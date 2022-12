Muskovy eskapády s Twitterem mají vlivného zastánce – šéfa investiční banky Morgan Stanley

Nástup Elona Muska do čela své nové a drahé akvizice v podobě sociální sítě Twitter sebou přinesl obrovské propouštění, odchod velkých inzerentů v čele s Applem i celebrit se svými účty a nejistotu ohledně nárůstu šíření nepravdivých informací na této síti. Kromě kritiků ale našel nejbohatší muž planety a novopečený majitel Twitteru i jednoho velmi vlivného zastánce – šéfa americké investiční banky Morgan Stanley Jamese Gormana.

Čas po nástupu Elona Muska do čela Twitteru – poté, co po koupi sítě zrušil sedmičlenné vedení a sám se jmenoval generálním ředitelem – se nese ve znamení turbulencí. Následovalo masové propouštění, experimenty s placeným ověřeným členstvím a odchody celebrit a inzerentů z Twitteru. Musk má však jednoho velkého zastánce, který v jeho vizi věří a vkládá do něj velké naděje. Je jím generální ředitel Morgan Stanley James Gorman, napsala agentura Bloomberg.

„Proti Elonu Muskovi bych si nevsadil,” řekl Gorman ve čtvrtek na konferenci agentury Reuters v New Yorku. Twitter nazval „skvělou společností” a Muska „mimořádným manažerem” a mimo jiné nadšeně hovořil o své návštěvě továrny Tesly v Los Angeles.

Banka půjčila Muskovi 13 miliard dolarů

Gorman přitom není nijak nezávislý pozorovatel – banky vedené Morgan Stanley poskytly Muskovi na financování koupě Twitteru 13 miliard dolarů (celý Twitter stál Muska 44 miliard dolarů) a nyní čelí výzvě, jak tento krok po všech Muskových eskapádách s Twitterem vysvětlit investorům. Největší investoři poskytující půjčky s pákovým efektem jsou již dost zatíženi dluhem technologických společností a Muskův neobvyklý přístup k vedení Twitteru ztěžuje investorům ocenit vyhlídky společnosti do budoucna.

Banky, které skočily po šanci pomoci exkluzivnímu klientovi, nyní čelí ztrátám v řádu několika stovek milionů dolarů z neprodaných úvěrů, které leží v jejich účetních knihách. „Instituce, jako je ta naše, nejsou hloupé. Nestojíme za tímto druhem podnikání a podobnými příležitostmi, pokud nejsou reálné – a tato investice je velmi reálná,“ řekl Gorman.

Musk se podle něj řadí spolu se Stevem Jobsem a Billem Gatesem k nejzajímavějším podnikatelům posledních 50 let. „Kdo by nechtěl obchodovat s člověkem, který má takové schopnosti? Hanba instituci, která by od toho ustoupila," prohlásil.