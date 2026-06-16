Telefony už nebudou středem digitálního světa, říká šéf Qualcommu
Qualcomm pracuje na více než 40 návrzích nových zařízení s umělou inteligencí. V rozhovoru pro server CNBC to uvedl generální ředitel firmy Cristiano Amon. Podle něj se trh spotřební elektroniky chystá na novou vlnu zařízení, jejichž centrem nebudou aplikace, ale AI agenti.
Amon v podcastu CNBC The Tech Download uvedl, že se bude výrazně experimentovat s různými typy zařízení. Nemá jít jen o telefony. Qualcomm podle něj vidí prostor pro nositelnou elektroniku v podobě šperků, sluchátek s kamerami, pinů, hodinek nebo chytrých brýlí.
Princip je podle Amona jednoduchý: zařízení má být stále u uživatele, má vidět svět kolem něj, rozumět kontextu a umožnit komunikaci s AI agentem.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
AI agenti místo Siri nebo Gemini
Právě agenti mají být podle technologického průmyslu další fází vývoje digitálních asistentů, jako jsou Siri od Applu nebo Gemini od Googlu. Mají zvládat delší a složitější úkoly napříč aplikacemi a službami, například rezervaci dovolené nebo rychlé vyhledání detailů bankovní transakce bez ručního procházení aplikace.
Amon tvrdí, že aplikace nezmizí, ale změní se. „Tito agenti budou novou aplikací,“ uvedl.
S tím se podle něj promění i role telefonu. Smartphone nezmizí, ale už nemusí být hlavním středem digitálního života. Tím se má stát agent, který porozumí záměrům člověka a bude za něj vykonávat úkoly.
Evropa řeší digitalizaci, energetiku i umělou inteligenci. Vedle toho ale potichu dozrává jiný problém: kdo převezme rodinné firmy po generaci zakladatelů. Prezident fondu firemního nástupnictví ADAX Vladimír Dlouhý ve svém komentáři píše, že selhání nástupnictví může ohrozit zaměstnanost, regiony i dodavatelské řetězce.
Evropě hrozí tichá vlna zániků firem. Ne kvůli krizi, ale kvůli absenci nástupců
Názory
Evropa řeší digitalizaci, energetiku i umělou inteligenci. Vedle toho ale potichu dozrává jiný problém: kdo převezme rodinné firmy po generaci zakladatelů. Prezident fondu firemního nástupnictví ADAX Vladimír Dlouhý ve svém komentáři píše, že selhání nástupnictví může ohrozit zaměstnanost, regiony i dodavatelské řetězce.
Sázka na chytré brýle
Velkou příležitost Amon vidí v chytrých brýlích. Jejich roční dodávky se podle něj dnes pohybují v řádu desítek milionů kusů, ale během několika let by mohly dosáhnout stovek milionů. Takový trh by se podle šéfa Qualcommu mohl velikostí přiblížit chytrým telefonům. V roce 2025 se podle Counterpoint Research prodalo 1,26 miliardy smartphonů.
Do vývoje chytrých brýlí s kamerami se pouštějí firmy od Mety po Samsung. Amon zároveň upozornil, že proměna zařízení otevírá dveře i firmám, které se dosud spotřebitelskému hardwaru běžně nevěnovaly. Připomněl například OpenAI, která loni koupila hardwarový start-up io založený designérem Applu Jonym Ivem.
Důvodem jsou podle něj nejen koncová zařízení pro AI agenty, ale také data. Nové typy nositelné elektroniky mají sbírat mnohem větší objem dat než ta, na nichž se dnes trénují AI modely. Ta mohou být důležitá pro budoucí vývoj umělé inteligence i pro personalizované služby.
Změna se podle Amona dotkne také samotných čipů. Menší zařízení budou potřebovat výkonnější a zároveň úspornější architektury. „Celý náš plán produktového vývoje právě prochází modernizací. Celý plán, protože věřím, že žádné zařízení, které dnes máme, není připravené na budoucnost,“ řekl šéf Qualcommu.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.