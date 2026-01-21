Nový magazín právě vychází!

Šéf Ryanairu si rýpl do Muska: Ne všechno si můžeš koupit, Elone

Profimedia
Šéf Ryanairu Michael O’Leary znovu provokuje Elona Muska. Tvrdí, že Ryanair by Muskovi vydělával víc než sociální síť X. Koupit si nízkonákladovku ale nemůže. Evropské právo to zakazuje.

Nejbohatší muž světa Elon Musk je zvyklý, že když něco chce, tak to dostane. Ve slovní přestřelce na síti X s šéfem aerolinky Ryanair Musk v nadsázce pronesl, že když bude chtít, nízkonákladovku si koupí. O’Leary, který Muska označil za idiota, mu nyní přes média vzkázal, že ačkoli by pro něj byla koupě Ryanairu rozhodně výnosnější byznys než síť X, musí si nechat zajít chuť. Evropské právo mu stojí v cestě. 

„Pokud chce investovat do Ryanairu, byla by to pro něj velmi dobrá investice. Rozhodně výrazně lepší než jeho finanční výnosy ze sítě X,“ prohlásil O’Leary na tiskové konferenci. Zároveň ale dodal, že převzetí nepřipadá v úvahu. Důvod je prostý: pravidla Evropské unie výrazně omezují zahraniční vlastnictví leteckých společností.

Kufr zdarma? Cestující potěší, ale letenky zdraží

Lukáš Kovanda: Kufr zdarma? Cestující potěší, ale letenky zdraží

Evropská unie chce cestujícím zaručit právo na příruční zavazadlo zdarma. Na první pohled jde o vítězství pro spotřebitele. Konec skrytých poplatků, větší férovost. Jenže realita je jiná: právě příplatky za zavazadla drží ceny letenek nízko. Odebereme-li nízkonákladovým aerolinkám klíčový zdroj příjmů, levné létání přestane být levné.

Příliš drahý Starlink

Spor mezi oběma muži rozhořel poté, co O’Leary letos definitivně odmítl zavedení satelitního internetu Starlink na palubách letadel Ryanairu. Podle něj byl projekt po ročním vyjednávání příliš drahý a ekonomicky nesmyslný.

„Starlink tvrdí, že by za wi-fi platilo 90 procent pasažérů. Naše data říkají, že by to bylo méně než deset procent,“ uvedl O’Leary. Krátce poté Musk na síti X nadhodil, že by Ryanair mohl prostě koupit. O’Leary reagoval bez obalu – Muska označil za „idiota“ a nyní mu vzkazuje, že Evropa není Twitter.

Proč Musk nemá šanci

Podle evropských pravidel musí být většina letecké společnosti vlastněna subjekty z EU. Jde o klíčovou podmínku pro provozní licenci a přístup na evropské nebe. 

O’Leary tak Muskovi vzkazuje, že ani 668 miliard dolarů (14 bilionů korun) – což je podle žebříčku Bloomberg odhad hodnoty Muskova majetku – nestačí. Na akcie společnosti Ryanair neměly spory O’Learyho s Muskem žádný výraznější vliv. Podle Reuters to naznačuje, že většina investorů nebere Muskovy výroky o převzetí vážně.

Když konflikt vydělává

Zatímco Musk mlčí, O’Leary si mediální přestřelku evidentně užívá. Tvrdí, že hádka s jedním z nejznámějších podnikatelů planety Ryanairu pomohla. „V posledních pěti dnech byly rezervace o dvě až tři procenta vyšší. Při našem objemu prodeje je to velmi výrazné,“ uvedl.

Pro šéfa Ryanairu nejde o nic nového. O’Leary je dlouhodobě známý tím, že konflikty a provokace vědomě využívá jako marketingový nástroj. V tomto případě ale přidal i jasnou zprávu směrem k Muskovi: ne všechno si můžeš koupit – zvlášť ne v Evropě.

Na oběžnou dráhu Země míří miliardáři a ambiciózní startupy

Hned dvě vesmírné stanice by letos měly přibýt na oběžné dráze kolem Země. Pozoruhodné je, že obě budou mít poprvé v historii soukromé vlastníky. Měly by pomoci proměnit okolí naší planety v prosperující ekonomickou zónu.

Češi mají ve vlacích nejrychlejší připojení v rámci EU

Internet od Muska se vyplácí. Češi mají ve vlacích nejrychlejší připojení v rámci EU, pomáhá to ekonomice

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu
Profimedia
Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.

