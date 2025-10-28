Pavel udělil nejvyšší vyznamenání Svěrákovi, Drábové či Navrátilové

Nový magazín právě vychází!

Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva dnes prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jedné více než loni. Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.

Za vynikající velitelskou a bojovou činnost obdržel nejvyšší vyznamenání divizní generál Hugo Vojta, legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války. Ocenění převzala Vojtova prapraneteř Jana Máchová. Za stejnou činnost propůjčil Pavel Řád bílého lva také plukovníkovi Jaromíru Nechanskému, účastníkovi protinacistického i protikomunistického odboje. Převzal jej synovec Pavel Nechanský.

Spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, dramatik, scenárista a herec Svěrák je podle Hradu jednou z nejvýznamnějších osobností české kultury. Vyznamenání obdržel za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Svěrákovi udělil medaili Za zásluhy už v roce 1999 tehdejší prezident Václav Havel.

Za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti, vědy a správy státu ocenil Pavel Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října. Vyznamenání převzala její pozůstalá partnerka Markéta Pávová. Drábové udělil medaili Za zásluhy v roce 2014 také exprezident Miloš Zeman.

Řád bílého lva propůjčil prezident také Navrátilové, kterou Hrad označil za jednu z nejlepších tenistek všech dob a za neúnavnou obhájkyni svobody a rovnoprávnosti. Ocenil ji za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Navrátilová, jež dlouhodobě žije v USA a má i tamní občanství, obdržela také v roce 1998 medaili Za zásluhy.

Tři osobnosti dnes získaly druhé nejvyšší vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka, v roce 2024 to byl dvojnásobek. Pavel Řád Tomáše Garrigua Masaryka udělil in memoriam někdejšímu ministru spravedlnosti či předsedovi Nejvyššího soudu Otakaru Motejlovi a signatářce a mluvčí Charty 77 Daně Němcové. Ocenění obdržel také ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.

Za Motejla, který byl také prvním veřejným ochráncem práv, vyznamenání převzala neteř Zuzana Zálohová. Za Němcovou, spoluzakladatelku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a někdejší poslankyni, ocenění přebral syn David Němec. Jedné z nejvýraznějších osobností československého disentu v roce 1998 udělil medaili Za zásluhy tehdejší prezident Václav Havel. Toto vyznamenání má z roku 2002 také spoluzakladatel Člověka v tísni Pánek.

Osm lidí letos obdrželo medaili Za hrdinství, loni sedm. Prezident udělil 32 medailí Za zásluhy, o sedm méně než v obou předešlých letech.

Medaili za zásluhy Pavel udělil končícímu vládnímu poradci pro národní bezpečnost Tomášovi Pojarovi nebo náčelníkovi generálního štábu Karlovi Řehkovi. Hlava státu vyznamenala také například herečku Annu Geislerovou, dirigenta Jakuba Hrůšu či in memoriam herce Aloise Švehlíka.

Za zásluhy o stát v oblasti kultury, umění či obojího dále obdrželi vyznamenání válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který informuje o událostech z východní Evropy a především Ukrajiny, nebo bývalý umělecký ředitel Divadla Husa na provázku v Brně a dřívější rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý. Oceněni byli také zakladatel skupiny Spirituál kvintet Jiří Tichota nebo in memoriam architekt Jan Kaplický.

Oslavy 28. října

Stanislav Šulc: Dojímat se, to jistě ano. Má ale cenu ještě slavit 28. říjen?

Názory

107 let. Tolik letos uplynulo od chvíle, kdy vznikla první republika. A je to také 87 let od chvíle, kdy republika padla a nikdy se již neobrodila. Tedy rozhodně ne v původních hranicích a nejspíš ani s původními ideály. Aktuální oslavy tak už postrádají smysl a je dobré si přiznat, že v posledních letech jde již spíš jen o platformu, jak se dojmout. V horším případně nad sebou, v lepším nad tím, co bývalo.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ze sportovních osobností Pavel ocenil třeba rychlostní kanoisty Josefa Dostála a Martina Fuksu. Ze sportovců obdržel vyznamenání také nevidomý paraplavec David Kratochvíl, jenž na loňské paralympiádě v Paříži získal kompletní sbírku medailí. Za podíl na boji proti dopingu dostal medaili právník, krasobruslař, rozhodčí a olympijský sportovní funkcionář Gerhardt Bubník.

Medaili obdržel i Libor Lochman, dlouholetý ředitel policejního Útvaru pro rychlé nasazení, který se podle Hradu pod jeho vedením dostal do světové špičky mezi policejními jednotkami pro protiteroristické a speciální operace. Oceněn byl také Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele hasičů, jenž koordinuje pomoc českých hasičů v zahraničí a zasadil se též o rozvoj integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech.

