Experti: skutečný lídr musí umět vyjednávat, ale být i oporou pro svůj tým

Mít fungující kvalitní tým je základ. Je třeba se nebát ani výzev, chyb, vzdělávat se a být pro vlastní tým oporou. To jsou principy, které dnes pomáhají nejlepším lídrům, nejen aby se jejich firmám dařilo, ale aby díky tomu zlepšovali i život celé společnosti. Shodli se na tom experti z byznysu a neziskové sféry i s nejznámějším hlavním vyjednavačem FBI Chrisem Vossem a prezidentem Asociace vyjednavačů Radimem Paříkem, se kterými přednášeli na konferenci Lídři budoucnosti v Lobkowiczkém paláci na Pražském hradě. Newstream.cz byl mediálním partnerem akce.

„Taktická empatie je dnes pro svět vyjednávání zásadní a pokud ji umíte, můžete kompletně zvrátit celou situaci i její výsledek,“ uvedl v úvodu své přednášky jeden z nejznámějších světových vyjednavačů FBI současnosti Chris Voss, který řadu let působil jako hlavní vyjednavač FBI s únosci a teroristy. Díky aktivním znalostem empatického leadershipu dokážete podle Vosse detailně vnímat protistranu, identifikovat její potřeby i řídit celé vyjednávání směrem, kterým chcete. A platí to podle něj, jak pro vyjednávání s teroristy, velké obchodní transakce či výběr kolegů do týmu, tak i pro každodenní situace z našeho běžného života.

I vyjednávání a empatii je třeba trénovat

„Ten velký svět kolem nás je světem, ve kterém mnoho lidí dělá špatná rozhodnutí, která pak ovlivňují jejich život a často nejen ten jejich, jak vidíme třeba při vyjednávání o únosech nebo kupříkladu při propouštění z práce,“ poznamenal Voss. K úspěchu jakéhokoliv vyjednávání ale nestačí znát jen principy taktické empatie, je třeba si je i zkoušet a ověřovat denně v praxi, jinak to člověk zapomene nebo je nebude umět využít v pravý čas.

Současně musíte také sledovat řeč těla a stoprocentně vnímat, co vám, kdo říká a jak a co pak říkáte vy sami. „I taková banální slovíčka jako „ano“ či „ne“ nebo krátké věty „Je to tak!“ (That´s right!) a „Máš pravdu!“ (You´re right!) mohou totiž otočit jakékoliv vyjednávání zcela zásadním způsobem, a to i o 180 stupňů,“ konstatoval Voss. A vzápětí to demonstroval i na příběhu vyjednávání s filipínskými teroristy po únosu mladého Američana Jedde Schillinga. Tehdy se svým týmem nakonec dokázali aktivním nasloucháním přimět teroristu Abú Sabaju k souhlasnému přitakání „That´s right!“ A to ve výsledku zcela zásadně změnilo teroristovo vystupování. Přestal trvat na výkupném ve výši 10 miliónů amerických dolarů a Schillinga se posléze podařilo zachránit. Právě tento úspěšně vyřešený případ ostatně Vosseho vynesl až do křesla hlavního vyjednavače FBI pro mezinárodní únosy a terorismus.

Co by měl umět lídr budoucnosti

I ti nejlepší byznysmeni světa, nejhorší teroristé, a nakonec i vyjednavači ale mají své emoce, a proto principy taktické empatie podle šéfa Asociace vyjednavačů Radima Paříka fungují a je třeba je trénovat. Ve svém okolí pak určitě také můžete vidět spoustu lídrů, ale toho dobrého podle Paříka poznáte, že stojí za svými lidmi a dokáže je ve správném okamžiku podpořit. „Dobrý lídr má totiž často na své lidi mnohem větší dopad než jejich psychoterapeut. Lidé si nepamatují, kdo a jak umí excel, ale to, jak se s vámi jako šéfy cítili,“ dodal k tématu leadershipu i top kouč David Vrba z České spořitelny. „Lídr tak musí vyzařovat jistotu a sebedůvěru pro své lidi, i když pak v ústraní třeba o svých rozhodnutích pochybuje. Pokud by o sobě nepochyboval, bylo by tam něco špatně a byl by na nejlepší cestě prohrát zápas sám se sebou,“ podotkl Pařík.

Radim Pařík přednáška 01 Konference Lídři budoucnosti ©Asociace vyjednavačů Asociace vyjednavačů

Agent FBI Joe Navarro: Na Putina nestačí znát řeč těla. Je nutné hledat rozpory mezi tím, co říká a dělá Leaders Určitá gesta jsou univerzální napříč kulturami po celém světě, tvrdí Joe Navarro, nejslavnější agent FBI a jeden z nejlepších expertů na řeč těla na světě. V exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz se vyjadřuje i k selhání zpravodajských služeb v Izraeli i k tomu, jak číst gesta Vladimíra Putina anebo co můžeme sami zlepšit, abychom uměli lépe vyjednávat. Věra Tůmová Přečíst článek

