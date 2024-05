Hotely se snaží být udržitelnější a v Singapuru jim jdou příkladem

Nejde jen o planetu. Zákazníci na snižování uhlíkové stopy slyší a řada z nich si podle toho vybírá hotely, kde se ubytují. V jednom z největších resortů světa – singapurském Marina Bay Sands – to dobře vědí.

Hosté to chtějí

Stále více cestovatelů, organizátorů eventů či korporátních cestovních manažerů zajímá, co hotely dělají v oblasti udržitelnosti. A vzhledem k tomu, že hotelový průmysl je zodpovědný za jedno procento světových emisí uhlíku, snaží se hotely být udržitelnější a snížit svoji uhlíkovou stopu.

A není to jen o ochraně planety. Také hosté na to slyší. Podle nedávného průzkumu největšího rezervačního portálu Booking.com 4 z 5 cestujících tvrdí, že je pro ně udržitelnost hotelů důležitá.

Jedním z největších hotelových komplexů na světě je singapurský Marina Bay Sands (MBS), který zahrnuje přes 2500 pokojů, ale také celé obchodní centrum, muzeum umění a dvě divadla. Ideální laboratoř způsobů snižování uhlíkové stopy.

Od lan výtahů po hůlky

Než se naději, míříme výtahem na střechu hotelu do takzvaného Sands Skyparku, který spojuje tři věže hotelu a kde se nachází i slavný „nekonečný“ bazén.Výtah letí vzhůru a z rychlosti sedm metrů za sekundu mi zaléhají uši. Do výšky 200 metrů člověk dorazí za méně než 30 sekund. I tento výtah zapadá do snah o menší uhlíkovou stopu. „Klasická ocelová lana jsme nahradili uhlíkovými vlákny, jsou lehčí a tím pádem je i spotřeba elektřiny nižší,“ líčí zapáleně Roger Simons, ředitel pro udržitelnost Marina Bay Sands. Jde o inovativní systém výrobce výtahů společnosti Kone a MBS byl prvním místem, kde ho finská společnosti použila.

Simons mi na střeše následně ukazuje, kde všude jsou mimo zraky hostů nainstalované solární panely. Výkon prý za rok vyrobí 150 tisíc kilowatthodin elektřiny. Od roku 2016 hotel sbírá kondenzovanou vodu z klimatizačních jednotek. Takto získaná voda se používá k zalévání či do okrasných vodních prvků v resortu.

Snahy o udržitelnost se většinou neomezují na nižší spotřebu energií. Jde také o nakládání s odpadem nebo dodavatele potravin. „Na alkohol používáme obalové systémy eco SPIRITS, které jsou téměř bezodpadové, abychom limitovali počet prázdných lahví,“ popisuje Simons. Z recyklace odpadu za zmínku stojí výroba přemetů z vyhozených dřevěných hůlek. Jsou z nich vyrobeny třeba kostky s QR kódy na stolech některých restaurací nebo tabulky na pokojích MBS, kterými host indikuje, zda si přeje vyměnit povlečení anebo to ještě den počká.

Budování značky

Iniciativy udržitelnosti – jako je úspora energie a vody, nakládání s odpady a zapojení a informovanost hostů – mohou vést k úsporám nákladů pro hotely. Což hotely uvítají, protože jim to na konci dne ušetří peníze. Zatímco některé udržitelné postupy mohou vyžadovat počáteční investice, mnohé z nich vytvářejí pro hotely dlouhodobé finanční výhody.

Implementace udržitelných opatření nebo například získání certifikace LEED může mít velký vliv na to, jak je vaše značka vnímána. Simons je tak náležitě pyšný na to, že Art Science Museum, které je součástí MBS, získalo krátce před mojí návštěvou platinovou certifikaci jako první muzeum v asijsko-pacifickém regionu.