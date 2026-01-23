Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Větrný paradox britské energetiky: Jak Daniel Křetínský vydělal miliardy na elektřině, která se nesměla vyrobit

Větrný paradox britské energetiky: Jak Daniel Křetínský vydělal miliardy na elektřině, která se nesměla vyrobit

Daniel Křetínský
ČTK
nst
nst

Zisky z energetické krize dál přepisují mapu evropského byznysu. Český miliardář Daniel Křetínský si v roce 2024 vyplatil z britských energetických aktiv dividendu 320 milionů liber. Příběh, který za touto částkou stojí, odhaluje hluboké rozpory britské energetické transformace i to, jak se z technických omezení sítě stal výnosný byznys.

Britská energetika má za sebou další paradoxní rok. Na jedné straně rekordní instalovaný výkon větrných elektráren, na straně druhé miliardové náklady na elektřinu, která se nikdy nedostala do zásuvek. Právě v tomto prostředí se mimořádně dařilo společnosti EP UK Investments, kterou ovládá Daniel Křetínský prostřednictvím skupiny EP Investments. Uvedl to britský server Telegraph.

Z účetních výkazů vyplývá, že si Křetínský v roce 2024 vybral dividendu 320 milionů liber, tedy zhruba 8,9 miliardy korun. Oproti předchozímu roku, kdy dividenda činila „pouhých“ 50 milionů liber, jde o dramatický nárůst. Nejde přitom jen o důsledek drahých energií, ale také o specifický mechanismus britského trhu.

Aktualizováno

Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ČTK

Přečíst článek

EP UK Investments vlastní plynové a biomasové elektrárny a působí rovněž jako obchodník s energiemi. Klíčovou roli však hraje systém takzvaného omezování výroby z obnovitelných zdrojů. Když je síť přetížená a nedokáže přijmout elektřinu z větrných farem, musí se turbíny odstavit – a jejich provozovatelé jsou za nevyrobenou energii kompenzováni. Současně jsou jiné zdroje, typicky plynové elektrárny, placeny za to, že výrobu naopak zajistí.

Podle analýzy serveru The Telegraph vydělala Křetínského firma jen na těchto situacích v roce 2024 zhruba 92 milionů liber. Jinými slovy: elektřina, která se nesměla vyrobit, a elektřina vyrobená „na povel“ vytvořily kombinaci, jež přinesla mimořádné zisky.

Téma má i výrazný politický rozměr. Data ukazují, že množství promrhané větrné energie by dokázalo pokrýt roční spotřebu všech domácností v Londýně. Dodavatelé jako Octopus Energy proto prosazují rozdělení Británie do cenových zón, které by lépe odrážely regionální přetížení sítě. Kritici ale varují, že by to znamenalo vyšší účty pro domácnosti na jihu země.

Dividenda putovala do lucemburské mateřské společnosti EP Investments, která zároveň financuje další projekty v rámci skupiny. Křetínský tak potvrzuje pověst investora, jenž dokáže těžit z napětí na energetických trzích – napětí, které zesílila ruská invaze na Ukrajinu i pomalá modernizace evropských sítí.

V dotacích je chaos

David Ondráčka: Dotační džungle. Peníze máme, ale smysl se někam ztratil

Názory

Každý rok je to stejný rituál, Nejvyšší kontrolní úřad vydá zprávu a znovu varuje, že český dotační systém se chová jako stroj na utrácení peněz bez ohledu na cíl a výsledky.

David Ondráčka

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

EPH miliardáře Křetínského koupil jednu a půl elektrárny v Nizozemsku. Je trojkou na trhu

EPH miliardáře Křetínského koupil jednu a půl elektrárny v Nizozemsku. Je trojkou na trhu

Money

ČTK

Přečíst článek

Rekordní rok pro PRE POINT: spotřeba na dobíjecích stanicích vzrostla téměř o polovinu

Rekordní rok pro PRE POINT: spotřeba na dobíjecích stanicích vzrostla téměř o polovinu
PRE
nst
nst

Veřejná dobíjecí síť elektromobilů PRE POINT společnosti Pražská energetika má za sebou mimořádně úspěšný rok 2025. Spotřeba elektřiny na dobíjecích stanicích meziročně vzrostla o 47 procent na 11,13 GWh a počet dobíjecích transakcí se zvýšil o 37 procent na 565 tisíc.

