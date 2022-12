Twitter v App Store zůstane. Bylo to nedorozumění, přiznal Musk po schůzce s šéfem Applu

Nový majitel Twitteru Elon Musk v pondělní sérii tweetů obvinil společnost Apple ze sabotáže jeho sociální sítě. Nejenže na ní Apple již téměř neinzeruje, ale měl také uvažovat o vyřazení aplikace z App Store. To ale Muskovi na společné schůzce vyvrátil přímo šéf Applu Tim Cook. Spory jsou minulostí, uvedl po setkání Musk.

Šéf společnosti Twitter Elon Musk se ve středu setkal s šéfem společnosti Apple Timem Cookem. Navštívil jej v hlavních kancelářích Applu v kalifornském Cupertinu a bavili se především o sporech, které mezi oběma podniky v minulých dnech vyvstaly. Musk po setkání oznámil, že spory jsou minulostí a že ani nehrozí, že by Apple vyřadil aplikaci Twitter ze svého virtuálního obchodu App Store, jak Musk naznačoval.

„Byl to příjemný rozhovor. Mimo jiné jsme vyřešili i to nedorozumění, že by Twitter mohl být potenciálně stažen z App Store. Tim jasně řekl, že Apple o tom vůbec neuvažoval,” napsal Musk na síti, kterou vlastní.

Musk tento týden zveřejnil na Twitteru několik příspěvků, ve kterých si stěžoval na politiku Applu v obchodě s aplikacemi App Store, včetně poplatků. Napsal také, že pokud by Apple z tohoto obchodu vyřadil aplikaci Twitter, uvažoval by Musk o zahájení výroby alternativního telefonu.

Obnovené účty

Když Musk v pondělí napsal, že výrobce telefonů iPhone pohrozil vyřazením aplikace Twitter z obchodu App Store, odvolával se na pravidla cenzury v Applu. Musk si také postěžoval, že Apple už na Twitteru neinzeruje, a naznačil tak, že firma se snaží cenzurovat obsah na platformě.

„Apple už téměř přestal na Twitteru inzerovat. Znamená to, že firmě se nelíbí, když je v Americe svoboda slova? napsal Musk v pondělí. Téhož dne spustil na sociální síti anketu, kde se svých fanoušků ptal, zda by měl Apple zveřejnit veškerá opatření k cenzuře, která přijal a která se dotýkají klientů firmy. Souhlasně se vyjádřilo zhruba 85 procent z přibližně dvou milionů hlasujících, uvedl server televize Fox News.

Musk se považuje za podporovatele absolutní svobody projevu. V listopadu prohlásil, že společnost Twitter zaznamenala masivní propad příjmů, z čehož obvinil skupiny aktivistů, kteří podle něj tlačí na zadavatele reklamy, aby na Twitteru neinzerovali. Prodej reklamy se na příjmech společnosti Twitter podílí zhruba z 90 procent.

Musk firmu Twitter převzal na konci října zhruba za 44 miliard dolarů (přes bilion korun). Od té doby už obnovil funkčnost některých zablokovaných účtů, včetně toho, který patřil bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Předchozí vedení Twitteru účty některým známým lidem blokovalo na základě vlastních pravidel o šíření dezinformací.

Musk vedle Twitteru šéfuje i dalším firmám, například automobilce Tesla nebo vesmírné společnosti SpaceX. Aktuálně je nejbohatším člověkem na světě, agentura Bloomberg jeho majetek vyčíslila na 189 miliard dolarů (4,4 bilionu korun).

