno obdobným způsobem jako u běžných vozů, případné rozdíly vyplývají hlavně z vyšší pořizovací hodnoty elektromobilů, nikoli z jejich pohonu.
Trh s elektromobily v České republice vzrostl za devět měsíců letošního roku o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10 180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut tak měly elektromobily podíl 5,6 procenta. Loni byl podíl elektromobilů mezi prodanými osobními auty 2,5 procenta, uvedlo Centrum dopravního výzkumu.
Češi letos nakoupili více než deset tisíc elektromobilů. Trh nadále roste
Zprávy z firem
Trh s elektromobily v České republice vzrostl za devět měsíců letošního roku o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10 180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut tak měly elektromobily podíl 5,6 procenta. Loni byl podíl elektromobilů mezi prodanými osobními auty 2,5 procenta, uvedlo Centrum dopravního výzkumu.
Důležitým tématem u elektromobilů je také sezonnost provozu. V zimních měsících mají elektromobily nižší dojezd, a to kvůli chladnému počasí a zapínání topení. Oboje výrazně zvyšuje spotřebu energie. Baterie se navíc v mrazu pomaleji nabíjejí a jejich kapacita může být dočasně snížena. Tyto faktory sice nemají přímý vliv na cenu pojištění, ale mohou ovlivnit rozhodování řidičů například o rozsahu asistenčních služeb.
Co se týče údržby, platí pro elektromobily stejné povinnosti jako pro ostatní vozy, včetně přezouvání pneumatik podle sezony. Vzhledem k vyšší hmotnosti elektromobilů je však podle odborníků vhodné volit pneumatiky s vyšším indexem nosnosti a nižším odporem, které lépe zvládají jejich specifické jízdní vlastnosti.
Součástí skupiny Klik.cz jsou srovnávače pojistek Klik.cz, Srovnejto.cz, ePojisteni.cz, Tarifomat a Porovnej24.cz. Skupina patří do nadnárodního konglomerátu Netrisk Group, která vedle Česka provozuje srovnávače na Slovensku, v Rakousku, Maďarsku, Polsku a Litvě.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.