Zavedením cel na dovoz elektromobilů z Číny se EU střelí do vlastní nohy, uvedl šéf BMW

Vedoucí představitelé německých automobilek Volkswagen a BMW varovali před zavedením nových cel na dovoz elektromobilů od čínských výrobců do Evropské unie.

Takový krok by podle nich mohl vést k odvetným opatřením, ohrozit ekologické plány EU a poškodit automobilky, které do EU dovážejí auta vyrobená v Číně, uvedly agentura Reuters a list Financial Times (FT).

Evropská komise (EK) loni začala vyšetřovat subvencování výroby elektromobilů v Číně, což by mohlo vést k uvalení dodatečných dovozních cel. „Nedomníváme se, že naše odvětví potřebuje ochranu,“ uvedl šéf automobilky BMW Oliver Zipse. Zavedením nových cel by se podle něj mohla EU „střelit do vlastní nohy“.

Zipse upozornil, že podnikání na globální bázi poskytuje velkým automobilkám výhodu. „Tuto výhodu můžete zavedením dovozních cel snadno ohrozit,“ dodal.

BMW z Číny do Evropy dováží elektromobily značky Mini a elektromobily BMW iX3. Čína je navíc pro BMW druhým největším trhem po Evropě, na celkových tržbách automobilky se v prvním čtvrtletí podílela téměř třetinou.

Také pro Volkswagen je Čína velmi důležitá. „Nevěřím v cla. Chci, aby všichni soupeřili za stejných podmínek,“ uvedl šéf hlavní značky VW Thomas Schäfer. „Vždycky jsou tu nějaká odvetná opatření (v reakci na uvalení dovozních cel),“ dodal.

Zavedení dodatečných cel by mohlo mít negativní dopad na dodržování nových emisních norem EU. Automobilky budou muset ke splnění těchto norem prodávat více elektromobilů, při jejichž výrobě jsou závislé na čínských surovinách pro baterie, upozorňuje Reuters.

Green Deal v ohrožení

„Bez komponentů z Číny nebudou v EU žádné automobily,“ uvedl Zipse. Dodal, že zavedení cel by zmařilo plány, které mají EU postavit do čela snižování uhlíkových emisí. „Bez zdrojů z Číny nebude v Evropě žádný Green Deal,“ řekl Zipse.

Evropská komise by měla vyšetřování dokončit v listopadu, už v červenci by však mohla uvalit prozatímní cla, píše Reuters. Předsedkyně EK Ursula von der Leyenová uvedla, že EU musí podniknout kroky, aby zabránila Číně v zaplavení unijního trhu subvencovanými elektromobily.

Společnost Rhodium Group v nedávné zprávě předpověděla, že EK uvalí na dovoz elektromobilů z Číny cla v rozpětí od 15 do 30 procent. „Aby přestal být evropský trh pro čínské výrobce elektromobilů atraktivní, byla by pravděpodobně zapotřebí cla v rozpětí 40 až 50 procent,“ dodala nicméně.

Hodnota dovozených elektromobilů vyrobených v Číně do Evropské unie vloni podle FT dosáhla 11,5 miliardy dolarů (zhruba 270 miliard korun). Vzrostla tak z 1,6 miliardy dolarů v roce 2020. Údaje zahrnují kromě aut čínských značek rovněž automobily zahraničních značek vyrobených v Číně.