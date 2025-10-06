Otakar Foltýn rezignoval na svůj post koordinátora strategické komunikace
Vládní koordinátor strategické komunikace státu Otakar Foltýn v pátek rezignoval na svůj post, potvrdil tak informace CNN Prima News. Svůj úkol vzhledem k přiděleným zdrojům a podpoře považuje za splněný v nejlepší proveditelné míře, uvedl. Foltýn byl často terčem kritiky politiků z hnutí ANO, které vyhrálo sněmovní volby. Svůj konec v roli koordinátora však plánoval bez ohledu na výsledky voleb.
„O zřízení stratkomu rozhodla vláda Andreje Babiše (ANO) v roce 2021 a jsem rád, že jsem se účastnil realizace. Stát musí být schopen občanům vysvětlovat, na jakých hodnotách stojí, a tedy proč je důležité je bránit,“ uvedl Foltýn, jehož jmenování vládním koordinátorem schválila vláda loni koncem května. Podle CNN Prima News by měl Foltýn zůstat ve vojenské kanceláři prezidenta.
Místopředseda ANO Karel Havlíček v dubnu v rozhovoru se serverem Seznam Zprávy uvedl, že ANO chce Foltýnův post a tým zrušit, protože se chová jako „aktivistická neziskovka“, nikoliv jako komunikační útvar úřadu vlády. Foltýn uvedl, že stát musí srozumitelným, přijatelně jednoduchým a pravdivým způsobem vysvětlovat, kam směřuje a jakým způsobem chce svých cílů dosáhnout. „Není důležité, jestli tomu říkáte strategická komunikace, důležité je, aby to dělal ideálně s dobrou vůlí,“ uvedl.
Bruselská média si všímají prohlášení vítěze českých voleb Andreje Babiše, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico. Zmínil v této souvislosti například plánovanou reparační půjčku pro Ukrajinu či vyřešení patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.
Foltýn nedávno svůj odchod avizoval v Mladé frontě DNES. Uvedl, že po volbách nebude pokračovat bez ohledu na jejich výsledek. „Důležité je, aby funkce zůstala zachována. Já na ni ale rozhodně pokračovat nebudu. Koneckonců byl jsem zapůjčen na relativně omezenou dobu, a tu jsem již výrazně přetáhl,“ uvedl. Pozici by podle něj mohl zastávat i běžný úředník nebo expert na komunikaci. Odbor strategické komunikace má nyní podle Foltýna asi 15 lidí.
Foltýn absolvoval důstojnický kurz na Vojenské akademii ve Vyškově a vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je expertem na mezinárodněprávní aspekty vojenských operací. V minulosti se zúčastnil vojenských operací v Kosovu i Afghánistánu. Od července 2022 do února 2023 byl velitelem Vojenské policie, následně působil ve vojenské kanceláři Pražského hradu.
