Šéf Ryanairu si rýpl do Muska: Ne všechno si můžeš koupit, Elone
Šéf Ryanairu Michael O’Leary znovu provokuje Elona Muska. Tvrdí, že Ryanair by Muskovi vydělával víc než sociální síť X. Koupit si nízkonákladovku ale nemůže. Evropské právo to zakazuje.
Nejbohatší muž světa Elon Musk je zvyklý, že když něco chce, tak to dostane. Ve slovní přestřelce na síti X s šéfem aerolinky Ryanair Musk v nadsázce pronesl, že když bude chtít, nízkonákladovku si koupí. O’Leary, který Muska označil za idiota, mu nyní přes média vzkázal, že ačkoli by pro něj byla koupě Ryanairu rozhodně výnosnější byznys než síť X, musí si nechat zajít chuť. Evropské právo mu stojí v cestě.
„Pokud chce investovat do Ryanairu, byla by to pro něj velmi dobrá investice. Rozhodně výrazně lepší než jeho finanční výnosy ze sítě X,“ prohlásil O’Leary na tiskové konferenci. Zároveň ale dodal, že převzetí nepřipadá v úvahu. Důvod je prostý: pravidla Evropské unie výrazně omezují zahraniční vlastnictví leteckých společností.
Příliš drahý Starlink
Spor mezi oběma muži rozhořel poté, co O’Leary letos definitivně odmítl zavedení satelitního internetu Starlink na palubách letadel Ryanairu. Podle něj byl projekt po ročním vyjednávání příliš drahý a ekonomicky nesmyslný.
„Starlink tvrdí, že by za wi-fi platilo 90 procent pasažérů. Naše data říkají, že by to bylo méně než deset procent,“ uvedl O’Leary. Krátce poté Musk na síti X nadhodil, že by Ryanair mohl prostě koupit. O’Leary reagoval bez obalu – Muska označil za „idiota“ a nyní mu vzkazuje, že Evropa není Twitter.
Proč Musk nemá šanci
Podle evropských pravidel musí být většina letecké společnosti vlastněna subjekty z EU. Jde o klíčovou podmínku pro provozní licenci a přístup na evropské nebe.
O’Leary tak Muskovi vzkazuje, že ani 668 miliard dolarů (14 bilionů korun) – což je podle žebříčku Bloomberg odhad hodnoty Muskova majetku – nestačí. Na akcie společnosti Ryanair neměly spory O’Learyho s Muskem žádný výraznější vliv. Podle Reuters to naznačuje, že většina investorů nebere Muskovy výroky o převzetí vážně.
Když konflikt vydělává
Zatímco Musk mlčí, O’Leary si mediální přestřelku evidentně užívá. Tvrdí, že hádka s jedním z nejznámějších podnikatelů planety Ryanairu pomohla. „V posledních pěti dnech byly rezervace o dvě až tři procenta vyšší. Při našem objemu prodeje je to velmi výrazné,“ uvedl.
Pro šéfa Ryanairu nejde o nic nového. O’Leary je dlouhodobě známý tím, že konflikty a provokace vědomě využívá jako marketingový nástroj. V tomto případě ale přidal i jasnou zprávu směrem k Muskovi: ne všechno si můžeš koupit – zvlášť ne v Evropě.
Hned dvě vesmírné stanice by letos měly přibýt na oběžné dráze kolem Země. Pozoruhodné je, že obě budou mít poprvé v historii soukromé vlastníky. Měly by pomoci proměnit okolí naší planety v prosperující ekonomickou zónu.
Na oběžnou dráhu Země míří miliardáři a ambiciózní startupy
Názory
Hned dvě vesmírné stanice by letos měly přibýt na oběžné dráze kolem Země. Pozoruhodné je, že obě budou mít poprvé v historii soukromé vlastníky. Měly by pomoci proměnit okolí naší planety v prosperující ekonomickou zónu.