Pavel vyznamenal také zakladatelku a dlouholetou ředitelku Nadace Naše dítě, spoluzakladatelku Linky bezpečí a bývalou senátorku za hnutí ANO Zuzanu Baudyšovou nebo zakladatelku organizace Jelimán, jež pomáhá onkologickým pacientům, Věru Finu. Medaili obdržela také psycholožka a pedagožka Dana Krejčířová z Thomayerovy nemocnice v Praze, která přispěla k rozvoji dětské klinické psychologie.

Za zásluhy v hospodářské oblasti Pavel ocenil odborníka na informační technologie Ondřeje Felixe, jenž podle Hradu přispěl k rozvoji a zavádění digitální infrastruktury pro veřejnou správu, a podnikatele a vývojáře Josefa Průšu, který se podílel na rozvoji, popularizaci a zpřístupnění 3D tisku.

Vyznamenána byla též Zdenka Wasserbauerová, propagátorka dárcovství kostní dřeně, která do Českého národního registru dárců kostní dřeně přivedla přes 30 tisíc dobrovolníků. Ocenění obdržela též zakladatelka první univerzity třetího věku v ČR Danuše Steinová, učitel a zakladatel projektu Politika nejen pro mladé Jan Dvořák a in memoriam spisovatel a překladatel Miloš Zapletal, který přispěl k pokračování odkazu Jaroslava Foglara, rozvoji skautského vzdělávání a her pro děti a mládež.

Ve vědě a zdravotnictví byli oceněni spoluzakladatelka klinické imunologie v Česku Jiřina Bartůňková, jeden ze zakladatelů oboru dětské pneumologie František Kopřiva, Jan Starý, který významně přispěl k pokroku v léčbě dětské leukemie, či in memoriam patolog, vědec i specialista na diagnostiku nádorů ledvin Ondřej Hes. Medaili obdrželi také Tomáš Jungwirth, jehož tým stál za objevem, který otevírá cestu k tisíckrát rychlejšímu ukládání digitálních dat, a Šárka Pospíšilová, jejíž výzkum posunul diagnostiku leukemií.

Za zásluhy o stát v oblasti životního prostředí Pavel ocenil in memoriam zoologa, lesníka, dlouholetého ředitele zoo ve Dvoře Králové nad Labem Josefa Vágnera. V oblasti techniky dostal medaili Jan Vítek, který letos oslavil 100. narozeniny. Je stavař, průkopník technologie předpjatého betonu a autor návrhu nejen Nuselského mostu.

Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Při posledním předávání vyznamenání ve funkci před dvěma lety oceněním 78 mužů a žen vybočil ze svého obvyklého počtu zhruba 40 vyznamenaných.

Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal téměř 90 osobností, za což ho kritizoval tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a nástupce ve funkci prezidenta Václav Klaus. Řekl tehdy, že nejvyšší státní vyznamenání se mají udělovat ročně pouze malému počtu osobností, a nikoli hned několika desítkám lidí.

Klaus pak během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.

Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 2014. Prezidenti mohou udělit či propůjčit Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října.

Pavel: Výročí republiky je připomínkou odvahy a odpovědnosti. Na Vítkově povýšil osm generálů

Slavnostní pietní akt při příležitosti 107. výročí vzniku samostatného československého státu, 28. října 2025
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Česko si v úterý připomnělo 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Politici včetně prezidenta Petra Pavla a končícího premiéra Petra Fialy (ODS) se dopoledne sešli na tradiční vzpomínkové akci u Národního památníku na pražském Vítkově. Pavel pak mimo jiné povýšil do generálských hodností osm mužů. Výročí zmínil rovněž slovenský prezident Peter Pellegrini, podle kterého jsou Slovensko a Česko i po rozdělení společného státu stále na společné cestě.

Pietního aktu na Vítkově se zúčastnili vedle politiků také zástupci armády, církve a hlavního města i váleční veteráni. Položili věnce u hrobu Neznámého vojína. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) je výročí připomínkou toho, že samostatné Československo by nevzniklo, pokud by nemělo podporu demokratických zemí. Fiala považuje 28. říjen za důležitý svátek, který připomíná hodnoty, jako jsou možnost rozhodovat sami o sobě, svoboda či demokracie.

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová řekla, že Československo vzniklo jako mírumilovná, ale nezlomná země, která byla postavená na základech demokracie, svobody a humanismu. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka je důležité si u příležitosti svátku připomenout ty, kteří stáli u zrodu Československa, ať už působili v exilu nebo v domácím odboji.

Slavnostní pietní akt při příležitosti 107. výročí vzniku samostatného československého státu, 28. října 2025

Pavel položil dopoledne věnec také k pomníku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí, stejně jako zástupci České konference rektorů (ČKR). Předsedkyně ČKR a rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková následně řekla, že svátek je pro české vysoké školy příležitostí ukázat, že chtějí být aktivní oporou české společnosti a přispívat k tomu, aby se ČR dařilo.

