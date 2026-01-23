Větrný paradox britské energetiky: Jak Daniel Křetínský vydělal miliardy na elektřině, která se nesměla vyrobit
Zisky z energetické krize dál přepisují mapu evropského byznysu. Český miliardář Daniel Křetínský si v roce 2024 vyplatil z britských energetických aktiv dividendu 320 milionů liber. Příběh, který za touto částkou stojí, odhaluje hluboké rozpory britské energetické transformace i to, jak se z technických omezení sítě stal výnosný byznys.
Britská energetika má za sebou další paradoxní rok. Na jedné straně rekordní instalovaný výkon větrných elektráren, na straně druhé miliardové náklady na elektřinu, která se nikdy nedostala do zásuvek. Právě v tomto prostředí se mimořádně dařilo společnosti EP UK Investments, kterou ovládá Daniel Křetínský prostřednictvím skupiny EP Investments. Uvedl to britský server Telegraph.
Z účetních výkazů vyplývá, že si Křetínský v roce 2024 vybral dividendu 320 milionů liber, tedy zhruba 8,9 miliardy korun. Oproti předchozímu roku, kdy dividenda činila „pouhých“ 50 milionů liber, jde o dramatický nárůst. Nejde přitom jen o důsledek drahých energií, ale také o specifický mechanismus britského trhu.
EP UK Investments vlastní plynové a biomasové elektrárny a působí rovněž jako obchodník s energiemi. Klíčovou roli však hraje systém takzvaného omezování výroby z obnovitelných zdrojů. Když je síť přetížená a nedokáže přijmout elektřinu z větrných farem, musí se turbíny odstavit – a jejich provozovatelé jsou za nevyrobenou energii kompenzováni. Současně jsou jiné zdroje, typicky plynové elektrárny, placeny za to, že výrobu naopak zajistí.
Podle analýzy serveru The Telegraph vydělala Křetínského firma jen na těchto situacích v roce 2024 zhruba 92 milionů liber. Jinými slovy: elektřina, která se nesměla vyrobit, a elektřina vyrobená „na povel“ vytvořily kombinaci, jež přinesla mimořádné zisky.
Téma má i výrazný politický rozměr. Data ukazují, že množství promrhané větrné energie by dokázalo pokrýt roční spotřebu všech domácností v Londýně. Dodavatelé jako Octopus Energy proto prosazují rozdělení Británie do cenových zón, které by lépe odrážely regionální přetížení sítě. Kritici ale varují, že by to znamenalo vyšší účty pro domácnosti na jihu země.
Dividenda putovala do lucemburské mateřské společnosti EP Investments, která zároveň financuje další projekty v rámci skupiny. Křetínský tak potvrzuje pověst investora, jenž dokáže těžit z napětí na energetických trzích – napětí, které zesílila ruská invaze na Ukrajinu i pomalá modernizace evropských sítí.
