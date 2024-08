Tři měsíce do amerických voleb. Má Kamala Harrisová vyhráno? Vlastně ani trochu

Souboj mezi stávající viceprezidentkou USA Kamalou Harrisovou a exprezidentem Donaldem Trumpem se blíží. Zatímco na začátku léta to vypadalo, že Donald Trump má vítězství v kapse, aktuálně to působí, jako by Harrisová již zvítězila. Navzdory průzkumům se boj teprve rozjíždí. A půjde o to, kdo bude udávat tón kampaně, jaké zbraně v ní který kandidát vytáhne a komu budou nahrávat i okolnosti, na něž nemá žádný z kandidátů vliv. Jak tedy bude vypadat tříměsíční kampaň? Tady jsou pravděpodobné hlavní motivy.

Reklama

Trump: Harrisová je komunistka

Po týdnech tápání a snahy vykreslit Harrisovou jako slabou, nezkušenou kandidátku lacině sázející na nebílé voliče se Donald Trump rozhodl vytáhnout první velký trumf. Pravděpodobnou protikandidátku označil rovnou za komunistku. Pomiňme, že v USA nic jako komunista ve vrcholné politice neexistuje, jde jen o to, jak daleko od extrémně libertariánských myšlenek se politik ocitá.

A tady má Donald Trump jednoznačně pravdu. Kamala Harris je zastánkyně státních zásahů, systému regulací a dotací pro „dobrou věc“. Naproti tomu Donald Trump aktuálně alespoň verbálně slibuje daleko liberálnější ekonomický přístup, zejména v oblasti daní. A připomeňme, že jsou stále platná jeho opatření, kterými byla daňová zátěž výrazně snížena.

Trump: Rusko by nikdy nenapadlo Ukrajinu, kdybych byl prezidentem Politika Živě přenášený rozhovor republikánského kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa s miliardářem Elonem Muskem na sociální síti X provázely technické problémy a musel být o bezmála 45 minut odložen. Podle Muska šlo o takzvaný DDoS útok. Trump po opožděném startu líčil svůj pohled na atentát, při němž ho minulý měsíc střelec zasáhl do ucha. Řekl také, že Rusko by nikdy nenapadlo Ukrajinu, kdyby byl prezidentem. ČTK Přečíst článek

Komu nahrají ekonomika a Fed

Velká část politických pozorovatelů a odborníků se shoduje na tom, že v jádru amerických prezidentských voleb bude právě ekonomika a ekonomická situace různých vrstev americké populace. Donald Trump v souladu s republikánskou modernou cílí zejména na bohatší vrstvy, které chce oslovit nižšími daněmi, naopak Harrisová údajně cílí na nízkopříjmové voliče, což v USA velmi často koreluje také s etnicitou, rasou a životem v některých méně bohatých městech či státech.

Reklama

Volby se konají v situaci, kdy se světem prohnala mimořádná inflační vlna. Kvůli ní americká centrální banka zvýšila úrokové sazby, což řadě lidem zamezilo koupit si vlastní dům. Podle Trumpa to je přitom symbol amerického snu. Ačkoli na inflaci měla americká vláda malý vliv a Fed je nezávislý, bude tato situace mít výrazný vliv. Fed v současnosti chystá začátek snižování sazeb, k němuž by se mohl uchýlit již v září. Budou však necelé dva měsíce stačit na to, aby Harrisové ekonomická situace přihrála nějaké plusové body? Pravděpodobně nikoli.

Vyžeňte Ukrajince. Putin stanovil nové hlavní úkoly pro svou armádu Politika Ukrajina se útokem na ruskou Kurskou oblast pokusila zlepšit své vyjednávací pozice, zpomalit ruský postup na jiných úsecích fronty, zastrašit ruskou společnost a destabilizovat pohraniční oblasti. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin na poradě s účastí gubernátorů pohraničních regionů. Za hlavní úkol Putin označil vyhnat nepřítele z ruského území. ČTK Přečíst článek

Kulturní války až na prvním místě

Navíc ekonomika se v posledních letech stává spíše vedlejším motivem. Tím primárním v rozhodování voličů hraje přesvědčení, jaký svět jim jejich prezident nabídne. A zde nemohou být oba kandidáti ostřeji vyprofilovaní.

