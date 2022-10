Stanislav Šulc: Je na čase znovu nainstalovat Tečku

Smartphony byly natolik chytré, že v průběhu měsíců nečinnosti nám asi téměř všem odinstalovaly aplikaci Tečka. Při pohledu na oficiální data ministerstva zdravotnictví a poslechu covidových příběhů z blízkého okolí začíná být čím dál zřejmější, že je na čase si Tečku zase nainstalovat. Určitě se brzy bude hodit a snad nabídne i nějaké nové smysluplné funkce.

Pamatujete na Tečku? Byla to taková ta aplikace, která měla jednak udělat tečku za covidovou pandemií a která nám pak alespoň na chvíli ulehčila život v tom, že nám povolila vstup jinak zapovězený. Třeba do restaurace nebo do fitka.

Ale byla natolik kontroverzní, že ji nová vláda tak úplně nepřijala za svou. Většinu opatření, pardon, omezení, tak kabinet Petra Fialy zrušil a žádná vlastní nezavedl, ani když epidemické statistiky povážlivě rostly. Jenomže bylo léto a náhodné testování vlastně nic neznamenalo, protože nemocnice byly v klidu.

Není se tak čemu divit, že chytré telefony byly natolik chytré, že nám aplikaci Tečka samy odinstalovaly a ponechaly ji jen v cloudu.

Chrchlající populace

Jenomže teď už přišel zase podzim, udeřil s překvapivou razancí (ostatně jako vždy) a populace se opět rozchrchlala. A chrchlá všude. V kancelářích, dopravních prostředcích, v restauracích. „Ale ne, to není covid, dělal jsem si test, v klidu…“ začíná být téměř povinná věta.

A on to samozřejmě covid být skutečně nemusí. Epidemiologové upozorňují, že letos podle projekcí bude větším problémem než covid chřipka, která se dva roky populaci docela dobře vyhýbala. A mutovala.

Nicméně covid nezmizel, ačkoli to tak skoro může vypadat. Naopak spíše sílí. A neukazují to jen statistiky ministerstva zdravotnictví, ale také osobní příběhy, které nejspíš kolem sebe všichni vnímáme. „Špatná zpráva pro všechny, se kterými jsem se tento týden viděl. Vyšel mi pozitivní PCR test. Raději vám to říkám hned, abyste se mohli zařídit,“ přišlo mi onehdá.

A co je horší, covid tedy zatím rozhodně nezmutoval do podoby prosté virózky, kterou za den vypotíme. Z provozu vyřazuje spolehlivě i docela ostřílené sportovce. Byť, ano, zatím žádné tragické příběhy úmrtí se nešíří.

Tečkou vpřed

Je docela pochopitelné, že vláda momentálně žádnou další krizi rozhodně řešit nebude, nechce a nesjpíš ani nezvládne. Takže dokud statistiky nedosáhnou snad až nepředstavitelných čísel, žádný pandemický alarm vláda vyhlašovat nebude.

Ale jedno by přeci jen mohla. Zcela střízlivě, snad až nenápadně by mohla oprášit Tečku, dodělat jí různé funkce, které jsou v obdobných aplikacích v jiných zemích dostupné.

My bychom si zase mohli aplikaci klidně nainstalovat a třeba až bude opravdu špatně, mohli bychom všichni ty moderní technologie využít ke zvládnutí té asi sedmnácté vlny koronavirové pandemie.