„Nezapomínejte tak na sobě neustále pracovat, snažte se vzdělávat a dobře si vybírejte kolegy do týmu, zmínil na závěr své přednášky i Chris Voss s tím, že úspěšní lídři by se také neměli bát být odlišní a stát za svým týmem. Obdobnou strategii prosazuje také generální ředitel společnosti Atalian CZ Daniel Digoň. Dobrý lídr musí podle něj svým lidem věřit, protože právě ti mohou firmu v krizi podržet. „To nejlepší, co se může firmě stát je, že se za ní postaví její loajální zaměstnanci. Věřím, že když vytvoříte spokojené zaměstnance, oni pak vytvoří zase spokojené zákazníky,“ řekl Digoň a poznamenal, že se mu tato strategie, že vlastní lidi nesmíte nikdy zradit, mnohokrát osvědčila. „Když byla firma v krizi, kolegové mi nakonec prozradili, že ve firmě zůstali, protože jsem jako lídr uvěřil v náš úspěch a proto, že jsem stál za nimi i jako šéf.“

A po mnoha zdolaných osmitisícovkách ke stejnému přístupu v leadershipu dospěl nejúspěšnější český horolezec Radek Jaroš. „Když jsem viděl, jak to mezi námi fungovalo tam nahoře, řekl jsem si, že takto to chci mít i ve svém byznysu. Tým je pro mne základ, a proto si od té doby chci vytvářet vlastní tým, vybírat si do něj ty správné a spolehlivé lidi a také si vybírat i projekty a neziskovky, které chci svým podnikáním podporovat,“ popsal Jaroš. A na otázku, co mu dalo horolezectví pro jeho podnikání odpověděl, že to byla cílevědomost a touha jít za svým snem.

Součástí dalšího ročníku konference pořádané Expertním Boardem 21 pod záštitou Asociace vyjednavačů byly znovu také workshopy vyjednávání s Radimem Paříkem a nově se vyhlášovaly i výsledky ankety Lídr budoucnosti. Kandidáty nominovala veřejnost, a i o výběru těch nejúspěšnějších vůdčích osobností rozhodlo veřejné hlasování. Mezi vítězi byl Team Leader z Decathlonu Tomáš Vávra, CEO Kongresového centra Praha Lenka Žlebková, CEO Vítkovice Steel Radek Strouhal a CEO ITS Group Monika Šimánková.

Lídrem budoucnosti bude Generace Z

Na konferenci letos poprvé byli i zástupci nejmladší generace, která nyní aktivně vstupuje do fáze leadershipu. „Máme za sebou manažery z 90. let, kteří vytvářeli tlak na zaměstnance a nestarali se o ně. Stejně tato generace postupovala při výchově. Jenže dlouhodobě vytvářený tlak na děti mění strukturu jejich osobnosti. Naučili se nás bát, vyhýbat se odpovědnosti a vyhýbat se řešení problémů. Lídři ale musí být otevření. Otevřeně sdílet své osudy, otevřeně mluvit o problémech a problémy také řešit, ne se před nimi schovávat,“ zdůraznil Pařík, který v minulosti sám působil také jako místopředseda představenstva retailového gigantu Kaufland ze Schwarz Gruppe.

Za Generaci Z tak na konferenci spolu se šéfkou českého zastoupení UNICEF Pavlou Gombou vystoupili v debatě i vítězové soutěže Dítě Česka 2023, a to tvůrkyně edukativních her Kristýna Kedrová a matematik Matěj Pavliš. Z letního podnikatelského kempu Nadace ZET se konference zúčastnili ještě i mladí dospělí z dětských domovů, protože Radim Pařík je dlouholetým ambasadorem tohoto kempu.

Vyjednavač Pařík: Lidé by zabíjeli kvůli tomu, aby neztratili tvář. Při vyjednávání musíme zajistit, aby ji neztratili Leaders Jaké jsou šance ve vyjednávání míru na Ukrajině či v Izraeli? Proč je třeba zajistit, aby si protistrana mohla zachovat svou tvář a co ještě může ztratit Vladimír Putin nebo šéf Hamásu? A může se vyjednávání naučit opravdu každý? Pokud ano, co se tedy musíte naučit, abyste uměli vyjednávat úspěšně? To a mnohé další prozradil v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz známý český vyjednavač a prezident Asociace vyjednavačů Radim Pařík. Věra Tůmová Přečíst článek

Agenta odhalíte třeba podle toho, jak drží kytku, říká známý americký vyjednavač Leaders Pro úspěch ve vyjednávání musíte zvládat vlastní ego a současně empaticky vnímat a respektovat protistranu. Zásadní také je rozumět řeči těla, abyste věděli, zda to, co vám protistrana říká, je v souladu s tím, jak to ve skutečnosti opravdu myslí a jak se nakonec rozhodne. To a mnohé další zaznělo na konferenci „Klíč komunikace“ Asociace vyjednavačů, která se letos poprvé uskutečnila na Pražském hradě. Mezi řečníky i lektory tréninků byl prezident asociace Radim Pařík, nizozemská expertka na řešení konfliktů Anne-Martje Oud či patrně nejslavnější agent FBI a světově uznávaný specialista na řeč těla Joe Navarro. Newstream.cz byl mediálním partnerem akce. Věra Tůmová Přečíst článek

REPORTÁŽ z kurzu Radima Paříka, nejtvrdšího vyjednavače v zemi. Hodně emocí, jde se až na dřeň Enjoy I ti nejlepší vyjednávači světa musí na sobě celý život pracovat. Vyrazila jsem proto na trénink jednoho z nich, Radima Paříka, který patří nejen k české, ale právě i ke světové vyjednávací špičce. Chtěla jsem na vlastní oči vidět to, jak se mu zlepšují už zkušení vyjednavači přímo pod rukama podle metody hlavního vyjednavače FBI Chrise Vosse. Takhle vypadá Diamantový trénink z první řady. Věra Tůmová Přečíst článek