Majitel Facebooku, Twitter – a nyní Amazon. Chystá největší propouštění v historii

Americký internetový obchod Amazon hodlá zrušit kolem 10 tisíc pracovních míst, což by představovalo největší propouštění v historii tohoto podniku. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom dnes informoval deník The New York Times (NYT). Amazon po celém světě zaměstnává přes 1,5 milionu lidí. Působí také v České republice, kde zaměstnává několik tisíc lidí.

Rušení pracovních míst by mohlo začít už tento týden, jeho konečný rozsah se však ještě může změnit. Týkat se bude korporátních a technologických aktivit, včetně hlasové asistenční služby Alexa, uvedly zdroje.

Amazon by se tak stal další technologickou společností, která v poslední době přikročila k redukci počtu zaměstnanců. Americká internetová společnost Meta Platforms minulý týden oznámila, že propustí více než 11 tisíc lidí, což je zhruba 13 procent její pracovní síly. Meta je vlastníkem sociálních sítí Facebook a Instagram či komunikační služby WhatsApp. Americká internetová společnost Twitter, kterou na konci října za 44 miliard dolarů převzal nejbohatší muž planety Elon Musk, už dříve ohlásila redukci počtu pracovních míst zhruba o polovinu.

Amazon v době pandemie nemoci covid-19 zažíval silný růst, který však začátkem letošního roku výrazně zpomalil. Firma navíc čelí vysokým nákladům v důsledku nadměrných investic a rychlého rozšiřování aktivit. Na její tržby mají v poslední době negativní vliv změny v nákupních zvyklostech spotřebitelů a vysoká inflace, píše The New York Times. Akcie podniku od začátku letošního roku přišly o 40 procent své hodnoty a hodnota firmy opět klesla pod bilion dolarů.

Amazon v České republice působí od roku 2013. O dva roky později otevřel distribuční centrum v Dobrovízi, které nyní zaměstnává přes 3000 stálých pracovníků. V korporátních kancelářích v centru Prahy má společnost dalších více než 1000 specializovaných pracovníků.

