Musk si svými chybami podřezává větev. Akcie Tesly klesly o 16 procent

Akcie společnosti Tesla miliardáře Elona Muska zažily svůj vůbec nejhorší týden od března 2020. Týden uzavřely celkovým poklesem o 16 procent na 233 dolarech za akcii. Za propad mohou především Muskova špatná rozhodnutí. Musk se k celkové situaci ohledně Tesly na Twitteru vyjádřil jako o velice „intenzivních sedmi dnech”.

Mezitím však index S&P 500, který zahrnuje akcie 500 největších na burze obchodovaných podniků v USA, zažil svůj nejlepší týden v měsíci a uzavřel s růstem o 1,5 procenta díky silnému růstu na začátku týdne. Ne však díky Tesle, která srazila hodnotu indexu o 13 bodů.

Výrobce elektromobilů totiž čelí několika problémům. Tím prvním je oživení Muskova plánu na akvizici sociální sítě Twitter v hodnotě 44 miliard dolarů, které přináší možnost, že Musk bude nucený prodat akcie Tesly, aby měl dohodu vůbec z čeho zaplatit.

Musk naštval banky i Ukrajince

K finanční podpoře nákupu Twitteru se v dubnu zavázaly banky poskytnut Muskovi dluhové financování transakce ve výši 13 miliard dolarů. Pod vedením americké mezinárodní investiční banky Morgan Stanley. Jejich ztráty by podle výpočtů agentury Bloomberg činily 500 milionů dolarů nebo i více, pokud nyní k transakci dojde. K financování se zavázaly například banky Bank of America, Barclays či finanční skupina Mitsubishi.

„Myslím, že banky by se z té dohody rády dostaly, protože pro ně teď nemá žádný smysl. A pro banky bude těžší získat pro dluh věřitele,“ říká Howard Fischer z advokátní kanceláře Moses Singer.

Dalším problémem, kterým Elon Musk čelí, jsou neuspokojivé čtvrtletní dodávky, které Tesla zveřejnila minulý týden. Dodala totiž "jen" 343 tisíc automobilů, což je o 21 tisíc méně oproti odhadům analytiků.

V neposlední řadě se Muskovi podařilo vyvolat pobouření, když na Twitteru představil svůj "plán na ukončení války na Ukrajině". Kyjev by se podle něj měl vzdát Krymu a přijmout skutečnost, že válku s Ruskem pravděpodobně nevyhraje. Pod dohledem OSN by se podle něj mělo na anektovaných územích uskutečnit nové hlasování, které by odráželo „vůli lidu“. O svém návrhu nechal lidi na Twitteru hlasovat.

K návrhům zpochybňujícím územní celistvost Ukrajiny se v komentářích rozhořčeně vyjádřily tisíce uživatelů Twitteru. Jedním z nich byl diplomat a zástupce Ukrajiny při OSN Andrij Melnyk, který Muska nevybíravým způsobem poslal k čertu.