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newstream.cz Leaders Telefony už nebudou středem digitálního světa, říká šéf Qualcommu

Telefony už nebudou středem digitálního světa, říká šéf Qualcommu

Cristiano Amon
ČTK
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Qualcomm pracuje na více než 40 návrzích nových zařízení s umělou inteligencí. V rozhovoru pro server CNBC to uvedl generální ředitel firmy Cristiano Amon. Podle něj se trh spotřební elektroniky chystá na novou vlnu zařízení, jejichž centrem nebudou aplikace, ale AI agenti.

Amon v podcastu CNBC The Tech Download uvedl, že se bude výrazně experimentovat s různými typy zařízení. Nemá jít jen o telefony. Qualcomm podle něj vidí prostor pro nositelnou elektroniku v podobě šperků, sluchátek s kamerami, pinů, hodinek nebo chytrých brýlí.

Princip je podle Amona jednoduchý: zařízení má být stále u uživatele, má vidět svět kolem něj, rozumět kontextu a umožnit komunikaci s AI agentem.

AI agenti místo Siri nebo Gemini

Právě agenti mají být podle technologického průmyslu další fází vývoje digitálních asistentů, jako jsou Siri od Applu nebo Gemini od Googlu. Mají zvládat delší a složitější úkoly napříč aplikacemi a službami, například rezervaci dovolené nebo rychlé vyhledání detailů bankovní transakce bez ručního procházení aplikace.

Amon tvrdí, že aplikace nezmizí, ale změní se. „Tito agenti budou novou aplikací,“ uvedl.

S tím se podle něj promění i role telefonu. Smartphone nezmizí, ale už nemusí být hlavním středem digitálního života. Tím se má stát agent, který porozumí záměrům člověka a bude za něj vykonávat úkoly.

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Sázka na chytré brýle

Velkou příležitost Amon vidí v chytrých brýlích. Jejich roční dodávky se podle něj dnes pohybují v řádu desítek milionů kusů, ale během několika let by mohly dosáhnout stovek milionů. Takový trh by se podle šéfa Qualcommu mohl velikostí přiblížit chytrým telefonům. V roce 2025 se podle Counterpoint Research prodalo 1,26 miliardy smartphonů.

Do vývoje chytrých brýlí s kamerami se pouštějí firmy od Mety po Samsung. Amon zároveň upozornil, že proměna zařízení otevírá dveře i firmám, které se dosud spotřebitelskému hardwaru běžně nevěnovaly. Připomněl například OpenAI, která loni koupila hardwarový start-up io založený designérem Applu Jonym Ivem.

Důvodem jsou podle něj nejen koncová zařízení pro AI agenty, ale také data. Nové typy nositelné elektroniky mají sbírat mnohem větší objem dat než ta, na nichž se dnes trénují AI modely. Ta mohou být důležitá pro budoucí vývoj umělé inteligence i pro personalizované služby.

Změna se podle Amona dotkne také samotných čipů. Menší zařízení budou potřebovat výkonnější a zároveň úspornější architektury. „Celý náš plán produktového vývoje právě prochází modernizací. Celý plán, protože věřím, že žádné zařízení, které dnes máme, není připravené na budoucnost,“ řekl šéf Qualcommu.

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Ivana Pečinková: Lepší penzijko – cesta odnikud nikam

Ivana Pečinková: Lepší penzijko – cesta odnikud nikam
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Přání je otcem myšlenky. Tak by se dala zhodnotit představa vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové, potažmo vlády, o tom, jak zajistit Čechům lepší penze.

Nejde o to, že chybějící druhý pilíř důchodového systému, který jiné země používají po léta, má u nás i nadále suplovat dobrovolné spoření se státním příspěvkem. Politickou odvahu k prosazení II. pilíře zatím v našich končinách měla jen jedna vláda a pilíř neslavně skončil po třech letech. Spíše jde o to, že návrh „reformy“ dobrovolného spoření na důchod je nepropracovaný a obsahuje mnoho bílých míst, která se posléze mohou proměnit v pověstné kostlivce ve skříni. Největšími problémy jsou sázka na zdvojnásobení státní podpory, nepřipravené snížení či přímo zrušení poplatků penzijním společnostem a automatické převedení klientů pět let před důchodem na konzervativní strategii.

