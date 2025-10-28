Pavel udělil nejvyšší vyznamenání Svěrákovi, Drábové či Navrátilové
Nejvyšší české státní vyznamenání Řád bílého lva dnes prezident Petr Pavel udělil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě pěti osobnostem, o jedné více než loni. Řád obdrželi in memoriam dva vojáci a dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, dále pak herec Zdeněk Svěrák a tenistka Martina Navrátilová.
Za vynikající velitelskou a bojovou činnost obdržel nejvyšší vyznamenání divizní generál Hugo Vojta, legionář a spoluzakladatel protinacistické odbojové organizace Obrana národa za druhé světové války. Ocenění převzala Vojtova prapraneteř Jana Máchová. Za stejnou činnost propůjčil Pavel Řád bílého lva také plukovníkovi Jaromíru Nechanskému, účastníkovi protinacistického i protikomunistického odboje. Převzal jej synovec Pavel Nechanský.
Spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana, dramatik, scenárista a herec Svěrák je podle Hradu jednou z nejvýznamnějších osobností české kultury. Vyznamenání obdržel za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. Svěrákovi udělil medaili Za zásluhy už v roce 1999 tehdejší prezident Václav Havel.
Za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti bezpečnosti, vědy a správy státu ocenil Pavel Drábovou, která zemřela po vážné nemoci 6. října. Vyznamenání převzala její pozůstalá partnerka Markéta Pávová. Drábové udělil medaili Za zásluhy v roce 2014 také exprezident Miloš Zeman.
Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.
Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let
Leaders
Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.
Řád bílého lva propůjčil prezident také Navrátilové, kterou Hrad označil za jednu z nejlepších tenistek všech dob a za neúnavnou obhájkyni svobody a rovnoprávnosti. Ocenil ji za zvláště vynikající zásluhy o stát v oblasti sportu a za významné proslavení vlasti v zahraničí. Navrátilová, jež dlouhodobě žije v USA a má i tamní občanství, obdržela také v roce 1998 medaili Za zásluhy.
Tři osobnosti dnes získaly druhé nejvyšší vyznamenání Řád Tomáše Garrigua Masaryka, v roce 2024 to byl dvojnásobek. Pavel Řád Tomáše Garrigua Masaryka udělil in memoriam někdejšímu ministru spravedlnosti či předsedovi Nejvyššího soudu Otakaru Motejlovi a signatářce a mluvčí Charty 77 Daně Němcové. Ocenění obdržel také ředitel organizace Člověk v tísni Šimon Pánek.
Za Motejla, který byl také prvním veřejným ochráncem práv, vyznamenání převzala neteř Zuzana Zálohová. Za Němcovou, spoluzakladatelku Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a někdejší poslankyni, ocenění přebral syn David Němec. Jedné z nejvýraznějších osobností československého disentu v roce 1998 udělil medaili Za zásluhy tehdejší prezident Václav Havel. Toto vyznamenání má z roku 2002 také spoluzakladatel Člověka v tísni Pánek.
Osm lidí letos obdrželo medaili Za hrdinství, loni sedm. Prezident udělil 32 medailí Za zásluhy, o sedm méně než v obou předešlých letech.
Medaili za zásluhy Pavel udělil končícímu vládnímu poradci pro národní bezpečnost Tomášovi Pojarovi nebo náčelníkovi generálního štábu Karlovi Řehkovi. Hlava státu vyznamenala také například herečku Annu Geislerovou, dirigenta Jakuba Hrůšu či in memoriam herce Aloise Švehlíka.
Za zásluhy o stát v oblasti kultury, umění či obojího dále obdrželi vyznamenání válečný zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín, který informuje o událostech z východní Evropy a především Ukrajiny, nebo bývalý umělecký ředitel Divadla Husa na provázku v Brně a dřívější rektor Janáčkovy akademie múzických umění Petr Oslzlý. Oceněni byli také zakladatel skupiny Spirituál kvintet Jiří Tichota nebo in memoriam architekt Jan Kaplický.
107 let. Tolik letos uplynulo od chvíle, kdy vznikla první republika. A je to také 87 let od chvíle, kdy republika padla a nikdy se již neobrodila. Tedy rozhodně ne v původních hranicích a nejspíš ani s původními ideály. Aktuální oslavy tak už postrádají smysl a je dobré si přiznat, že v posledních letech jde již spíš jen o platformu, jak se dojmout. V horším případně nad sebou, v lepším nad tím, co bývalo.
Stanislav Šulc: Dojímat se, to jistě ano. Má ale cenu ještě slavit 28. říjen?
Názory
107 let. Tolik letos uplynulo od chvíle, kdy vznikla první republika. A je to také 87 let od chvíle, kdy republika padla a nikdy se již neobrodila. Tedy rozhodně ne v původních hranicích a nejspíš ani s původními ideály. Aktuální oslavy tak už postrádají smysl a je dobré si přiznat, že v posledních letech jde již spíš jen o platformu, jak se dojmout. V horším případně nad sebou, v lepším nad tím, co bývalo.
