Ředitel Hiltonu Prague: Praha by se měla zbavit nálepky destinace pro levné pařící víkendy

Covidová pandemie je minulostí a časy pro pražské hotely jsou jedny z nejlepších v historii. „Tržby jsou letos nejlepší v historii našeho hotelu,“ říká generální ředitel hotelu Hilton Prague Ryan Gauci. O tom, co nového jeho hotel chystá nebo zda je spokojený s úrovní turistů, si povídal s Newstream.cz.

Reklama

V posledních letech se hotely potýkají s nedostatkem zaměstnanců a nárůstem mezd. Jak se s tím vyrovnáváte?

Provedli jsme revizi platové struktury a udělali značné změny, abychom na trhu zůstali konkurenceschopní. Krom vlastních členů týmu si vypomáháme pomocí pracovních agentur. Troufnu si tedy říci, že aktuálně netrpíme zásadním nedostatkem pracovníků. Ano, vždy máte 2 až 3 členy týmu, kteří odcházejí. To je ale s ohledem na jejich celkový počet naprosto zanedbatelné číslo.

Myslím, že bychom hlavně měli mluvit o kvalitě členů týmu. Více než v počtech vidíme nedostatky v kvalitě přicházejících pracovníků. Ať už jde o nedostatek zkušeností či schopností. Abychom to zlepšili, snažíme se pracovat se školami jak v Česku, tak i v zahraničí. Dává nám to větší možnost budoucí členy týmu tvarovat pro naše potřeby.

FOTOGALERIE: Jak vypadá brunch v hotelu Hilton Old Town

Se školami tedy spolupracujete více než dříve?

Stalo se to větší nutností. Já určitě chci podporovat talenty. Myslím, že hotelnictví je odvětví, které děláte, protože to milujete. Musíme proto podporovat nadšení v zájemcích už v útlém věku, abychom je udrželi v našem odvětí. Naším cílem je samozřejmě rozvíjet své interní talenty, ale pokud školení prospěje celému odvětví, rádi k tomu přispějeme.

Nedostatečná kvalita zaměstnanců se projevuje napříč pozicemi?

Máme dobrý interní systém rozvoje, takže na manažerských postech nám těchto problémů spíše ubývá. Máme hodně pracovníků, které jsme si vytrénovali. Je tu řada příkladů, že někdo začínal jako číšník, později se stal supervizorem a pak manažerem.

Hotely se snaží být udržitelnější a v Singapuru jim jdou příkladem Enjoy Nejde jen o planetu. Zákazníci na snižování uhlíkové stopy slyší a řada z nich si podle toho vybírá hotely, kde se ubytují. V jednom z největších resortů světa – singapurském Marina Bay Sands – to dobře vědí. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Jak vás postihl růst cen?

Jako všichni se potýkáme s nárůstem cen vstupů. Klade to značné nároky na udržení cen bez dopadu na kvalitu. Co se týče nákupu potravin, držíme se principu „50 Mile Menu“. Snažíme se pracovat s dodavateli v okruhu 50 mil, abychom snížili cenu dopravy a tím i naši nákupní cenu. To je něco, k čemu jsme ve snaze bojovat s rostoucími cenami museli přistoupit v nedávné historii. Dalším opatřením je kontrola odpadu. Analyzujeme jídlo, které vyhazujeme. Máme systém v koších, který pokaždé, když něco hodíte koše, obsah vyfotí a díky vestavěné váze zvládne analyzovat kolik toho je, co to je. Pokud škrábete mrkev a vyhodíte třetinu, tak je asi něco špatně a potřebujeme školení na škrábání mrkve. Pokud vyhazujeme z bufetu značné množství croissantů, musíme se podívat na to, zda jich tam nedáváme příliš.

Jak se hotelu daří ekonomicky?

Jsme na tom velmi dobře. Tržby jsou letos nejlepší v historii našeho hotelu.

Kde ještě vidíte nevyužitý potenciál?

My jsme se vždy soustředili na velké skupiny, na eventy. Soustředili jsme se na obchodní cestující. Pak jsme prošli pandemií a když jsme znovu mohli otevřít, tak prvními hosty, kteří se vrátili, byli volnočasoví hosté. V dojezdové vzdálenosti. Takové hosty jsme dříve téměř nemívali. Pak se postupem času vrátili obchodní cestující a velké akce.

Co se týče obchodních cestujících a eventů, jste již na předpandemických úrovních?

Téměř. Ještě úplně nejsme na úrovních z roku 2019. Jsme ale ve skvělé pozici, protože volnočasových hostů máme podobně jako hned po pandemii. Nyní máme tedy oboje, a to je právě důvod rekordních tržeb.

Jaký je podíl obchodních a volnočasových hostů?

