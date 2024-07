Možná raději odstupte. Apelují na Bidena prominentní novináři i sponzoři kampaně, spolustraníci za ním stojí

Týden po nevydařeném výkonu v předvolební debatě čelí americký prezident Joe Biden dalším a dalším výzvám, aby vzdal kampaň za znovuzvolení a přenechal místo někomu mladšímu. Přichází od médií, kolegů z Demokratické strany a nyní také od jejích sponzorů. Biden se nutně potřebuje ukázat v lepším světle při sérii vystoupení v nadcházejících dnech.

K hlasům volajícím po jeho odchodu z boje o druhý mandát se ve středu přidal kolektiv komentátorů deníku The Boston Globe. „Ve dnech od prezidentské debaty z minulého týdne tým prezidenta Bidena nepřišel s adekvátním vysvětlením toho, proč byl jeho výkon nevídaně špatný, kromě toho, že byl nachlazený,“ píše se v komentáři.

Biden je v 81 letech nejstarším prezidentem v dějinách Spojených států a v televizním duelu se svým republikánským rivalem Donaldem Trumpem potřeboval ujistit voliče, že funkci hlavy státu stále dokáže plnohodnotně vykonávat. Místo toho byl před kamerami mdlý a nejistý, což spustilo paniku uvnitř Demokratické strany ohledně jeho schopnosti Trumpa porazit. Krátce po debatě Bidena k ukončení kandidatury vyzvala názorová sekce deníku The New York Times (NYT).

Odstoupit, nebo zatnout zuby? Demokraté jsou ohledně Bidena rozděleni Politika Američtí demokraté řeší, zda jen několik měsíců před volbami změnit svého kandidáta. Nejen anketa magazínu Politico ukazuje, že politici i stratégové mají ke shodě daleko. Konečné rozhodnutí však stejně závisí na prezidentu Bidenovi. Karel Pučelík Přečíst článek

Sponzoři Demokratů volají po odstoupení Bidena

Nyní se podle tohoto listu přidávají také sponzoři demokratů. Jedním z prvních, který s takovýmto apelem vyšel na veřejnost, se stal ve středu miliardář a spoluzakladatel videotéky Netflix Reed Hastings. „Biden musí odstoupit a umožnit vitálnímu lídrovi demokratů porazit Trumpa,“ napsal deníku NYT. Podle tohoto média mnozí další ´megasponzoři´ demokratů stejné stanovisko vyjadřují v soukromí.

Někteří komentátoři podotýkají, že takovéto výzvy od společenských elit mohou prezidenta jen utvrdit v odhodlání vytrvat v kampani. Biden si zakládá na tom, že během své dlouhé politické kariéry byl v jistých momentech podceňován, a podle médií si nechává radit jen od úzkého kruhu blízkých v čele s první dámou USA Jill Bidenovou. Dalším faktorem ale mohou být průzkumy preferencí, které po debatě nasvědčují mírnému poklesu prezidentovy podpory.

Zelenskyj: Pokud Trump ví, jak ukončit válku, měl by nám to dnes říct Politika Pokud americký exprezident Donald Trump ví, jak rychle ukončit ruskou válku proti Ukrajině, měl by to nyní říct. V rozhovoru s agenturou Bloomberg to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. ČTK Přečíst článek

Biden má čtyři měsíce před volbami rozhodující slovo v tom, zda bude kandidátem demokratů, či nikoli. Ve stranických primárkách neměl výraznější konkurenci a s přehledem je vyhrál, čímž si zajistil právo na nominaci do listopadového souboje o Bílý dům. Vedení strany by ale mohlo vybrat jiného kandidáta, kdyby Biden sám z voleb odstoupil.

K tomu ho již veřejně vyzvali dva demokratičtí členové Sněmovny reprezentantů. Desítka dalších demokratů z Kongresu pak dala najevo pochybnosti o jeho kandidatuře, uvádí list The Washington Post.

Plnou podporu mezitím Bidenovi vyjadřují politici, kteří jsou nejčastěji skloňovaní jako potenciální náhradníci na pozici prezidentského kandidáta demokratů. Vedle viceprezidentky Kamaly Harrisové jde o guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma a guvernérku Michiganu Gretchen Whitmerovou. „Joe Biden je naším nominantem. Hraje na vítězství a já ho podporuji,“ napsala Whitmerová na sociální síti X po středeční schůzce Bidena s několika guvernéry.

Klíčové budou pro Bidenovu kampaň nadcházející dny, kdy má na programu několik veřejných vystoupení, píše Reuters. V pátek večer (v sobotu ve 2:00 SELČ) odvysílá televize ABC rozhovor se šéfem Bílého domu, ve stejný den Biden vystoupí na předvolebním mítinku ve státě Wisconsin. O den později zamíří do Pensylvánie na konferenci učitelských odborů a příští týden bude ve Washingtonu hostit desítky světových lídrů na summitu NATO.

Joe, je čas jít. První demokrat vyzval amerického prezidenta, aby vzdal boj o Bílý dům Politika Člen americké Sněmovny reprezentantů Lloyd Doggett jako první demokratický zákonodárce veřejně vyzval prezidenta Joea Bidena, aby se vzdal nominace Demokratické strany do podzimních voleb, a neusiloval tak o znovuzvolení šéfem Bílého domu. ČTK Přečíst článek