Ze sportovních osobností Pavel ocenil třeba rychlostní kanoisty Josefa Dostála a Martina Fuksu. Ze sportovců obdržel vyznamenání také nevidomý paraplavec David Kratochvíl, jenž na loňské paralympiádě v Paříži získal kompletní sbírku medailí. Za podíl na boji proti dopingu dostal medaili právník, krasobruslař, rozhodčí a olympijský sportovní funkcionář Gerhardt Bubník.
Medaili obdržel i Libor Lochman, dlouholetý ředitel policejního Útvaru pro rychlé nasazení, který se podle Hradu pod jeho vedením dostal do světové špičky mezi policejními jednotkami pro protiteroristické a speciální operace. Oceněn byl také Petr Ošlejšek, náměstek generálního ředitele hasičů, jenž koordinuje pomoc českých hasičů v zahraničí a zasadil se též o rozvoj integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech.
Pavel vyznamenal také zakladatelku a dlouholetou ředitelku Nadace Naše dítě, spoluzakladatelku Linky bezpečí a bývalou senátorku za hnutí ANO Zuzanu Baudyšovou nebo zakladatelku organizace Jelimán, jež pomáhá onkologickým pacientům, Věru Finu. Medaili obdržela také psycholožka a pedagožka Dana Krejčířová z Thomayerovy nemocnice v Praze, která přispěla k rozvoji dětské klinické psychologie.
Za zásluhy v hospodářské oblasti Pavel ocenil odborníka na informační technologie Ondřeje Felixe, jenž podle Hradu přispěl k rozvoji a zavádění digitální infrastruktury pro veřejnou správu, a podnikatele a vývojáře Josefa Průšu, který se podílel na rozvoji, popularizaci a zpřístupnění 3D tisku.
Vyznamenána byla též Zdenka Wasserbauerová, propagátorka dárcovství kostní dřeně, která do Českého národního registru dárců kostní dřeně přivedla přes 30 tisíc dobrovolníků. Ocenění obdržela též zakladatelka první univerzity třetího věku v ČR Danuše Steinová, učitel a zakladatel projektu Politika nejen pro mladé Jan Dvořák a in memoriam spisovatel a překladatel Miloš Zapletal, který přispěl k pokračování odkazu Jaroslava Foglara, rozvoji skautského vzdělávání a her pro děti a mládež.
Ve vědě a zdravotnictví byli oceněni spoluzakladatelka klinické imunologie v Česku Jiřina Bartůňková, jeden ze zakladatelů oboru dětské pneumologie František Kopřiva, Jan Starý, který významně přispěl k pokroku v léčbě dětské leukemie, či in memoriam patolog, vědec i specialista na diagnostiku nádorů ledvin Ondřej Hes. Medaili obdrželi také Tomáš Jungwirth, jehož tým stál za objevem, který otevírá cestu k tisíckrát rychlejšímu ukládání digitálních dat, a Šárka Pospíšilová, jejíž výzkum posunul diagnostiku leukemií.
Za zásluhy o stát v oblasti životního prostředí Pavel ocenil in memoriam zoologa, lesníka, dlouholetého ředitele zoo ve Dvoře Králové nad Labem Josefa Vágnera. V oblasti techniky dostal medaili Jan Vítek, který letos oslavil 100. narozeniny. Je stavař, průkopník technologie předpjatého betonu a autor návrhu nejen Nuselského mostu.
Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.
Hodnota Applu přesáhla čtyři biliony dolarů. Microsoft milník překonal již podruhé
Trhy
Akcie firem Apple a Microsoft v úterý posílily a posunuly tržní hodnotu obou firem nad hranici čtyř bilionů dolarů. Obě společnosti i tak dále zaostávají za výrobcem čipů Nvidia, který zůstává nejhodnotnější firmou na světě s tržní kapitalizací přes 4,6 bilionu dolarů. Microsoft se na tuto hranici dostal již podruhé od července, pro Apple jde o první překročení tohoto milníku.
Předchozí prezident Miloš Zeman za své desetileté funkční období vyznamenal 394 osobností. Při posledním předávání vyznamenání ve funkci před dvěma lety oceněním 78 mužů a žen vybočil ze svého obvyklého počtu zhruba 40 vyznamenaných.
Havel mezi lety 1995 a 2002 udělil víc než 400 vyznamenání. V roce 1998 vyznamenal téměř 90 osobností, za což ho kritizoval tehdejší předseda Poslanecké sněmovny a ODS a nástupce ve funkci prezidenta Václav Klaus. Řekl tehdy, že nejvyšší státní vyznamenání se mají udělovat ročně pouze malému počtu osobností, a nikoli hned několika desítkám lidí.
Klaus pak během desetiletého působení na Pražském hradě každoročně 28. října uděloval mezi 20 a 24 vyznamenáními. Jen v den 90. výročí založení Československa v roce 2008 ocenil 28 osobností.
Státní vyznamenání v současné podobě byla ustanovena zákonem z roku 2014. Prezidenti mohou udělit či propůjčit Řád bílého lva, Řád Tomáše Garrigua Masaryka a medaile Za zásluhy a Za hrdinství. Vyznamenáni mohou být čeští občané 1. ledna a 28. října, cizinci kdykoli. Tradičně je pro oceňování vyhrazen večer 28. října.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.