Na neregulovaném trhu Free Market pražské burzy se v pátek 23. ledna 2026 začne obchodovat s akciemi společnosti Czechoslovak Group (CSG N.V.). V tiskové zprávě to oznámila to Burza cenných papírů Praha (BCPP). Akcie budou od prvního dne dostupné všem investorům a obchodovat se s nimi bude v českých korunách. Nejde o hlavní trh burzy.

Start bez poplatků

Trh Free Market je určen pro akciové tituly, které jsou primárně obchodované na zahraničních burzách, přičemž investoři využívají infrastrukturu pražské burzy. Zahajovací cena akcií CSG bude stanovena přepočtem ceny z primárního trhu do korun podle kurzu Česká národní banky k 22. lednu 2026.

„S cílem podpořit likviditu bude první měsíc obchodování bez burzovních poplatků,“ uvedl šéf komunikace BCPP Jiří Kovařík.

Lukáš Kovanda: Zbrojaři ve varu. CSG s IPO nemohla trefit lepší dobu

Zbrojařské akcie v Evropě lámou historická maxima a Czechoslovak Group (CSG) toho chce využít. Skupina plánuje vstup na amsterodamskou burzu v době, kdy investoři sázejí na obranný průmysl víc než kdy dřív. Hlavními katalyzátory jsou Donald Trump, NATO a napětí kolem Grónska. Strnadovo načasování se zdá dokonalé.

Šance na index PX

Pokud emise splní všechny stanovené podmínky, může být podle burzy zařazena do indexu PX při jeho pravidelné aktualizaci v březnu 2026. To by znamenalo další zvýšení viditelnosti titulu mezi domácími investory i fondy navázanými na hlavní pražský index.

Holding CSG podnikatele Michal Strnad vstupuje v pátek také na hlavní trh burzy v Amsterodamu. Pražská burza tak bude pro české investory doplněním zahraničního primárního trhu, nikoli jeho náhradou.

CSG nabízí na burze Euronext v Amsterodamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur (téměř 80,2 miliardy korun). Při případném navýšení může celkový objem akcií dosáhnout zhruba 3,8 miliardy eur (asi 92,3 miliardy korun). Upisovací období potrvá od úterý do čtvrtka, začátek obchodování je plánovaný na pátek. Akcie jsou určené pro institucionální investory.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
Aktualizováno

CSG jde na burzu. Od IPO si Strnad slibuje miliardy na další růst i globální věhlas

CSG míří mezi veřejně obchodované firmy. Holding zaměřený na obranný průmysl chce v Amsterdamu získat až 18 miliard korun z emise nových akcií. Do transakce se zapojují i velcí globální investoři včetně BlackRocku.

Z objemu 3,3 miliardy eur připadá 750 milionů eur na nové akcie a přibližně 2,6 miliardy eur na akcie, které prodává hlavní akcionář holdingu CSG, společnost CSG FIN. Cena jedné akcie činí 25 eur. Holding už dříve informoval o tom, že obdržel závazné nabídky od tří investorů - společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC - za celkem 900 milionů eur. Peníze z akcií chce firma použít na další rozvoj.

CSG patří mezi přední evropské výrobce munice pro dělostřelectvo. V tomto segmentu výrazně expandovala ještě před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.

Když provoz řídí algoritmy, firmy řeší rekvalifikace

Když provoz řídí algoritmy, firmy řeší rekvalifikace
Profimedia
AI, data a prediktivní řízení provozu. Díky propojení technologií končí éra intuice a improvizace. Digitalizace zvyšuje efektivitu, ale i rizika. Kybernetická bezpečnost se stává provozní prioritou a investice do rekvalifikací zaměstnanců nutností.

Logistika a doprava vstupují v roce 2026 do nové fáze vývoje. Umělá inteligence, automatizace a práce s daty v reálném čase už nejsou jen nástrojem optimalizace, ale stávají se základem řízení provozu. Firmy zároveň řeší kybernetickou bezpečnost, energetickou soběstačnost i proměnu pracovních pozic.

Technologie, které umožní řídit provoz jako propojený celek, se letos začnou ještě výrazněji projevovat v logistice a dopravě. Klíčovou roli přebírá umělá inteligence, která se posouvá od podpůrné funkce k aktivnímu řízení.

Umělá inteligence přechází k aktivnímu řízení

Umělá inteligence se v logistice stává běžnou součástí rozhodování. Nejde už jen o sběr dat, ale o jejich využití v reálném čase – od plánování tras až po řízení kapacit skladů a vozového parku,“ říká Michal Španěl, manažer a datový analytik portálu JenPráce.cz. Podle něj budou mít firmy, které tyto modely zvládnou, výraznou výhodu v předvídání rizik a plánování kapacit s předstihem.

