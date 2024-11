Mrázová, Kijonková, le Moigne. Nejvlivnější ženy Česka chtějí zlepšit pracovní šance žen

Šest nejzkušenějších českých top manažerek se po třech letech příprav rozhodlo vyjít nyní na světlo s nově vzniklým spolkem Inspire & Impact Network, který má do roku 2030 výrazně zlepšit leadership a pracovní šance žen na českém pracovním trhu a současně tím i změnit Česko k lepšímu. Novinářům svůj koncept, který se naplno rozjede od ledna 2025, představila prezidentka spolku a dlouholetá vrcholná manažerka s praxí ve finančním, generálním a HR řízení velkých českých i nadnárodních firem Renata Mrázová.

Propojit ženy napříč generacemi, inspirovat je k osobnímu i profesnímu růstu, posílit jejich sebevědomí a zlepšit jejich schopnosti v leadershipu, to jsou hlavní cíle spolku Inspire & Impact Network, který založilo šest nejzkušenějších top manažerek Česka. Vedle prezidentky spolku a dlouholeté vrcholové manažerky Renaty Mrázové se na rozjezdu podílí i zakladatelka Zásilkovny a investorka Simona Kijonková, bývalá ministryně informatiky a podnikatelka Dana Bérová, bývalá dlouholetá šéfka českého zastoupení Google Taťána le Moigne, analytička a ředitelka organizace Czechitas Dita Formánková a personální ředitelka mezinárodní skupiny Linet Group Vladimíra Michnová.

Lepší šance žen na pracovní trhu mají zlepšit i Česko

„Inspire & Impact Network jsme založily s vizí vytvoření komunity, kde mohou ženy naplno rozvíjet svůj potenciál a zároveň přispívat k pozitivním změnám ve společnosti. Naše mise je podporovat ženský leadership, rovné příležitosti, a hlavně inspirovat ženy ke změně,“ popsala hlavní cíle nového spolku Renata Mrázová. Podle ní jde o primárně o platformu, která sdružuje ženy z mnoha různých profesních i společenských oblastí od byznysu, veřejné správy nebo akademické sféry až třeba po neziskový sektor.

Mrázová také avizovala závazek spolku snížit v Česku do roku 2030 platovou nerovnost, tedy takzvaný gender pay gap na 10 procent. Současně chce nový spolek i zvýšit podíl žen ve vedoucích pozicích na 33 procent, což podle všech zapojených top manažerek navíc zlepší i situaci v Česku, protože zlepšení pracovní a společenské situace žen je přínosem pro všechny.

Základem bude vzdělávání a mentoring

Tyto všechny cíle bude spolek podporovat sérií vzdělávacích, mentoringových a networkingových aktivit, které budou pomáhat ženám získávat potřebné dovednosti a kontakty pro další profesní růst i pro rozvoj jejich leadershipu. „V Česku má totiž jen 16 procent firem ženské vedení a jen 23 procent správních rad zahrnuje ženy. A my jsme přesvědčeny, že podpora žen ve vedoucích pozicích není jen otázkou spravedlnosti, ale také klíčem k dlouhodobé prosperitě celé společnosti,“ zdůraznila Mrázová a dodala, že spolek chce spolupracovat nejen s organizacemi zaměřenými na ženy a ženská témata, v plánu má i spolupráce napříč gendery.

Kvůli těmto vzdělávacím a rozvojovým aktivitám nový spolek také založil i šest pracovních skupin zaměřených mimo jiné například na podporu flexibility pracovního trhu, spravedlivé odměňování nebo zvyšování potřebné finanční gramotnosti, ve které je Česko prý také pozadu za většinou rozvinutých států. Česká republika je navíc podle Taťány le Moigne velmi pozadu i v oblasti spravedlivého odměňování, kdy je až na 22. místě v rámci celé Evropské Unie. „V Inspire & Impact Network věříme, že díky flexibilitě pracovního trhu, spravedlivému odměňování a posilování ženského leadershipu můžeme vytvořit prostředí, kde ženy mohou plně rozvinout svůj potenciál. Naše pracovní skupiny jsou hnací silou těchto změn – spojují talent, energii a odhodlání žen napříč generacemi, aby společně transformovaly Česko k lepšímu,“ shrnula Taťána le Moigne.

Nový web spolku se pro širokou veřejnost má rozjet od 4. prosince 2024, plán akcí, školení a webinářů spolek představí začátkem nového roku.