Spoření podporované státem využívají bohatí

Představa, že mladé i nejmladší ročníky nažene do III. pilíře samotné zdvojnásobení státního příspěvku pro lidi do 30 let a snížení minimální úložky pro nezletilce do 18 let, je nereálná. Dětem, ideálně od kolébky, jak cíl deklaruje sama ministryně, mohou po stovce spořit rodiče. To je pravda a mnoho rodičů už takto svým dětem skutečně spoří. Nejde ovšem o nízkopříjmové rodiny, které by měly být v hledáčku vlády zejména, protože mohou mít ve stáří největší problém s nízkým důchodem. Je známo, že finanční produkty podporované státem, jako penzijní spoření, stavební spoření či dlouhodobý investiční produkt, jsou doménou bohatších lidí, kteří mají dostatek peněz na odkládání stranou i větší finanční gramotnost. Nízkopříjmové rodiny navíc nemají dostatek informací ani odvahy finanční věci řešit.

Samostatnou kapitolou navíc je, že mladí v ukládání peněz na stáří nevidí smysl. Pokud je rodiče vychovali k zájmu o rozmnožování peněz a myšlení na zadní kolečka, pak pro ně existují daleko atraktivnější investiční instrumenty. Důvodová zpráva k novele zákonů, upravujících penzijní spoření či penzijní připojištění (transformované fondy), to však vidí v jasných barvách. Zájem mladých bude. Tečka. Aniž by vláda usilovala o nějaká další opatření, jako dlouhodobou osvětovou kampaň či cílenější motivaci pro nízkopříjmové rodiny.

Důvěru nebudí ani informace, bez přiblížení východisek výpočtu, že státní rozpočet zvýšení státního příspěvku přijde na dodatečných 1,1 až 1,6 miliardy korun. A pokud by to tak mělo být, pak jde patrně o odhad prvního roku platnosti opatření. Co další roky? A co nepřímé náklady, jako třeba snížení daňových příjmů v důsledku nižších příjmů penzijních společností či vyšších daňových odpočtů klientů?

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Výprodej portfolia v době propadu akcií?

Návrhu lze, zejména vedle nepřipravené půdy pro snížení poplatků penzijních společností, vyčíst ještě jednu důležitou věc. Klienti, kterým zbývá do doby přiznání důchodu pět let, mají být povinně převedeni na konzervativní strategii. To znamená, že z jejich investičního portfolia mají zmizet akcie a na jejich místo nastoupit konzervativní instrumenty, jako dluhopisy. Automaticky. Tím je ovšem klient vystavován enormnímu riziku, že k prodeji akcií v jeho portfoliu dojde v době, kdy kurzy akcií padají, a že tedy bude významná část jeho portfolia vyprodávána pod cenou.

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CSG posiluje spolupráci s Ukrajinou. AviaNera bude s Ukrainian Armor řešit motory pro střely a drony

Vladyslav Belbas and Pavel Čechal
CSG, užito se svolením
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Společnost AviaNera Technologies ze skupiny CSG uzavřela strategické partnerství s ukrajinskou firmou Ukrainian Armor. Dohoda se týká vývoje a dodávek pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy.

Firmy smlouvu podepsaly 15. června v Paříži během prvního dne obranného veletrhu Eurosatory 2026. Podle dohody budou spolupracovat na dodávkách motorů různých výkonových tříd pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní platformy.

Založení společného podniku

Partnerství počítá také s budoucím založením společného podniku, rozšířením výrobních kapacit a lokalizací příslušných technologií na Ukrajině.

„AviaNera rychle expanduje ve výrobě pohonných jednotek pro bezpilotní vzdušné systémy a řízené střely. Právě pohonné jednotky jsou často úzkým hrdlem jejich výroby. Proto je naší strategií rozšiřovat produkci a lokalizovat ji na důležitých trzích, mezi které bezesporu patří i Ukrajina,“ uvedl generální ředitel AviaNera Technologies Pavel Čechal.

Podle něj spolupráce navazuje na předchozí projekt skupiny CSG s Ukrainian Armor, který se týkal licenční výroby munice západních ráží.

Generální ředitel Ukrainian Armor Vladyslav Belbas uvedl, že partnerství má posílit ukrajinské schopnosti v oblasti řízených střel a bezpilotních systémů. Cílem je podle něj vytvořit nové výrobní možnosti pro pokročilé motory a integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem.

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„Společný rozvoj výrobních kapacit a budoucí vznik společného podniku nám umožní nejen integrovat moderní evropské technologie do ukrajinských platforem, ale také společně vyvíjet nové generace přesně naváděných zbraňových systémů,“ uvedl Belbas.

Obě firmy uvádějí, že dohoda má prohloubit průmyslovou spolupráci, posílit ukrajinské obranné výrobní kapacity a přispět k technologickému rozvoji evropského obranného sektoru.

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Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

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