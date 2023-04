Šéf Severoatlantické aliance Stoltenberg je v Kyjevě. Vstup Ukrajiny do NATO nepřipustíme, reaguje Kreml

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg je na neohlášené návštěvě v Kyjevě, první od vypuknutí války Ruska proti Ukrajině, která nyní chystá protiofenzívu. Naplánovány jsou rozhovory s prezidentem Volodymyrem Zelenským, uvedla agentura Unian. Kreml v reakci na návštěvu potvrdil, že jedním z jeho válečných cílů je nepřipustit vstup Ukrajiny do NATO.

Stoltenberg uctil památku ukrajinských vojáků, kteří během dosavadního konfliktu přišli o život, a prohlédl si výstavu poničené ruské vojenské techniky na ústředním náměstí ukrajinské metropole, napsala agentura Reuters. Hold padlým vzdal generální tajemník jen v doprovodu své ochranky a ukrajinské čestné stráže, uvedl Unian.

Na sociálních sítích a v ukrajinských médiích se objevily snímky šéfa NATO v Kyjevě. Zprávu o Stoltenbergově návštěvě následně aliance potvrdila, poznamenala agentura AFP.

Alianční podporu Ukrajiny, která čelí ruské agresi, i to, že členské státy NATO poskytují Kyjevu zbraně a další vybavení pro boj s ruskou armádou, kritizuje Moskva. Kreml pokládá tuto pomoc za důkaz, že NATO a Spojené státy vedou na Ukrajině zástupnou válku proti Rusku, a to „do posledního Ukrajince", jak zdůrazňují ruští představitelé. Aliance ani členské státy na Ukrajinu své vojáky neposlaly.

Ukrajina chce do NATO

Ukrajina vidí svou budoucnost v NATO, zatímco Rusko pokládá NATO za nepřátelskou alianci usilující o zasahování v oblasti, kterou Rusko pokládá za svou sféru vlivu.

Mluvčí Kremlu v reakci na Stoltenbergovu návštěvu potvrdil, že jedním z cílů „speciální vojenské operace", jak Moskva nazývá invazi do sousední země, je nepřipustit vstup Ukrajiny do NATO. „V opačném případě by to vytvořilo vážné, významné nebezpečí pro naši zemi, pro její bezpečnost," prohlásil mluvčí Dmitrij Peskov podle agentury Interfax.

„Všichni rozumíme tomu, že není žádná jiná možnost než podporovat Ukrajinu. Alternativou je ruský úspěch, který by pro nás znamenal mnohem více problémů a možná ještě vážnějších, než jaké máme dnes," prohlásil český prezident Petr Pavel po středečním jednání se Stoltenbergem v bruselském ústředí NATO.

Ujistil, že Česko a spojenci jsou připraveni dlouhodobě podporovat Ukrajinu na její cestě k ukončení války, k poválečné obnově a k členství v NATO. Alianční státy musí podle generálního tajemníka v podpoře napadené země pokračovat a dokázat ruskému vůdci Vladimiru Putinovi, že se v plánech na zdolání ukrajinského odporu dlouhodobou opotřebovávací válkou zmýlil.

Ruská vojska vpadla na Ukrajinu na Putinův rozkaz loni 24. února. Válka si od té doby podle odhadů vyžádala životy desítek tisíc vojáků, tisíců civilistů a miliony lidí vyhnala z domova.