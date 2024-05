Brunch v hotelu The Mozart. Skvělé jídlo a prostředí pro ty, kteří hledají klid

V dalším dílu brunchového seriálu se vydáváme do hotelu The Mozart v blízkosti Karlova mostu. Místo ocení především milovníci klidné konverzace s přáteli a rodinou.

Reklama

Hotel The Mozart se nachází na jednom z nejatraktivnějších míst v Praze, jen pár minut chůze od Karlova mostu. Konkrétně v ulici Karoliny Světlé. Jeho pokoje nabízí luxusní výhled na Pražský hrad. Hotel vznikl propojením několika historických budov a jeho historie sahá do roku 1765. Současné průčelí domu pochází z roku 1863 ve stylu klasicismu. K dnešnímu jménu hotel přišel kvůli tomu, že v něm na vrcholu své slávy často pobýval Wolfgang Amadeus Mozart s manželkou na pozvání hraběte Pachty.

FOTOGALERIE: Jak se jí v hotelu The Mozart?

Pozdější čas, ale jídlo skvělé

Zdejší brunch sám sebe označuje za „pozdní brunch“, protože se podává každou neděli v čase od 13:00 do 17:00. Zároveň je zajímavým mixem bufetu a servírovaných pokrmů. Zatímco předkrmy a dezerty se podávají bufetovým stylem, hlavní chod je servírovaný. Na výběr jsou pokrmy z masa, ryb, ale na své si přijdou i vegetariáni. Jako milovníka sendvičů z newyorských židovských bister jsem hned zamířil pro bagel s cream cheesem a uzeným lososem. Vůbec mi nevadilo, že si tuto snídaňovou dobrotu vychutnávám v čase pozdějším než obědovém. Mezi předkrmy mě nadále oslovily chleby se sušenou šunkou či salát s chobotnicí.

Jako hlavní chod jsem si vybral (dalšího) lososa a vůbec nelitoval. Akorát propečená ryba se podávala s tarhoňou se zeleninou a omáčkou z potočnice. Vše působilo sehraně. Určitě mi losos chutnal více než kuřecí supreme, které jsem měl možnost také ochutnat.

Elegantní brunch ve starém klášteře. To je hotel Augustine Enjoy Na cestě po pražských brunchích se tentokrát zastavíme v hotelu Augustine na zabíjačkovém speciálu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Na dezertovém bufetu čekal výběr dortů (medový, čokoládový), sladkého pečiva či českých lívanců a ovocných knedlíků. Nechyběl ani chia pudding.

Všechno to jídlo je potřeba něčím zapít. V ceně je zahrnuta neomezená konzumace nápojů. Káva, čaj, nealko, ale také alkoholické nápoje. Podává se prosecco, italská vína Branciforti a pivo.

Kolik to stojí?

Cena za dospělého je 1490 korun. Děti od 5 do 10 se najedí za 750 korun a děti do 5 let pak úplně zdarma.

Brunch rozhodně stojí za návštěvu pro větší skupiny, které se sami sobě postarají o zábavu anebo preferují klidnější prostředí pro konverzaci. Což může být u hlučnějších brunchů s živou hudbou a zábavou problém.

Pražské hotely lákají na Velikonoce. Kromě skvělého jídla mají i program pro děti Enjoy Velikonoce jsou největším svátkem nejen pro křesťany, ale také pro hotely. S brunchovou nabídkou přicházejí i ty, které je pořádají jen výjimečně. Newstream.cz přináší výběr pražských hotelů a jejich velikonoční nabídky. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Kam na rodinný brunch? Hotel Hilton Prague Old Town zaujme pestrou nabídkou i dětským koutkem Enjoy Přemýšlíte o brunchi s rodinnou? Možnou volbou pro vás by mohl být pražský hotel Hilton Prague Old Town. Kromě bohaté nabídky totiž poskytuje i velký dětský koutek pro ty nejmenší. A co vše je v nabídce? To se dozvíte níže - v novém seriálu serveru Newstream o tom, kam v Praze vyrazit s rodinou na brunch. Zdeněk Pečený Přečíst článek

REPORTÁŽ: V Dubaji otevřel další podnik michelinského šéfkuchaře. Místo ohromí, jídlo už tolik ne Enjoy Dubaj by se dala označit za hlavní město slavných šéfkuchařů. Málokterá ze světových kuchařských celebrit by emirátském velkoměstě nechtěla mít svůj vlastní podnik. Nedávno se do města vrátil Angličan Jason Atherton, který otevřel City Social v nejvyšším patře hotelu Grosvenor House. Luxusní podnik v dubajské marině rozhodně stojí za pozornost. Z vytříbeného menu si odnáším vlažné nadšení, prostředí mě ale ohromilo. Velkolepé interiéry a výhledy do všech stran Dubaje dělá z podniku místo, kam se budu rád vracet, píše reportér Newstreamu Zdeněk Pečený. Zdeněk Pečený Přečíst článek