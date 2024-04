Češky na stejnou roční odměnu pracují o 65 dní déle než muži

Různé platy za stejnou práci mužů a žen, předsudky, málo částečných pracovních úvazků a neochota nastavit přijatelné pracovní podmínky pro zaměstnance ve firmách, ale i pro poslankyně ve sněmovně. To jsou problémy pracovního trhu v Česku v roce 2024. Situace se u nás v těchto věcech mění jen pomalu, a když to půjde dál tímto tempem, budou prý platy vyrovnány za více jak 100 let. A to je třeba zrychlit, protože to bude přínosem pro celou společnost, shodují se diskutující 15. ročníku mezinárodní konference Equal Pay Day v Praze.

České ženy mají v průměru až téměř o pětinu nižší platy než muži. Přesně to je o 17,7 procenta. To v praxi znamená, že musí pracovat zhruba o dva a půl měsíce déle, aby vyrovnaly daný rozdíl. To je nyní třetí nejhorší výsledek v Evropské Unii (EU), jak vyplývá z aktuálních statistik Eurostatu. „Podle nejnovější studie serveru platy.cz je uvedený rozdíl dokonce 28procentní, když se do výpočtů započítají nejen základní platy, ale i odměny,“ upozornila ve svém vystoupení na konferenci Equal Pay Day ekonomka Jana Matesová. A tento rozdíl se podle ní zvyšuje s tím, jak se zvyšuje pozice v managementu.

Proč jsou na tom Češky s platy tak bídně

Realita odměňování žen v Česku je tedy stále velice tristní a plná velkých rozdílů. I ty nejlepší ženy v seniorských pozicích totiž mají strop svých příjmů tam, kde muži ve stejných pozicích ani nezačínají, jak poznamenala Lenka Simerská, vedoucí projektu Rovná odměna Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). Česká zaměstnankyně podle ní obvykle neví, že má mnohem nižší plat než její mužští kolegové na stejné pracovní pozici. Nemá to totiž, ani jak zjistit, protože se tyto informace u mnoha zaměstnavatelů tají. Je proto nutné, aby tu již byla transparentnost v odměňování. A to by měla už konečně podle Simerské změnit nová evropská legislativa, která má vejít v platnost 7. června 2026.

„Tato směrnice by měla odstranit mlhu, která u nás v problematice odměňování panuje. Nově bude mít každý zaměstnanec právo na informace. Bude se moci zeptat, kolik se na jeho pozici vydělává i proč má méně, než je průměr. Stejně tak se bude moci zeptat na pohovoru, kolik se na takové pozici, o kterou se uchází vydělává,“ vysvětlila Simerská. Nebudou se přitom moci uvádět jména kolegů a ani se nebude konat jakákoliv intervence státu. Bude tady akorát hranice tolerance pětiprocentního rozdílu v platech na stejných pozicích. A bude pak povinností zaměstnavatelů si ohlídat, jak své lidi odměňují, zda je jejich odměňování transparentní a zda nečiní neospravedlnitelné rozdíly. Příkladem dobré praxe je podle Simerské u nás třeba armáda, kde jsou platy mužů a žen na stejných pozicích srovnatelné.

Nespravedlivé platy pro ženy řeší i jiné země

Významný vliv na nerovných pracovních i platových podmínkách pro ženy má také představa tradiční rodiny, která je v různých kulturách odlišná. A vliv tohoto kulturního vzorce je pak zcela zásadní, shodli se velvyslanci Švédska, Dánska, JAR, Malajsie, a Slovinska. „Česká republika by se proto měla obejít trpělivostí, neboť rychlé úspěchy v této oblasti nelze očekávat,” podotkl velvyslanec Švédska Frederik Jorgensen. Švédsko je přitom v gender gap indexu tradičně na prvním místě a zastoupení žen na vlivných pozicích je zde výjimečně vysoké v soukromých firmách i v politice. Přesto se jedná „jen“ o 36 procent žen v představenstvech velkých společností a o 12,1 procent žen na pozici generálních ředitelek. „A není důvod, aby to číslo nebylo vyšší,” zdůraznil Jorgensen a dodal, že švédská vláda za tímto účelem založila i Agenturu pro rovné příležitostí (Gender Equality Agency), která se těmito otázkami přímo zabývá.

Z prvního dne konference v roce 2024:

Na podporu otázky rovných příležitostí uvolňuje zvláštní rozpočet také vláda Malajsie. „Ačkoliv stále narážíme na tradiční pojetí rolí ženy a muže ve společnosti, kde je většina věřících muslimů, podařilo se nám posunout rovný přístup žen a mužů ke vzdělávání. Díky tomu vídáme ženy už i v seniorním managementu,” prohlásila velvyslankyně Malaysie Suzilah Mohd Sidek.

Z větší rovnoprávnosti profitují podle Švédska všichni

„Snažíme se tak lidi i firmy přesvědčovat, že z větší rovnoprávnosti budeme profitovat všichni – ženy, muži i celá společnost. Rozumíme tomu, že některé země přistupují ke kvótám pro zastoupení žen v managementu velkých firem, ale pro nás to není preferované řešení. Snažíme se proto získat více žen do celého systému,” vysvětlil Jorgensen. Podobný přístup má i Dánsko, které podle velvyslance Sorena Kelstrupa nyní maximálně podporuje otce na rodičovské i celkové rovnoměrnější rozdělení odpovědnosti a péče o domácnost a děti mezi muže a ženy. Zlepšuje to podle něj vztah otců s dětmi i jejich vnímání role ženy a také uvědomování si problémů spojených s návratem do práce po mateřské.

Velký problém se slaďováním rodiny a práce mají i poslankyně

Iniciativy, aby by si muži začali více vážit role a práce žen, by nepochybně ocenily asi i české poslankyně, které kvůli slaďování rodinného a pracovního života založily dokonce Iniciativu za přívětivější jednání Poslanecké sněmovny a podmínky pro ženy. Poukazují tím na nepředvídatelnost práce v parlamentu, která komplikuje život nejen samoživitelkám, ale třeba i starším poslancům. „Jsme zvyklé si jako matky s více dětmi a komunální političky organizovat čas, ale to, jak funguje Poslanecká sněmovna, to plánování vůbec neumožňuje a s tím jsme se nemohli smířit,“ prohlásily v debatě na konferenci Marie Jílková z KDU-ČSL, Lucie Potůčková ze STAN a Martina Ochodnická z TOP09.

Astronauty máme, spravedlivé platy ne

„Umíme tedy doletět na Měsíc či na Mars, ale nejsme schopni dát spravedlivé podmínky pro práci a odměňování ženám,“ poznamenal k situaci také šéf společnosti Danone pro Střední a Východní Evropu Frederic Guichard a dodal, že pokud dnes vedete firmu, je vaší zodpovědností i povinností, abyste šli příkladem, měnili zavedené praktiky a snižovali platové nerovnosti a dávali rovné příležitosti ženám.

