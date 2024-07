Odstoupit, nebo zatnout zuby? Demokraté jsou ohledně Bidena rozděleni

Američtí demokraté řeší, zda jen několik měsíců před volbami změnit svého kandidáta. Nejen anketa magazínu Politico ukazuje, že politici i stratégové mají ke shodě daleko. Konečné rozhodnutí však stejně závisí na prezidentu Bidenovi.

Cvrkot kolem amerického prezidenta Joea Bidena ani několik dní po nepovedené prezidentské debatě neustává. Jednaosmdesátiletému demokratickému kandidátovi pro další volební období se nepodařilo slabým a křehkým výkonem dokázat, že je fyzicky a mentálně fit funkci vykonávat další čtyři roky. Mnozí demokratičtí politici a sponzoři prý zpanikařili a bezmála čtyři měsíce před volbami začali řešit, co dál.

Přestože hned další den Biden vystoupil na pódiu opět v obvyklé a poměrně dobré formě, výzvy k odstoupení ze souboje s Donaldem Trumpem neustávají. Patrně nejvýrazněji se ozval kongresman Lloyd Doggett. „Zastupuji srdce kongresového obvodu, který kdysi reprezentoval Lyndon Johnson. Za zcela jiných okolností učinil bolestné rozhodnutí odstoupit. Prezident Biden by měl udělat totéž,“ prohlásil v úterý.

Podle CNN se za prezidentem dnes chystají demokratičtí guvernéři. Mnoho dřívějších Bidenových spojenců prý už má jasno v tom, že by měl kampaň příští týden ukončit. Většina však doufá, že k tomuto rozhodnutí dojde prezident sám a nebude ho třeba k tomu tlačit. Praktická stránka věci je ale složitá, protože se jedná o neprobádané území. Žádná ze stran nikdy nestáhla svého favorita v takto pokročilé fázi kampaně, tím spíš úřadujícího prezidenta. Není jasné, kdo by Bidena nahradil, protože v primárkách se žádná silná osobnost neobjevila. Nikdo neví, jak by reagovali voliči.

Zachovat se zodpovědně

Magazín Politico se na názor zeptal dvanáctky vrcholových politiků a expertů. Například bývalý šéf Republikánského národního výboru Michael Steele tvrdí, že se demokraté potřebují hlavně uklidnit. Biden by prý neměl panikařit. „Protože teď máte šanci opřít se o svou lidskost a přijmout fakt, že je vám 81 let. No a co? Musíte si dát věci do souvislostí. Zdá se, že se všichni obávají vašeho věku. Ale co charakter člověka, proti kterému kandidujete? Ukažte oheň, který máte v duchu, abyste zvládli zbytek práce,“ uvedl někdejší politik a dnes komentátor a analytik.

„Za prvé: Domnívám se, že strana a Bidenovo okolí by se měli nejprve nadechnout. Zadruhé by kampaň měla Bidena více vytáhnout ven a nechat ho být Bidenem a neuzavírat se. Čím víc bude venku, tím víc si zvykne na to, že je opět na trase kampaně. Měli by ho nechat navštívit okrsky/oblasti s vysokou volební účastí v klíčových státech, kde se bojuje. Za třetí: Shromáždit se kolem něj, ať se děje, co se děje,“ doporučuje třeba demokratický stratég Douglas Wilson.

Politický komentátor Charles Sykes zase upozorňuje, že o Bidena by mělo jít až ve druhé řadě. „Skutečnou krizí však není věk nebo slabost Joea Bidena, ale to, co znamenají pro budoucnost americké demokracie. Hlavní směrnicí roku 2024 není znovuzvolení Joea Bidena; je to zabránění návratu Trumpa k moci a přehlídce hrůz, které přinese,“ uvedl. „Pro demokraty tedy měla být čtvrteční debata okamžikem překvapivého vyjasnění: Pokud strana neudělá změnu, Trump tyto volby vyhraje. Pokud skutečně věří, že Trump představuje existenční hrozbu pro náš ústavní pořádek, musí se podle toho nyní chovat,“ dodal pro Politico s tím, že by se měl Biden zachovat zodpovědně.

Kritika prezidentova kruhu

Velká kritika míří v posledních dnech na prezidentovi nejbližší spolupracovníky. Opřela se do nich i rodina a nyní jsou trnem v oku i Demokratické straně. Jak uvádí zmíněný magazín, začínají se množit zvěsti, že celá věc s debatou byla nezvládnutá. Navíc omezený kroužek prý omezuje přístup k prezidentovi a ani ho neinformuje tak, jak by bylo záhodno.

„Po debatě převládl ve velké části strany názor, že Bidenovo okolí je neproniknutelná skupina prospěchářů, kteří si namlouvali, že je schopen znovu kandidovat, i když se usilovně snažili přizpůsobit jeho omezeními a chránit je před pohledy zvenku,“ uvádí Politico.

Rozdělená Demokratická strana má před sebou řadu problémů k řešení. Jaký bude další osud Joea Bidena se ukáže v nejbližších dnech. Každopádně však uniká to nejdůležitější – odvázaný Trump, který je přese všechno větší hrozbou pro Spojené státy než Bidenovo stáří.