V den vzniku samostatného Československa prezident rovněž povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče. Dnes povýšil osm mužů. Hodnost generálporučíka získal ředitel Vojenského zpravodajství (VZ) Petr Bartovský. Generálmajory se stali generální ředitel Vězeňské služby Tomáš Hůlka, ředitel Krajského ředitelství policie Středočeského kraje Václav Kučera a první zástupce ředitele VZ Přemysl Horáček. Hodnost brigádního generála získali velitel 22. základny vrtulníkového letectva Petr Slíva, zástupce ředitele sekce logistiky ministerstva obrany Daniel Synek, ředitel Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Aleš Černohorský a náměstek ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Hrazánek.

Někdejší prezident Václav Klaus na pražském náměstí Republiky řekl, že povinností vítězů voleb je prosadit při skládání vlády změnu, kterou volby přinesly v rozložení politických sil v Česku. Vyjádřil přání, aby poražení přijali svoji porážku a dále se nepokoušeli jitřit napjatou atmosféru v zemi. Vítěze vyzval k tomu, aby se svým úspěchem nakládal pokorně a uvážlivě a lidem nabídl optimistickou budoucnost.

Slavnostní pietní akt při příležitosti 107. výročí vzniku samostatného československého státu, 28. října 2025

Pellegrini spolu s českým velvyslancem na Slovensku Rudolfem Jindrákem položil věnce k bratislavskému památníku československé státnosti a k soše spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika. "Jsme v jednom regionu, jsme součástí jednoho velkého evropského společenství, jsme součástí kolektivního systému naší vzájemné obrany a ochrany. Jednoduše jsme odsouzeni k vzájemné spolupráci," řekl slovenský prezident. Vyjádřil přesvědčení, že po nedávných sněmovních volbách v Česku se zlepší politické vztahy mezi oběma zeměmi.

Československá obec legionářská pořádala na náměstí Pod Emauzy setkání k uctění památky československých legionářů. Podle Vystrčila jejich osudy a činy se vznikem samostatného Československa úzce souvisí. Právě jejich činů, ať už na francouzské či ruské frontě, si totiž podle něj svobodné a demokratické mocnosti vážily, a také proto podpořily vznik Československa. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) pak ve svém projevu označil legionáře za lidi, kteří se rozhodli, že právo, spravedlnost, svoboda a lidská důstojnost jsou tak závažné atributy, že byli ochotni pro ně obětovat svoji svobodu, život či zdraví.

Večer prezident Pavel ve Vladislavském sále ocení státními vyznamenáními 48 lidí, o osm méně než loni. Jména vyznamenaných Hrad předem nezveřejňuje.

Vzpomínkové a pietní akty se konají po celé zemi, například v Lánech, Plzni, Brně, Olomouci, Pardubicích či ve Znojmě. Na téměř devadesáti místech v ČR se uskutečnil sedmý ročník Sokolského běhu republiky.

Předseda HZDS a slovenský premiér Vladimír Mečiar (vlevo) hovoří 26. srpna 1992 v zahradě brněnské vily Tugendhat s českým premiérem a předsedou ODS Václavem Klausem během jednání o rozdělení federace.

Stanislav Šulc: Dojímat se, to jistě ano. Má ale cenu ještě slavit 28. říjen?

107 let. Tolik letos uplynulo od chvíle, kdy vznikla první republika. A je to také 87 let od chvíle, kdy republika padla a nikdy se již neobrodila. Tedy rozhodně ne v původních hranicích a nejspíš ani s původními ideály. Aktuální oslavy tak už postrádají smysl a je dobré si přiznat, že v posledních letech jde již spíš jen o platformu, jak se dojmout. V horším případně nad sebou, v lepším nad tím, co bývalo.

Státní svátky jsou fascinující věc. Někdo je vnímá čistě utilitárně jako den volna, nebo jako den, kdy v práci dostane víc peněz. Někdo si pustí televizi a soukromě si užívá emocí, které daný den vzbuzuje. A také lze vyrazit do ulic, dílem projevit účast, dílem prožít kolektivní emoce, dílem možná projevit něco dalšího.

Dnešní svátek v tom není jiný. A to ani v podání politiků, kteří Den vzniku samostatného československého státu využívají každý pro vlastní účely. Je přitom poměrně lhostejné, zdali jde o politiky aktivní, nebo ty takříkajíc „ve výslužbě“.

Každý si chce svátek uloupit pro sebe, chce, aby to byl právě on či ona, kdo dá tomu letošnímu svátku ten nejhlubší smysl. Není na tom přitom nic divného, zrovna tento svátek totiž sám o sobě má již čistě formální kvality, ale k dnešní společnosti neumí promlouvat příliš aktivním a aktuálním hlasem.

