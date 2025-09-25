Pavel na Harvardu: Pokud Putin vyhraje, svobodu ztratí 100 milionů lidí
Ruské ambice nekončí na ukrajinské frontové linii. Prezident Petr Pavel při projevu na Harvardově univerzitě varoval, že Moskva usiluje o rozbití mezinárodního řádu nastaveného po studené válce. „Pokud Rusko uspěje, nepůjde jen o návrat k ruské sféře vlivu ve střední a východní Evropě. Znamenalo by to konec svobody, lidských práv a důstojnosti pro více než 100 milionů lidí,“ zdůraznil český prezident.
Pavel uvedl, že Putin, jehož země se stala „odhodlaným agresorem“, nemá skutečný zájem o mírová jednání a jeho cílem zůstává donutit Ukrajinu, aby se podrobila. „Ukrajina je pro nás zkouškou. Pokud tam Rusku umožníme porušovat hranice a smlouvy, nikdo z nás se nemůže cítit v bezpečí,“ varoval Pavel před zaplněným auditoriem.
Cestu k zastavení ruských plánů vidí český prezident v jednotě Západu. Klíčové je pokračovat v dodávkách zbraní a vybavení ukrajinské armádě, zpřísnit a lépe koordinovat sankce a poskytnout Kyjevu trvalé bezpečnostní záruky. Připomněl i českou muniční iniciativu, díky níž Ukrajina obdržela už 3,5 milionu kusů dělostřelecké munice. „Byli jsme mezi prvními, kdo po invazi v únoru 2022 vyprázdnili své vojenské sklady a poslali těžkou výzbroj. Spustili jsme také iniciativu, která zůstává klíčovým nástrojem obrany Ukrajiny,“ uvedl.
Pavel zároveň upozornil, že Rusko není jediným hráčem, který podrývá globální pravidla. „Spolu s Ruskem je zpochybňuje i Čína. Výsledek je zřejmý: více válek, více násilí a svět plný sporů,“ řekl. Autoritářské režimy podle něj sice mluví o míru a důstojnosti, ale jejich činy dokazují pravý opak.
Ve svém projevu navázal i na odkaz Václava Havla, který na Harvardu vystoupil v roce 1995. „Třicet let po Havlově projevu svět není v lepším stavu,“ prohlásil Pavel s tím, že počet mezistátních konfliktů se loni vyšplhal na více než šedesát – nejvíce od roku 1946. Připomněl Havlova slova o zodpovědnosti těch, kteří mají největší moc a vliv. „Ať se nám to líbí nebo ne, Spojené státy nyní pravděpodobně nesou největší odpovědnost za směr, kterým se náš svět bude ubírat,“ řekl tehdy Havel.
Spojené státy dnes nesou klíčovou odpovědnost za budoucí směřování světa, zároveň ale Pavel zdůraznil, že Evropa musí hrát rovnocennou roli. „Alianci autokracií můžeme čelit jen jako aliance demokracií – nejen vojenskou silou, ale i jednotným záměrem a jasnou vizí,“ dodal Pavel.
Autoritářské země podle Pavla sice hovoří jazykem míru, důstojnosti či dialogu, ale jejich činy mluví jinak a představují odmítání základních principů, jako je Charta OSN, mezinárodní právo a mírové řešení konfliktů. „Nehrajme jim do karet. Kdekoli ustoupíme, oni rádi zaujmou naše místo,“ varovala česká hlava státu.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve středu obvinil ruskou hlavu státu Vladimira Putina z toho, že chce válku rozšířit i na další země mimo Ukrajinu. Ve svém projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku také vyjádřil přesvědčení, že jenom zbraně a silní partneři, a nikoliv mezinárodní právo rozhodují o tom, kdo přežije.
Český prezident Petr Pavel na Radě bezpečnosti OSN v New Yorku zdůraznil, že Rusko neusiluje o mír, ale systematicky porušuje mezinárodní právo. Podle něj je nutná rozhodná globální reakce, jinak Moskva bude v agresi pokračovat.
