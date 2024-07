Karel Pučelík: Taktizování proti Le Penové trhy uklidňuje

Po prohraných evropských volbách a nečekanému vyhlášení parlamentních voleb se francouzské trhy otřásly. Nyní se ale zdá, že situace je oproti prvnímu kolu hlasování o poznání uvolněnější. Firmy totiž mají po oznámení spolupráce levice a centristů alespoň několik indicií, že by po víkendu nemuselo dojít k úplně nejděsivějším scénářům.

„Po Macronově vyhlášení předčasných voleb 9. června vzrostly výnosy francouzských desetiletých dluhopisů více než v kterémkoli jiném týdnu od roku 2011. Jinými slovy, byl to nejhorší týden pro sazbu, za kterou si Francie půjčuje na trzích, od samého počátku krize v eurozóně,“ uvádí americký think tank Atlantic Council. Národní sdružení Marine Le Penové a Jordana Bardelly si sice vedlo dobře, ale jejich vize získání absolutní většiny a potažmo i premiérského postu je alespoň prozatím daleko.

Národní sdružení kromě krajně-pravicového přístupu k imigraci slibuje také nerealistický ekonomický program, který by zatížil veřejné rozpočty – například snížit energetické daně nebo osekat Macronovu důchodovou reformu. Ostatně i levicový blok nazvaný „Nová lidová fronta“ nabízel nezodpovědná řešení. Uskupení sdružující klasické socialisty, zelené, komunisty či „NepFrancii“ Jeana-Luca Mnchona však většinu získat nemůže, což je pro trhy taktéž úlevné informace.

„Zdá se, že francouzský soukromý sektor se utěšuje ústředním scénářem zavěšeného parlamentu a vyloučením většinového scénáře Nové lidové fronty. Pravděpodobnost zavedení sankčních daní a dalších zásadních ekonomických změn, s nimiž by se podniky musely potýkat, je nyní mnohem nižší, ale nezmizela,“ popisuje v analýze think tank.

Šance Le Penové se tenčí

Národní sdružení získalo minulou neděli přes třicet procent a do druhého kola vstupuje s nejlepších výchozí pozicí. Obvykle se ve druhém kole objevuje ve většině obvodů pouze dvojice kandidátů, ovšem chaotická povaha aktuální francouzské politiky aktuálně vyústila v to, že ve více než třech stovkách obvodů postoupilo tři a více uchazečů.

Republikánská fronta, jak se označují centristé a levice, však začala taktizovat. Nejdříve Nová lidová fronta uvedla, že stáhne svého kandidáta v obvodech, kde skončil třetí za centristou z Macronova tábora. Poté slíbili obdobný postup i „prezidentští“ uchazeči. Celkově tak do druhého kola nezasáhne na dvě stovky lidí. Nebylo to samozřejmě bezbolestné, třeba prezidentský tábor musel obětovat i členy vlády.

Šance krajní pravice na získání absolutní většiny se tak dramaticky snižují, ačkoli je samozřejmě předčasné předpovídat, jak se voliči zachovají. Aby plány demokratů vyšly, musejí lidé hlasovat i pro kandidáty, za které by se jindy nepostavili – a v mnohých případech je dokonce vyloženě nesnášejí.

Národní sdružení možná i přesto vyhraje, dlouhodobě však předesílá, že vládu převezme pouze s absolutní většinou v zádech. Reálně tak může nastat situace, kdy Emmanuel Macron bude muset jednat s koalicí, kde bude mít nejsilnější zastoupení levicový blok.

Ne, ale zadlužená Francie

V neděli půjde o hodně. Krajní pravice je poprvé na dosah moci, což by mohlo přinést neblahé důsledky, a to nejen pro Francouze, ale i pro Evropu nebo třeba pro Ukrajinu. Trpět by mohla i ekonomika. Francie, jako jeden z nejvíce zadlužených států Evropské unie, si totiž nemůže dovolit příliš experimentovat.

Před dvěma týdny Evropská unie rozjela disciplinární řízení se sedmičkou států kvůli jejich přístupu k zadlužení, Francie mezi nimi nechyběla. Tento týden navíc země dostala varování od ratingové agentury S&P Global.

I pokud se nedostanou k moci extrémy, nebude prý mít ekonomika vyhráno. „Vzhledem k tomu, že ve Francii neexistuje tradice širokých koalic, lze v tuto chvíli předpokládat, že žádná vláda nebude schopna provádět další úsporná nebo efektivní opatření,“ podotýký Atlantic Council. Francouzům i trhům tak nezbývá nic jiného než vyčkávat.