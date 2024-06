Dalibor Martínek: Život europoslance je sladký. Aneb o čem vlastně volby jsou

Tak si pojďme říct pravdu o tom, o čem volby do Evropského parlamentu vlastně jsou. Plat europoslance je 10 075 euro. To je při současném kurzu koruny 24,6 za euro 250 tisíc korun měsíčně. K tomu náleží každému poslanci paušální platba, které mu podle legislativy umožňuje pokrýt výdaje, jako je pronájem kanceláří v zemi, kde byl zvolen, hardware a software, kancelářské potřeby, mobilní telefony a náklady na telekomunikace a internet. Je to 4950 euro měsíčně, což je dalších 122 tisíc korun.

No, to je docela pěkná částka v době, kdy můžete mít za tisícovku tarif s neomezenými daty. Také kancelář, pokud to není nějaký zámek, lze pořídit v Česku mnohem levněji, asi tak za dvacet, třicet tisíc korun. Ale protože je to paušál, a to z cizích peněz, který vychází z cen ve Francii nebo v Německu, v Česku to může dělat celkem příjemný přivýdělek. Asi tak sto tisíc korun měsíčně.

A to není všechno. Každý europoslanec má také nárok na denní příspěvek ve výši 350 eur na den, když zrovna přijede do Bruselu. Je to jakási dávka, v přepočtu asi 8600 korun na den za to, že se vážený europoslanec vůbec dostaví na zasedání evropského parlamentu. Tyto peníze má na svačinu nebo na ubytování.

Turkovi proplatí emise

Europoslanec má také nárok na příspěvek na dopravu. Pokud by chtěl létat letadlem, tak mu kancelář v Bruselu zajistí a proplatí letenky. Kdo je víc ekologicky smýšlející, tak mu aparát Evropské unie samozřejmě sežene a zaplatí jízdenky na vlak. Pokud je někdo rebel, jako se třeba tváří být český kandidát Filip Turek, tak mu EU zaplatí 0,58 eura na kilometr jízdy autem.

Když by Turek využil na cestu do Bruselu nějaký svůj supersporťák, jak o tom mluví, aby rebeloval proti evropské klimatické doktríně, tak kdyby spálil na sto kilometrů patnáct litrů benzínu, v současných cenách by za to zaplatil asi šest tisíc korun. Evropská unie mu tuto újmu vykompenzuje patnácti tisíci.

Aby toho nebylo málo, mají poslanci Evropského parlamentu ještě nárok na úhradu dvou třetin svých léčebných výloh. A po konci volebního období mají nárok na příspěvek odpovídající délce mandátu. A samozřejmě také na starobní důchod z rozpočtu Evropské unie. Už snad ani není potřeba zmiňovat, že pokud takový poslanec dorazí do Bruselu nebo do Štrasburku, může využívat služební vůz.

No, komu by se nechtělo žít sladký život europoslance. Možná proto můžeme sledovat ostré televizní debaty, kdy ze sebe kandidáti vypustí téměř cokoliv. Protože cílová meta za to stojí. Bohužel, Evropské volby jsou možná právě o penězích než o idejích.