Vedle AI pokračuje i automatizace, která se postupně rozšiřuje mimo tradiční oblasti skladování. Kromě robotických vychystávacích systémů se stále častěji uplatňuje také v podpůrných činnostech, jako je úklid nebo provozní údržba. Cílem této robotizace je stabilní provoz méně závislý na dostupnosti pracovní síly a rutinních zásazích.

Kybernetická bezpečnost jako provozní priorita

Rozvoj digitalizace však zvyšuje i zranitelnost logistických firem. Kybernetická bezpečnost se proto v roce 2026 stává jedním z klíčových provozních témat. „Výpadky systémů nebo útoky na data už nejsou jen IT problémem. V logistice mohou znamenat okamžité zastavení provozu,“ upozorňuje Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS. Firmy podle něj začínají vnímat bezpečnost jako nedílnou součást řízení provozních rizik.

Společnost Jungheinrich, jeden z lídrů v oblasti intralogistiky, přináší do českých skladů novou éru automatizace

Jaké jsou mzdy v logistice. Vítězí technologie, kurýři ztrácejí

Logistika jede před svátky naplno, ale výplaty se vyvíjejí rozdílně. Zatímco ve skladech došlo k mírnému růstu mezd a technické profese si výrazně polepšily, kurýři berou meziročně méně. Nová data ukazují, že v moderní logistice už nerozhoduje jen množství práce, ale hlavně její role v celém systému.

Energie pod kontrolou

Do popředí se dostává také energetika. S rostoucí automatizací roste spotřeba energie, kterou firmy stále častěji aktivněji řídí. „Fotovoltaika, bateriová úložiště a inteligentní energetický management se stávají standardní součástí moderních logistických areálů,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs, která se jejich výrobou zabývá. Podle něj budou mít firmy s vlastní výrobou a prediktivním řízením spotřeby větší stabilitu a menší citlivost na cenové výkyvy.

Chytrá doprava a konec improvizace

V oblasti dopravy se prosazují chytré systémy, které propojují data ze senzorů, dispečinků a dopravní infrastruktury. „Cílem je zvýšit předvídatelnost dopravy a omezit nutnost improvizace v terénu,“ doplňuje Robert Knap ze společnosti Vars Brno, která se zabývá infrastrukturálními projekty. Pro logistické firmy to znamená přesnější plánování a spolehlivější dodací lhůty.

Software místo intuice

Dalším výrazným trendem je přechod od individuálních rozhodnutí k logistice řízené softwarem. „Provozní logika se stále více přesouvá do systémů a algoritmů, které automaticky reagují na změny kapacit nebo priorit,“ říká Adam Rožánek z e-shopu Trenýrkárna.cz. Tento přístup podle něj zvyšuje konzistenci rozhodování a umožňuje lepší škálování provozu.

Zámky a vložky z produkce FAB

FAB využívá moderní technologie. Český zámek digitálně odemyká Národní divadlo

Značka FAB, po desetiletí symbol bezpečí českých domácností, stojí na pomezí tradice a technologické revoluce. V Rychnově nad Kněžnou, kde se její historie píše už více než sto let, se dnes místo klasických „fabek" vyrábějí také chytré vložky a elektronické zámky.

Technologický posun má výrazný dopad i na trh práce. „S rostoucí automatizací klesá potřeba rutinní manuální práce, naopak roste poptávka po lidech, kteří rozumějí datům, systémům a jejich propojení s provozem,“ říká Michal Španěl z JenPráce.cz. Firmy se proto více zaměřují na rekvalifikace a dlouhodobý rozvoj zaměstnanců.

Elektromobilita už není jen marketing

Elektrifikace vozových parků se zároveň posouvá od marketingu k praktickým provozním rozhodnutím. Nejrychleji se prosazuje u městské a pravidelné distribuce, kde lze lépe plánovat nabíjení i energetické zázemí. „Schopnost sladit elektrifikaci s reálnými provozními podmínkami bude klíčová pro její dlouhodobou udržitelnost,“ dodává Bursa.

Základem všech trendů je práce s daty. „Logistika se bude stále více chápat jako nepřetržitý datový tok, kde se změna v jednom bodě okamžitě promítá do celého řetězce,“ shrnuje.

Skončí všichni politruci, říká Karel Havlíček. A chystá čistku ve státních firmách

Majitelé elektromobilů  mohou využívat celkem 868 dobíjecích stanic PRE Point, u kterých může v jednu chvíli dobíjet až 1 354 elektromobilů

V síti Pražské energetiky přibylo 33 dobíjecích stanic pro elektromobily. Spotřeba při dobíjení meziročně vzrostla o polovinu

