Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Trump hrozí stažením vojáků z Evropy. Na řadě může být Itálie i Španělsko

ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump zvažuje výrazné omezení vojenské přítomnosti Spojených států v Evropě. Podle agentury Reuters by se krok mohl týkat nejen Německa, ale nově i Itálie a Španělska. Důvodem je nespokojenost Washingtonu s přístupem evropských spojenců k válce s Íránem i jejich dlouhodobě nízké obranné výdaje.

Spojené státy mohou zásadně přepsat svou vojenskou strategii v Evropě. Prezident Donald Trump otevřeně mluví o stahování vojáků z klíčových spojeneckých zemí a zpochybňuje dosavadní fungování aliance NATO. Evropané mezitím odmítají přímé zapojení do konfliktu s Íránem, což napětí dále prohlubuje.

Trump: Evropa nepomáhá dost

„Jo, pravděpodobně,“ odpověděl Trump v rozhovoru pro Fox News na otázku, zda lze očekávat stažení vojáků z Itálie a Španělska. Zároveň tyto země ostře kritizoval. „Itálie nám vůbec nepomáhá a Španělsko je příšerné, naprosto příšerné,“ uvedl.

Podle něj evropské státy dlouhodobě spoléhají na americkou ochranu, aniž by samy dostatečně investovaly do obrany nebo podporovaly americké vojenské operace.

Spor o válku s Íránem

Napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci se výrazně prohloubilo kvůli konfliktu s Íránem. Washington vyzývá k širší podpoře operací zaměřených mimo jiné na zajištění průchodnosti Hormuzského průlivu, který patří mezi nejdůležitější ropné trasy světa.

Evropské země ale přímé zapojení do bojů odmítají. Nabízejí pouze účast na ochraně námořní dopravy, a to až po případném uzavření mírové dohody. Některé státy včetně Itálie navíc v určitých případech odmítly povolit přelet amerických letadel směřujících do oblasti konfliktu.

Španělsko pak uvedlo, že vojenský zásah proti Íránu považuje za krok odporující mezinárodnímu právu.

Napětí v NATO roste

Trump dlouhodobě kritizuje NATO a opakovaně naznačil, že by Spojené státy mohly alianci opustit nebo výrazně omezit svou roli. Jeho výroky vyvolávají obavy z oslabení transatlantických vazeb i celkové bezpečnosti v Evropě.

Friedrich Merz
Aktualizováno

Americký prezident zároveň uvedl, že zvažuje snížení počtu vojáků v Německo, kde jich nyní slouží přibližně 35 000. Už během svého prvního funkčního období Trump hovořil o jejich redukci zhruba o třetinu, tento plán však později zastavila administrativa prezidenta Joe Biden, která naopak rozhodla o posílení americké přítomnosti.

Současný spolkový kancléř Friedrich Merz zdůraznil význam dobrých vztahů se Spojenými státy, k Trumpovým výrokům se však přímo nevyjádřil. Ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že Německo je na případné změny připravené.

Významná přítomnost USA v Evropě

Podle londýnského Mezinárodní institut strategických studií bylo v roce 2024 v Itálii přibližně 13 000 amerických vojáků, což představuje druhý největší kontingent USA v Evropě. Ve Španělsku působí zhruba 3500 amerických vojáků.

Případné stažení by znamenalo výraznou změnu v rozmístění amerických sil na evropském kontinentu a mohlo by zásadně ovlivnit bezpečnostní rovnováhu v rámci celé aliance.

„Nejlepší král." Trump pěje ódy na Karla III. a zrušil cla na skotskou whisky

Donald Trump a Karel III.
ČTK
nst
nst

Britský král Karel III. a jeho choť Camilla zakončili návštěvu Spojených států pietou za padlé americké vojáky ve Virginii. Ještě předtím se společně s prezidentem Donaldem Trumpem zúčastnili rozlučkového ceremoniálu v Bílém domě. Trump následně oznámil, že na počest královského páru ruší cla na skotskou whisky. Podle agentury AFP bylo hlavním cílem čtyřdenní cesty snížení napětí mezi oběma zeměmi po diplomatických roztržkách kvůli válce na Blízkém východě.

„Je to skvělý král – podle mě ten nejlepší,“ uvedl Trump při příjezdu Karla III. a Camilly do Bílého domu. Při jejich odjezdu pak dodal: „Skvělí lidé. Potřebujeme v naší zemi víc takových lidí.“

Americký prezident následně na síti Truth Social oznámil, že kromě cel ruší i omezení týkající se spolupráce Skotska se státem Kentucky při výrobě whisky a bourbonu. Podle něj šlo o krok, o který byl dlouhodobě zájem kvůli obchodu, zejména v souvislosti s využíváním dřevěných sudů. Zároveň uvedl, že právě setkání s králem a královnou ho k tomuto rozhodnutí přimělo.

Uctění památky padlých

Po ceremonii v Bílém domě se královský pár přesunul na Arlingtonský národní hřbitov ve Virginii, kde uctil památku padlých položením květin k Hrobu neznámého vojína. Následně navštívil i přilehlou výstavní síň s vojenskými exponáty.

Program zakončila pouliční slavnost k 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti a setkání s domorodými Američany v národním parku. Po skončení návštěvy Spojených států královský pár odcestoval na Bermudy.

Americký prezident Donald Trump

Friedrich Merz
Aktualizováno

Íránský vůdce Chameneí: USA patří na dno Perského zálivu

Modžtaba Chameneí
ČTK
ČTK
ČTK

Jediné místo, které Spojené státy v Perském zálivu mají, je na jeho dně, uvedl podle agentury AP íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí v psaném prohlášení, které dnes zveřejnila íránská média. Teherán podle něj v reakci na válku zahájenou USA a Izraelem nastavil nová pravidla pro využívání Hormuzského průlivu, ze kterého budou mít prospěch všechny státy zálivu.

„My a naši sousedé na druhém břehu Perského a Ománského zálivu sdílíme stejný osud. Cizinci, kteří dorazili z dálky tisíců kilometrů se zlými úmysly a plni chamtivosti, tam nemají krom mořského dna žádné místo,“ uvedl Chameneí.

Perský záliv čeká „zářná budoucnost“

Celou oblast Perského zálivu čeká podle Chameneího zářná budoucnost, přičemž nová pravidla provozu v Hormuzském průlivu přinesou klid, rozvoj a ekonomické výhody všem státům regionu. Tato budoucnost je budoucností bez Spojených států, které ve válce utrpěly ponižující porážku, dodal duchovní vůdce.

Když Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě ochromit plavbu strategickým Hormuzským průlivem kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Írán nicméně umožňuje plavbu některým lodím a tankerům, a to po dohodě s konkrétními státy. Řada médií v uplynulých týdnech uváděla, že Teherán vybírá za povolení pro plavbu poplatky v řádech milionů dolarů.

Průlivem bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu.

Friedrich Merz
Aktualizováno

Teherán také v reakci na americko-izraelské údery útočil na okolní státy v Perském zálivu, kde se nacházejí americké vojenské základny, přičemž opakovaně cílil i na civilní infrastrukturu a infrastruktury ropného a plynárenského průmyslu.

Spojené státy naopak tento měsíc zahájily námořní blokádu íránských přístavů, jejímž proklamovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.

V důsledku války a omezení lodní přepravy ropy a plynu výrazně vzrostly ceny komodit na světových trzích. Konflikt utlumilo dočasné příměří, na kterém se USA a Írán shodly.

