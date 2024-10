Harrisová: Mé prezidentství by nebylo pokračováním toho Bidenova

Mé prezidentství by nebylo pokračováním prezidentství Joea Bidena. Prohlásila to viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku USA Kamala Harrisová v rozhovoru s televizí Fox News.

„Jako každý nový lídr, který nastoupí do úřadu, přinesu své životní zkušenosti, své profesní zkušenosti a nové nápady,“ ujistila v rozhovoru v reakci na dotaz ohledně svého nedávného prohlášení, že by nezměnila vůbec nic na krocích končící Bidenovy administrativy.

V rozhovoru v konzervativní televizi tradičně nakloněné republikánům Harrisová čelila například otázkám týkajícím se migrace. Moderátor Bret Baier po ní chtěl, aby obhájila dřívější rozhodnutí Bidenovy administrativy zvrátit některá restriktivní opatření zavedená jejím soupeřem Donaldem Trumpem. Podle Harrisové naopak Trump vyzval republikánské zákonodárce, aby odmítli kompromisní návrh imigračního zákona, protože raději problém využívá ve svůj prospěch, místo aby ho řešil.

Oba kandidáti mezitím pokračují ve svých kampaních před volbami, které Američany čekají 5. listopadu. Harrisová ve středu v pensylvánském okrese Bucks připomněla události před čtyřmi lety, kdy Trump prohrál souboj o Bílý dům s Bidenem. „Odmítl akceptovat vůli lidu a výsledky svobodných a spravedlivých voleb. Poslal dav, ozbrojený dav do amerického Kapitolu, kde násilně napadali policisty, příslušníky bezpečnostních složek a ohrožovali život svého vlastního prezidenta,“ řekla Harrisová.

Trump se ve středu na akci pořádané republikány latinskoamerického původu ve státě Arizona musel vracet ke svému nedávnému kontroverznímu a hojně publikovanému vyjádření o tom, že přistěhovalci z Haiti ve Springfieldu ve státě Ohio zabíjejí domácí zvířata nebo loví zvířata v parcích a pak je jedí. „Jenom jsem říkal, o čem přicházely zprávy,“ odvětil na dotaz ohledně výroků, jejichž pravdivost se neprokázala.