Podcast Dobré společnosti, Francesco Kinský Dalborgo
video

Šlechta si musí i dnes dávat dobré a vysoké cíle, říká Francesco Kinský dal Borgo

Leaders

V dalším dílu podcastu Dobré společnosti moderovaném Sarou Polak vystopil Francesco Kinský dal Borgo, který se účastnil kongresu GCC. "Sice nám zbývá historie, ale musíme pracovat v současnosti, a myslet na budoucnost. Nebýt zalezlí jako medvědi, ale dávat si vysoké cíle," říká.

nos

Přečíst článek

Co si vlastně připomínat?

A vlastně ani nemůže. Památného 28. října 1918 vzniklo samostatné Československo, což zkrátka dnes už nic moc neznamená. Československo jako stát zaniklo o necelých dvacet let později a už se vlastně nikdy nevzpamatovalo. A kdybychom nechtěli hovořit čistě jen o území, vytratily se také ideály, s nimiž republika kdysi vznikala. Zdali se skutečně vrátily po roce 1989, o tom můžeme vést spory, minimálně na slovenském území Československa tomu tak nejspíš nebylo.

Co tedy slavit 28. října, pokud bychom se nechtěli spokojit s kýčem, že je potřeba vzpomínat na konec 1. světové války (ta skončila mimochodem až o dva týdny později) nebo na rozpad monarchie (k tomu došlo také jindy), případně schválení Martinská deklarace, jíž se Slovensko připojilo k Československu, a tedy de iure skutečně vzniklo Československo (jen je poněkud trapné, že to bylo až 30. října, ostatně proto Slováci 28. října neslaví vůbec nic)?

Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico

Studená sprcha pro Orbána s Ficem. Trump chce, aby se zbavili dovozu ruské ropy, na níž jsou vysoce závislí

Názory

Slovensko a Maďarsko se ocitají v prekérní situaci. Americká administrativa chce, aby by se zbavily dovozu ruské ropy. Obě země jsou závislé na potrubním dovozu ropy z Ruska, avšak americký velvyslanec při NATO Matt Whitaker se dnes v rozhovoru pro Fox News nechal slyšet, že by měly přijít s plánem na odstřižení se od ní.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Den národního dojetí

Hledat smysl 28. října pro současnou společnost i jakoukoli další bude hodně složité. Vracet se k ideálům říjnových dní je téměř nemožné, vycházely totiž z úplně jiné logiky rozpadajícího se světa, přičemž ten náš se zatím rozpadá příliš málo na to, abychom to uměli chápat.

Vracet se k tehdejším vizím Československa jako velkého hráče mezi Východem a Západem také nemá příliš cenu, protože v této roli Česko vždy trestuhodně selhalo.

Takže je vlastně nejlepší tohle všechno si přiznat, přestat předstírat, že jde o strašně aktuální věc. A namísto kolektivního slavení je třeba se přepnout do režimu kolektivního dojímání se. To nám šlo vždy dobře a 28. říjen je pro to vlastně nejvhodnější platforma.

Kdy jindy se dojímat než při připomínání dne, kdy vzniklo něco, co nevydrželo ani dvacet let, ale my všichni předstíráme, že v tom vlastně žijeme dodnes.

Česko letos financuje ruskou válku na Ukrajině i skrze historicky rekordní dovoz ruské oceli

Názory

Česká republika letos prudce navyšuje dovoz oceli z Ruska, a to až na suverénní historický rekord. Od ledna do srpna dovezla přes 537 tisíc tun této suroviny, meziročně o 43 procent více, vyplývá z dat ČSÚ. Hodnota tohoto dovozu dosáhla zhruba 6,7 miliardy korun. Česko tak nadále pomáhá financovat ruské válčení na Ukrajině, přestože od přímého odběru ruské ropy a zemního plynu se již odstřihlo.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Povolenka jen za 45 eur? Investoři nevěří, skeptičtí jsou i akademici

Lukáš Kovanda: Levné povolenky jen na papíře. Česká studie se rozchází s realitou burz i expertů

Názory

Dosluhující vláda schytává z rozličných stran kritiku, že dopustila již brzké zavedení systému emisních povolenek pro domácnosti, tedy EU ETS2. Strany, jež by se měly nově podílet na vládnutí, se na máločem shodnou tolik jako na tom, že s „občanskými povolenkami“ – tedy s novými zelenými daněmi – je třeba skoncovat ještě dříve, než by měly zkraje roku 2027 začít platit. Nebo alespoň oddalovat jejich zavedení, až je Brusel zruší sám – což je ovšem nejistá sázka.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Dopady cel na evropské ekonomiky mohou být bolestivé

Hlavní ekonomka Evropské banky pro obnovu a rozvoj: Americká cla zasáhnou hlavně východ Evropy. Česko má ale jednu výhodu

Zprávy z firem

Stanislav Šulc

Přečíst článek
