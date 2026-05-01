Trump hrozí stažením vojáků z Evropy. Na řadě může být Itálie i Španělsko
Americký prezident Donald Trump zvažuje výrazné omezení vojenské přítomnosti Spojených států v Evropě. Podle agentury Reuters by se krok mohl týkat nejen Německa, ale nově i Itálie a Španělska. Důvodem je nespokojenost Washingtonu s přístupem evropských spojenců k válce s Íránem i jejich dlouhodobě nízké obranné výdaje.
Spojené státy mohou zásadně přepsat svou vojenskou strategii v Evropě. Prezident Donald Trump otevřeně mluví o stahování vojáků z klíčových spojeneckých zemí a zpochybňuje dosavadní fungování aliance NATO. Evropané mezitím odmítají přímé zapojení do konfliktu s Íránem, což napětí dále prohlubuje.
Trump: Evropa nepomáhá dost
„Jo, pravděpodobně,“ odpověděl Trump v rozhovoru pro Fox News na otázku, zda lze očekávat stažení vojáků z Itálie a Španělska. Zároveň tyto země ostře kritizoval. „Itálie nám vůbec nepomáhá a Španělsko je příšerné, naprosto příšerné,“ uvedl.
Podle něj evropské státy dlouhodobě spoléhají na americkou ochranu, aniž by samy dostatečně investovaly do obrany nebo podporovaly americké vojenské operace.
Spor o válku s Íránem
Napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci se výrazně prohloubilo kvůli konfliktu s Íránem. Washington vyzývá k širší podpoře operací zaměřených mimo jiné na zajištění průchodnosti Hormuzského průlivu, který patří mezi nejdůležitější ropné trasy světa.
Evropské země ale přímé zapojení do bojů odmítají. Nabízejí pouze účast na ochraně námořní dopravy, a to až po případném uzavření mírové dohody. Některé státy včetně Itálie navíc v určitých případech odmítly povolit přelet amerických letadel směřujících do oblasti konfliktu.
Španělsko pak uvedlo, že vojenský zásah proti Íránu považuje za krok odporující mezinárodnímu právu.
Napětí v NATO roste
Trump dlouhodobě kritizuje NATO a opakovaně naznačil, že by Spojené státy mohly alianci opustit nebo výrazně omezit svou roli. Jeho výroky vyvolávají obavy z oslabení transatlantických vazeb i celkové bezpečnosti v Evropě.
Americký prezident zároveň uvedl, že zvažuje snížení počtu vojáků v Německo, kde jich nyní slouží přibližně 35 000. Už během svého prvního funkčního období Trump hovořil o jejich redukci zhruba o třetinu, tento plán však později zastavila administrativa prezidenta Joe Biden, která naopak rozhodla o posílení americké přítomnosti.
Současný spolkový kancléř Friedrich Merz zdůraznil význam dobrých vztahů se Spojenými státy, k Trumpovým výrokům se však přímo nevyjádřil. Ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že Německo je na případné změny připravené.
Významná přítomnost USA v Evropě
Podle londýnského Mezinárodní institut strategických studií bylo v roce 2024 v Itálii přibližně 13 000 amerických vojáků, což představuje druhý největší kontingent USA v Evropě. Ve Španělsku působí zhruba 3500 amerických vojáků.
Případné stažení by znamenalo výraznou změnu v rozmístění amerických sil na evropském kontinentu a mohlo by zásadně ovlivnit bezpečnostní rovnováhu v rámci celé aliance.