Aktuálně bych řekl, že 75 procent našich tržeb pochází od velkých skupin. Zbytek jsou individuální cestující. Co se týče velkých skupin jsme zhruba na 95 procentech předpandemického stavu.

Pro Hilton pracujete 17 let, vystřídal jste řadu hotelů, v čem je Hilton Prague specifický?

Je to náš největší Hilton v kontinentální Evropě, co se týče počtu pokojů. Naše unikátnost spočívá právě v oblasti konferencí a eventů. Zvládáme flexibilně hostit různě velké akce. V rámci Hiltonu v Evropě srovnatelné prostory nemáme. Naše konkurence je ve velkých evropských městech, jako Berlín, Barcelona nebo Vídeň, zvlášť pokud mluvíme o velkých akcích.

Brunch v hotelu The Mozart. Skvělé jídlo a prostředí pro ty, kteří hledají klid Enjoy V dalším dílu brunchového seriálu se vydáváme do hotelu The Mozart v blízkosti Karlova mostu. Místo ocení především milovníci klidné konverzace s přáteli a rodinou. Zdeněk Pečený Přečíst článek

V tomto hotelu jste již dříve pracoval, jaký byl návrat v roli generálního ředitele?

Poprvé v kariéře jsem se vrátil zpět do hotelu, kde jsem již pracoval. Původně jsem byl trochu nervózní. Tým mě ale vřele přivítal, a to bylo super. Návrat do hotelu, který znáte, ve městě, které znáte, je příjemný. Miluji být v Praze. Je to skvělé město, super gastronomie, spousta parků a příležitostí k nejrůznějším aktivitám. Praha je město, kde se snoubí metropolitní atmosféra s pocitem útulnosti, je jedním z nejlepších míst v Evropě.

Pražské hotely se snaží do svých restaurací a barů přilákat místní hosty. Co v tomto směru děláte a jak se vám to daří?

Jedním z našich hlavních cílů pro letošní rok je přijít s nabídkou zajímavou pro hosty žijící v Praze. U nás jde především o restauraci Seasons a střešní bar Cloud 9, kde zhruba polovina hostů jsou návštěvníci „z ulice“. Teď, když jsme otevřeli pivní zahrádku Beer Garden Karlín, tam to pocítíme ještě více. Snažíme se nastavit ceny tak, aby host za své peníze dostal odpovídající protihodnotu, stejně tak jde o to nabídnout něco unikátního. Co se týče baru Cloud 9, tam myslím máme v Praze maximálně jednoho konkurenta na poli srovnatelně kvalitních barů s výhledem.

Když se bavíme o místních, zaznamenali jste v posledních letech rostoucí počet ubytovávajících se českých hostů?

Rozhodně. Asi jde o potvrzení měnících se cestovních návyků. Vidíme větší chuť českých hostů poznávat Prahu.

Jaké jsou vaše primární trhy a změnili se nějak za posledních deset let?

Myslím, že se to příliš nezměnilo. Německo, Rakousko na špičce, následují Spojené státy a Velká Británie. Pak trhy v dojezdové vzdálenosti – Slovensko, Maďarsko, Polsko.

Myslíte, že Praha sama sebe dostatečně propaguje jako destinaci? Šlo by něco dělat lépe?

Nikdy to nestačí. Vždy lze dělat více a nikdy byste neměli říkat, že jste udělali dost, protože pak vás dožene konkurence, která byla za vámi. Czech Tourism má nového ředitele a těším se na konverzaci s ním.

Chybí vám přímá dálková letecká spojení?

To je určitě oblast, co by se dala zlepšit. Přímé spoje se Spojenými státy a také Asií stále nejsou tam, kde byly před pandemií. Tam máme určitě příležitost se zlepšit. Za mě má Praha vše potřebné. Skvělé ubytovací možnosti, nejen u nás, ale napříč městem, skvělá gastronomie a k tomu je stále finančně dostupná. Můžete přijet do Prahy a užít si to. Budete mít co dělat. Určitě se nebudete týden nudit.

Takže je to hlavně na letišti a aerolinkách, které otevírají konkrétní linky?

Správně, hlavní rozhodnutí bude vždy na letišti, ale je důležité zahájit dialog se všemi zainteresovanými stranami v cestovním ruchu v Praze, abychom sladili úsilí. Měli bychom mít efektivní destinační marketing zacílený na země, se kterými je dobré letecké spojení.

Pražské letiště dosahuje dobrých čísel. Vozí sem aerolinky „špatné“ hosty?

Když se podíváme na aerolinky aktivní na pražském letišti a destinace odkud vozí hosty, je tu patrný nesoulad mezi tím, jaké hosty chceme a jaké sem aerolinky vozí. Praha není pouze místem s levným alkoholem. Měli bychom se posunout od nálepky destinace pro levné pařící víkendy.