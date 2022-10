Tesla trhá rekordy, odbyt aut ve třetím čtvrtletí stoupl o více než třetinu

Americký výrobce elektromobilů Tesla ve třetím čtvrtletí dodal zákazníkům rekordních 343 830 vozidel. Proti druhému čtvrtletí se tak odbyt zvýšil o 35 procent. Vyplývá to z údajů, které firma zveřejnila na svých internetových stránkách. Dodávky ve třetím čtvrtletí nicméně zaostaly za očekáváním analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali v průměru na více než 359 tisíc vozů.

Reklama

Automobilka, v jejímž čele stojí podnikatel a nejbohatší muž planety Elon Musk, ve zprávě upozornila, že s pokračujícím růstem produkce čelí čím dál větším logistickým problémům při přepravě vyrobených aut k zákazníkům. Někteří analytici navíc varují, že zpomalování světové ekonomiky by mohlo mít negativní dopad na poptávku.

Cena lithia opět na rekordu. Zdraží elektromobily? Trhy Cena uhličitanu lithného v Číně vyskočila v pátek podle údajů společnosti Asian Metal na nový rekord 500 500 jüanů (asi 1,75 milionu korun) za tunu. Cena materiálu zásadního pro baterie do elektromobilů se za poslední rok zhruba ztrojnásobila a je o více než 1150 procent vyšší než v době pandemie v červenci 2020. Výrobci vozů na elektrický pohon jsou tak opět pod tlakem, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

„Ekonomické problémy mají na Teslu stále především logistické dopady. Ale domnívám se, že se objevují i určité potíže na straně poptávky," řekl agentuře Reuters analytik Dan Ives ze společnosti Wedbush Securities. „Nad automobilovým sektorem se stahují temná mračna. A Tesla není imunní," dodal.

Tesla chce zvyšovat odbyt vždy o polovinu

Tesla ve třetím čtvrtletí zvýšila výrobu na 369 923 vozů z 258 580 ve druhém kvartálu, kdy produkci narušilo dočasné pozastavení provozu továrny v Šanghaji kvůli koronavirovým restrikcím. „S růstem objemu naší produkce je čím dál obtížnější zajistit kapacity pro přepravu vozidel," uvedla automobilka. Finanční výsledky za třetí čtvrtletí firma zveřejní 19. října.

video Škoda Auto se řítí do elektrické budoucnosti. A investuje do ní horentní sumu Zprávy z firem Škoda Auto se plnou rychlostí řítí do elektrické budoucnosti. Během příštích pěti let investuje do elektromobility 138 miliard korun. To je čtyřnásobně víc, než s čím počítal původní plán. Podíl čistě elektrických vozů na prodejích značky má v Evropě do roku 2030 vzrůst na více než 70 procent. ČTK Přečíst článek

Reklama

Dlouhodobým cílem Tesly je zvyšovat dodávky zákazníkům v průměru o 50 procent ročně. Aby v letošním roce tohoto cíle dosáhla, musí automobilka ve čtvrtém čtvrtletí dodat zákazníkům zhruba 495 tisíc vozů, upozornil list The Wall Street Journal.

Podle Mezinárodní agentura pro energii (IEA) se ale elektromobilům bude i nadále dařit. Jejich prodej v letošním roce vystoupí na rekord a jejich podíl na celkovém počtu prodaných aut se zvýší na 13 procent, uvedla agentura ke konci září. Loni se prodej elektromobilů téměř zdvojnásobil a představoval skoro devět procent celkového trhu s automobily.