Kamala Harris nabízí svět liberálních demokratů, kde prim hrají lidská práva garantovaná všem, a ekonomika má být nástrojem k dosažení těchto cílů. Zároveň Donalda Trumpa vykresluje jako záporáka, který stojí v cestě tomuto světu (což je v předvolebních kampaních 21. století vracející se motiv).

Naproti tomu Donald Trump vykresluje svět Harrisové jako dekadentní, plný nesmyslů a rozmařilostí, jde podle něj o symbol úpadku západní civilizace. A jen on dokáže tyto tendence zvrátit a vrátit lidstvo do ztraceného ráje. Zní to možná až příliš, nicméně právě na tuto strunu Trump drnká stále častěji. Své meetingy doplňuje modlitbou, slibuje zejména pravověrným křesťanům, že to je právě on, kdo zachová všechny tradice.

Trump šíří lži, že Harrisová "přifukuje" davy stoupenců Politika Donald Trump lživě obvinil viceprezidentku Kamalu Harrisovou z používání technologie umělé inteligence k vytváření obrázků o velikosti davů na jejích shromážděních a papouškoval tak nepodloženou konspiraci, která koluje mezi členy republikánského hnutí MAGA (Make America Great Again), píše server CNBC. nst Přečíst článek

Kdo osloví nerozhodnuté

Oba kandidáti tak primárně cílí na své jádrové voličstvo a nabízejí mu komplexní servis, ať už se voliči chtějí odkazovat na řešení ekonomických problémů, nebo na kulturní války.

V americkém volebním systému se tak snaží oslovit zejména tradičně rozdělené státy na majoritně republikánské a demokratické. Jenomže pak tu jsou takzvané „Swing States“, v nichž toto tradiční dělení neplatí. Podle magazínu Time jich je sedm a právě schopnost získat voliče (a tedy volitele) těchto států rozhodne volby.

A tak je dobré zkusit vnímat i to, jak volební tým dokáže rozšířit schopnost oslovit voliče jednotlivých kandidátů nad rámec jich samotných. V tom hraje velmi důležitou roli takzvaný „running mate“, tedy kandidát na prezidenta. A přinejmenším podle prvních dojmů v tomto měla lepší ruku Harrisová, když zvolila Tima Walze. Ten totiž může přinést hlasy voličů, pro něž by samotná Harrisová volitelná nebyla.

Naopak duo Donald Trump - J. D. Vance působí jako valivý monolit oslovující voliče s téměř identickými preferencemi. Podle některých amerických komentátorů tak Vance je spíše snaha Trumpa získat si pevnější vazbu se Silicon Valley, jehož protagonisté mu mohou získat hodně peněz i vlivu a hlasů prostřednictvím sociálních sítí.

V 91 letech zemřel rakouský miliardář. V červnu měl svatbu Leaders Ve věku 91 let v pondělí zemřel známý rakouský miliardář a podnikatel Richard Lugner, informují rakouská média. Lugnerovo jméno bylo spojováno především s každoročním vídeňským plesem v opeře, kam zval hvězdy showbyznysu z celého světa, připomíná agentura APA. ČTK Přečíst článek

Úspěch táhne

Do voleb zbývají tři měsíce. Budou to tři měsíce, při nichž se budou výrazně přelévat preference jednotlivých kandidátů. Každý úspěch, ať už v debatách, nebo při meetinzích či nějakých zcela nenadálých událostech, může změnit poměr v předvolebních průzkumech. Aktuálně jim mírně dominuje Harrisová, tým Donalda Trumpa však teprve rozjíždí kampaň proti ní (doposud se soustředil na likvidaci Joea Bidena).

Podstatné však je uvědomit si, že skutečně nerozhodnutí voliči se budou rozhodovat až na poslední chvíli. A bude u nich mít výrazný vliv fenomén, který je popsán již déle než sto let – chtějí být součástí vítězného týmu. Kdo tedy bude vypadat jako vítěz někdy na přelomu října a listopadu, pravděpodobně se jím skutečně stane.