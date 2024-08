Lenka Šťastná: Neziskovky musí být schopné ukázat své konkrétní úspěchy a přínos

Rozdíl mezi mzdovým ohodnocením žen a mužů v Česku zůstává propastný. Aktuálně činí téměř 18 procent. „Mezi zeměmi EU jsme poslední, před námi jsou i takové země jako Bangladéš či Etiopie,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka organizace Business & Professional Women CR a konference Equal Pay Day.

Vy se v neziskovém sektoru pohybujete již řadu let a vnímáte posun toho, jak jej byznys vnímá jako partnera. Co jsou klíčové pilíře spolupráce mezi neziskem a byznysem?

Navazování spolupráce mezi neziskovou organizací a byznysem vyžaduje strategický přístup, důraz na vzájemnou důvěru a zejména na sdílené hodnoty. Těmi je zejména společný zájem na udržitelnosti a sociální odpovědnosti. Mohou tak vytvořit pevný základ pro vzájemnou důvěru a efektivní spolupráci. Dále to je transparentní komunikace, dlouhodobost a důvěryhodnost. Stále větší důraz se pak klade na inovace, které spojení může přinést, a konečně také měření výsledků spolupráce. Nezisková organizace by měla být schopna prezentovat konkrétní přínosy a úspěchy, což usnadňuje hodnocení efektivity partnerství a podporuje jeho další rozvoj.

Vaším klíčovým projektem je konference Equal Pay Day. Kdy a jak vznikl?

Equal Pay Day je mezinárodní projekt zaměřený na osvětu tématu a hledání řešení genderové nerovnosti v odměňování. S iniciativou poprvé přišly ženy v USA v roce 1988, kdy síť BPW International zorganizovala kampaň červené kabelky. Ta zdůrazňovala červená čísla v dámských peněženkách a upozorňovala na přetrvávající rozdíly v odměňování žen a mužů. V České republice jsme ji ale pojaly po svém: jako dvoudenní event spojující konferenci a vzdělávání žen pomocí unikátní metody speed mentoringu.

Equal Pay Day se koná již 15 let. Co považujete za největší úspěch akce?

Náš projekt se již několik let řadí mezi nejvýznamnější středoevropské konference (letos 16 národností v rolích vystupujících a mentorek, více v tiskové zprávě) a byl pro letošek nominován Vlajkovým projektem Central European Initiative. Druhým rokem ji také osobně podpořil zástupce generálního sekretáře OECD s odpovědností za diverzitu Ulrik Vestergaard Knudsen a Evropská komise zařazuje naši EPD kampaň dlouhodobě mezi významná opatření EU a jejích členských států na podporu rovného odměňování. Za tu dobu se nám podařilo dostat téma do širšího povědomí velkých firem a získat jejich podporu, dostat téma rovného odměňování do většiny českých médií, do programů dalších eventů a komunikovat bariéry a nástroje k řešení v hlavních vysílacích časech. Ale zvýšená a násobná komunikace k veřejnosti u některých vyvolává pocit, že vše už je vyřešeno. Opak je přitom pravdou. V ČR opět narůstá gender pay gap.

Jaký je aktuálně rozdíl mezi odměňováním žen a mužů na stejných postech?

Aktuální průměrný rozdíl činí 17,9 % a podle nejnovějšího globálního Gender Gap Indexu jsme se také propadli: mezi zeměmi EU jsme poslední, před námi jsou i takové země jako Bangladéš či Etiopie. Tomu je nutné čelit nově nastavenou strategickou komunikací.

Jak tedy chcete do dalších let postupovat?

Velkou výzvou pro následující roky bude udržet pozornost tématu a zaměřit se na to, jak změnit společenské povědomí a postoje a odstranit přetrvávající předsudky a stereotypy, které ovlivňují pracovní prostředí a kariérní růst. Přizvat k řešení mladé generace a samozřejmě také muže, o což se snažíme naší kampaní Muži na palubu. Podporovat ženy v technických a vědeckých oborech, kde jsou nedostatečně zastoupeny. Dále prohlubovat spolupráci se soukromým sektorem, protože firmy hrají významnou roli v prosazování rovného odměňování prostřednictvím svých interních politik a firemní kultury. A v neposlední řadě bude také výzvou úspěšně transponovat a pak implementovat směrnici o transparentním odměňování.

Chystáte nějaké radikální změny v samotném Equal Pay Day?

Aby se projekt tak velkého rozsahu udržel na špičce po tolik let a stále inspiroval ostatní, je nutné pracovat kontinuálně celý rok a neustále inovovat, abychom dosáhly společenské změny. Do akce zapojujeme nové technologie, včetně AI. Měsíce kolem prázdnin pokračujeme v osvětě veřejnosti účastí na jiných akcích i v roli panelistek, čerpáme inspiraci i ze zahraničních meetingů a konferencí, abychom uměly přinést nové věci do Česka a rozšířili globální rozměr v rámci našich celosvětových partnerství. Velkým přínosem v roce 2024 byla kampaň Muži do publika, kterou podpořili významní lídři a CEOs, a pomohli tak zapojit aktivní muže do diskuze. Chceme i nadále šířit tyto příklady, využít je k osvětě a získávání další podpory. Chceme také zapojit větší množství firem, které představí vlastní praxi a funkční nástroje řešení nerovnosti odměňování. Čeká nás rozšíření platformy ke sdílení toho, co dobře funguje v péči o zaměstnance a zaměstnankyně.

Jak se podle vás bude proměňovat celý koncept ESG v dalších letech?

Největší výzvou je v tuto chvíli to, aby si podniky vůbec uvědomily, že diverzita, rovné příležitosti a férové odměňování jsou témata, kterým by měly věnovat minimálně stejnou pozornost jako věnují uhlíkové stopě, energetickým úsporám či nakládání s odpady. Většina firem se totiž mylně domnívá, že „S“ se jich prakticky netýká, že mají vše v pořádku a že u nich není potřeba cokoliv řešit. Jenže je to jen domněnka managementu, která nemusí vůbec odpovídat realitě. Zaměstnanců se totiž aktivně neptají.

Jaká data máte vy?

Například Svaz průmyslu a dopravy České republiky si udělal průzkum mezi členy a zjistil, že pouze 14 procent firem se v interním průzkumu zaměstnanců zeptalo, jak je pro ně diverzita, rovnost a inkluze (DEI) důležitá. A jen 17 procent zaměstnanců a 27 procent týmových manažerů bylo v této oblasti vyškoleno. Přitom polovina firem považuje DEI za důležitou součást firemní kultury. Sami vrcholoví manažeři přitom přiznávají, že se často veřejné proklamace jejich firem neshodují s realitou uvnitř. Že o problému nevím nebo ho nevidím, neznamená, že neexistuje. Firmy budou muset v rámci ESG otevřít oči a přiznat si, že něco není v pořádku, když máme stále 18% gender pay gap. Zaměstnanost žen je v ČR vyšší než průměr v EU a Češky převyšují muže o 6,1 procenta v úspěšném dokončení terciárního vzdělání. Kde jsou ty vzdělané a chytré ženy, když například v představenstvech a dozorčích radách kótovaných firem jich najdete jen 21 procent, ve vládě dokonce jen 12 procent? Platová nerovnost a zastoupení žen v managementu jsou ale jen dva nejkřiklavější body z celé škály hledisek, které budou muset firmy v nefinančním reportování (CSRD) sledovat a vykazovat. A díky tomu možná odhalí řadu bolavých míst, o kterých neměly dosud tušení.

