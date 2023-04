Debata Newstreamu s top manažery: Velké firmy jsou v rovném odměňování dál než malé nebo stát

Změnit DNA, přenastavit vnitřní procesy a naladit myšlení všech zaměstnanců. To jsou klíčové kroky, kterými firmy musejí projít, aby se jim podařilo proměnit se v moderní podniky 21. století. Na tom se shodli zástupci UniCredit Bank, Pilsner Urquell, ČEZ či Global Payments na akci pořádané byznysovým portálem newstream.cz.

Snížit rozdíl mezi mzdami mužů a žen musí být jeden ze základních cílů velkých společností. Ty totiž mohou působit jako vzory pro menší firmy, shodli se panelisté i účastníci business breakfastu věnovaného diverzitě a spravedlivému odměňování ve firmách pořádané byznysovým portálem newstream.cz.

„Nejdůležitější je vytvářet ty správné podmínky, pak můžete dosáhnout jakékoli změny,“ uvedl Marco Iannaccone, generální manažer a místopředseda představenstva UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia na eventu s názvem Diverzita.

„My jsme vedle řady cílených opatření začali budovat novou firemní kulturu, protože beze změn vnitřního fungování firmy nemůžete tvrdit, že to s takovými změnami myslíte vážně,“ dodala Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace Plzeňského Prazdroje. Právě Prazdroji se přitom před pár dny podařilo získat prestižní certifikát Equal Pay Salary, který vydává švýcarská společnost Equal Salary.

„Rovné odměňování jsme považovali za nutnost pro kredibilitu toho, co budeme v udržitelnosti a diverzitě dělat. Řešili jsme dopady mateřské a rodičovské na kariérní postup i to, že jsou muži lepší vyjednavači při domlouvání nástupního platu. Po ustavení hlavních principů jsme oslovili PwC, aby udělali audit rovnocennosti odměňování, trvalo to zhruba rok, certifikát jsme získali. Podmínkou je mít menší než pětiprocentní rozdíl mezi příjmem mužů a žen na stejné pozici. U nás to bylo méně a zároveň máme řadu pojistek, aby to zase nezačalo růst,“ připomněla Kalousová. „Soukromý sektor je lídrem v těchto tématech, neměli bychom být ve firmách na sebe tak tvrdí, protože třeba veřejnému sektoru můžeme být v mnoha oblastech příkladem,“ dodala.

Česká republika na chvostu

Přitom Česká republika v této disciplíně nepatří mezi šampiony ve světě, ani v rámci Evropské unie. Podle prezidentky Business & Professional Women CR a zakladatelky kampaně a konference Equal Pay Day Lenky Šťastné se Česká republika ve všech relevantních měřeních ekonomické soběstačnosti žen umisťuje v druhé polovině světového žebříčku. „Před námi jsou i země jako Bangladéš. A podepisuje se na tom zejména ukazatele, jako je zapojení do rozhodovacích procesů,“ upozornila Šťasná.

Ještě horší je přitom srovnání se zeměmi Evropské unie. Tam v různých žebříčcích a v různých ukazatelích často patříme mezi nejhorší země vůbec.

Jedním z nástrojů může být transparentnost platů, která by měla platit v EU do několika let. A řada firem je již nyní reportuje. Nicméně veřejnost na to není všude připravena.

„Největší obava byla, že když začněme dorovnávat rozdíl mezi platy, jak to těm lidem vysvětlíme, proč to dosud bylo jinak. To je téma, které mnohde může snahy o narovnání brzdit. Směrnice o transparentnosti platů i veřejná diskuse tomu může napomoci,“ uvedla Kalousová. „My jsme se také zavázali k vyrovnání rozdílu mezi platy. Zveřejnili jsme odměny vedení a největší zlou krev to udělalo mezi členy vedení, kteří do té doby nevěděli, kolik berou kolegové, měli za to, že by měli mít stejné odměny,“ poznamenala Zuzana Filipová z Moneta Money Bank.

Změnit DNA firmy

Velké firmy sídlící v Evropě však mohou tuto situaci měnit. A také se jim to ve spolupráci s národními i unijními institucemi daří.

„Vidíme značný posun a zlepšení. Ve světě, v Evropě, v legislativě i v reálném fungování firem. UniCredit Bank je například činná ve 13 zemích světa, všude jsou samozřejmě podmínky trochu jiné, ale na úrovni celé skupiny se daří přibližovat důležitým cílům. Těmi hlavními pak jsou rovnost v odměňování a zastoupení žen v řídících orgánech,“ uvedla Sara Gay, ředitelka diverzity, rovnosti a inkluze, UniCredit Group.

Podle ní je přitom důležité vyvarovat se takzvanému pinkwashingu. „To je stejné jako greenwashing u ekologických cílů korporací. Nemá cenu dělat věci pro věci, aniž byste se reálně změnili. Tyto principy se musí sladit s DNA společnosti, jinak to nefunguje.“

Jak udržet ženy ve firmě?

Dosažení těchto cílů přitom naráží na celou řadu konkrétních problémů, které musejí firmy řešit. Marco Iannaccone například zmiňoval skutečnost, že někdy jsou zkrátka muži pro daný manažerský post připravení dříve než ženy a firmy by neměly mít problém s tím to uznat.

Často to souvisí s mateřstvím, při němž ženy přijdou o dva roky, které již nedoženou. Právě hledání možností jak zlepšovat situaci matek se podle Ivy Kostnerové stalo důležitou výzvou pro společnost Global Payments.

A patří to také mezi šestici klíčových cílů společnosti ČEZ, které zmínila členka představenstva energetické společnosti Michaela Chaloupková. „Vedle toho to je dále růst podílu žen ve vedení firmy, zaměstnávání hendikepovaných, spolupráce s lidi, kteří neformálně pečují o své blízké, věková diverzita a LGBT+ komunita,“ prohlásila Chaloupková.

„Pro nás v Trinity Bank jsou maminky potenciál, který jsme chtěl zúročit, což se myslím povedlo. Jsme schopni v 90 procentech maminkám vyjít vstříc, najít vhodné pracovní prostředí,“ řekla Denisa Habrová, HR managerka Trinity Bank.

A jak co nejrychleji zmenšit pay gap? Podle Lenky Šťastné pomůže, když se vedení k této myšlence přihlásí. Marco Iannacone souhlasí, že jde o prosazování myšlenky diverzity vedením. „Jde-li o dlouhodobou konzistentní snahu, pak budou výsledky,“ poznamenal.

Manažerka ČEZ Michaela Chaloupková uvedla, že důležité kromě podpory shora jde i o komunikaci, což je role HR, které musí to vysvětlit i lidem na nižších manažerských pozicích, aby se to dostalo ke všem. „Je tam odpovědnost každého z nás. Jde i osobní snahu, funguje třeba koučing a mentoring,“ uvedla.

