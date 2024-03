Věk je jen číslo. Mediální magnát Murdoch se pošesté zasnoubil

Mediální magnát Rupert Murdoch se pošesté zasnoubil. Svou přítelkyni, 67letou bývalou molekulární bioložku Jelenu Žukovovou, si bude brát letos v červnu na své vinici v Kalifornii. Deníku The New York Times to potvrdil Murdochův tým.

Dvaadevadesátiletý Američan australského původu chodí s Žukovovou, kterou potkal na rodinné sešlosti pořádané jeho exmanželkou Wendi Dengovou, od loňského srpna. Žukovová je původem z Ruska, ale přes 30 let žije ve Spojených státech. Dcera Žukovové Darja byla až do roku 2018 manželkou ruského oligarchy a bývalého majitele fotbalového klubu Chelsea Romana Abramoviče.

Mediální magnát byl ženatý čtyřikrát, mimo jiné i s herečkou a modelkou Jerry Hallovou. S Dengovou byl Murdoch ženatý 14 let, mají spolu dvě dcery a rozvedli se v roce 2013.

Média si také všímají, že Murdoch byl ženatý čtyřikrát, ale zásnuby s Žukovovou jsou již jeho šesté. Loni na jaře pouhé dva týdny po zásnubách ukončil vztah s bývalou policejní kaplankou Ann Lesley Smithovou.

Loni na podzim Murdoch odstoupil z čela správních rad svých společností Fox Corp a News Corp. Ukončil tak zhruba sedmdesátiletou kariéru, během které vybudoval mediální impérium sahající od Austrálie po Spojené státy. Patří do něj mimo jiné americká televizní síť Fox, britský bulvární deník The Sun či americký finanční list The Wall Street Journal (WSJ).