Síť PRE POINT se loni dál rozrůstala a ke konci roku zahrnovala 896 veřejných dobíjecích stanic s 1 395 dobíjecími body. Jen během roku bylo zprovozněno 92 nových stanic a dalších 60 AC bodů vzniklo ve spolupráci s partnery. PRE se tak přiblížila hranici 900 veřejných stanic po celé České republice.

Rychlý růst spotřeby potvrzuje, že elektromobilita v Česku nabírá na síle,“ říká Libor Hladík, vedoucí sekce Emobility v Pražské energetice. Vytíženost sítě se meziročně výrazně zvýšila, přičemž rekordní den připadl na 19. prosince 2025 s téměř 47 MWh odebrané elektřiny.

V roce 2026 se Pražská energetika zaměří na další rozvoj ultrarychlého dobíjení, zvyšování výkonu stávajících stanic a přípravu nových projektů. Letos plánuje zprovoznit zhruba 30 nových dobíjecích stanic a připravit výstavbu více než 200 dalších pro následující roky.

Související

Porušil Musk slib? Tesla v tichosti propustila 14 procent zaměstnanců berlínské gigafactory

Závod Tesly v Grünheide
ČTK
ČTK
ČTK

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve své továrně v Grünheide u Berlína propustil v uplynulých dvou letech téměř 14 procent zaměstnanců. S odkazem na interní dokumenty podniku o tom píše hospodářský deník Handelsblatt. Podle listu k tomu došlo potichu, bez transparentní komunikace a v rozporu s předchozími sliby, které americký podnik miliardáře Elona Muska dal. Tesla zjištění německého listu odmítla.

Firma podle Handelsblattu za období zhruba dvou let zrušila 1700 pracovních pozic. Aktuálně v její gigafactory pracuje 10 703 lidí, vyplynulo z rešerší listu.

Šéf Tesly hovořil o nutnosti rušení pracovních míst v dubnu 2024, ale ne v takovém rozsahu. Uvedl tehdy, že se bude celosvětově muset seškrtat přes deset procent pozic, přičemž na Grünheide jich mělo připadnout asi 400.

vozy BYD

Spočítáno. Musk se smál první, BYD se mu nyní směje z pozice prvního

Zprávy z firem

Čínský automobilový gigant BYD v pátek sesadil amerického rivala Teslu z pozice největšího světového prodejce elektromobilů. Tento milník završuje mimořádný vzestup společnosti BYD, kterou generální ředitel Tesly Elon Musk kdysi veřejně zesměšnil, připomíná server CNBC. V rozhovoru pro Bloomberg v roce 2011 se tehdy smál jejím produktům a odmítal ji jako vážného konkurenta.

nst

Přečíst článek

Výkyvy jsou normální, hlásí podnik

„V porovnání s rokem 2024 nedošlo k žádnému významnému propouštění mezi stálými zaměstnanci. Žádné takové propouštění se ani neplánuje,“ uvedl mluvčí podniku. „Jistota zaměstnání v gigafactory zůstává zaručena,“ dodal. Výkyvy v celkovém počtu zaměstnanců, včetně dočasných pracovníků, jsou podle něj v tomto rozsahu naprosto normální.

Závod v Grünheide je jedinou evropskou továrnou Tesly. Elektromobily se tam vyrábějí od března 2022. Firma vloni přišla o vedoucí pozici na trhu s elektromobily, předstihl ji čínský rival BYD.

Související

Elon Musk

Rekordman Musk. Stal se prvním člověkem, jehož majetek překonal hranici 500 miliard dolarů

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme