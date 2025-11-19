Právník: S převodem Agrofertu na dceru by Babiš neuspěl. Řešením by mohl být slepý fond
Převod vlastnictví holdingu Agrofert na rodinné příslušníky předsedy hnutí ANO a možného premiéra Andreje Babiše, například na dceru Vivien Babišovou, o čemž média spekulují jako o jednom z možných řešení Babišova střetu zájmů, by byl v praxi problematický. Na středeční konferenci Hospodářské komory ČR ke střetu zájmů to v Praze řekl partner právní kanceláře Portos Milan Kučera. Zajímavější je podle něj diskuse o převodu Agrofertu do takzvaného slepého fondu. Komplexní mechanismus, jak v Česku slepý fond zavést, ale chybí, uvedl Kučera.
Prezident Petr Pavel požaduje po Babišovi, aby veřejně oznámil, jak bude střet zájmů řešit v případě, že by se stal premiérem. Babiš v úterý zopakoval, že problém vyřeší v souladu s evropskými zákony a českými soudy. Uvedl také, že pokud nebude mít jistotu, že ho Pavel jmenuje předsedou vlády, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů.
Slepý fond podle kanadského vzoru
V souvislosti se slepým fondem Kučera zmínil kanadský systém, kdy veřejný funkcionář ve střetu zájmů musí po určitou dobu vložit majetek do slepého fondu, který následně spravuje nezávislý komisař, na němž panuje parlamentní shoda. „Na druhou stranu si nemyslím, že to je něco zcela nedosažitelného, co by se v rámci některé z budoucích novel nedalo do českého právního řádu zavést nebo zavést alespoň v nějaké minimální úrovni, která by ten současný stav zlepšila,“ doplnil.
Experti: kroky musí být nevratné
Podle advokáta a společníka kanceláře Portos Jaromíra Císaře by měly být kroky, které Babiš při řešení svého střetu zájmu udělá, nevratné. S Kučerou se shodl na tom, že právní úprava střetu zájmů je v Česku nejasná. Podle Císaře navíc v poslední době vzniká problém ve výkladu takzvaných nárokových a nenárokových zemědělských dotací.
„Komplikovanost té situace způsobuje, že si musí soukromé osoby i státní instituce vyžadovat pomoc právníků, což celou věc zdržuje a prodražuje,“ řekl Císař. Zároveň podle něj státní orgány přistupují k řešení liknavě. Místo dalších právních úprav by úřady mohly vydat metodiky, kterými by postupy ohledně střetu zájmů vyjasnily. Uvedl také, že vláda Petra Fialy (ODS), nyní v demisi, měla čtyři roky na to, aby situaci zpřehlednila.
Hrozí stopka dotacím
Odborník na evropské právo Michal Tomášek poukázal na to, že Evropská unie může Česku zastavit vyplácení dotací, pokud Babiš střet zájmů nevyřeší a Agrofert bude nadále pobírat evropské peníze.
„Evropské právo vnímá střet zájmů jako ohrožení objektivity a nestrannosti při správě veřejných prostředků, nikoliv jako nějakou automatickou překážku založenou na vlastnické struktuře, což je podstatný rozdíl,“ dodal Tomášek.
Bruselu vadí miliardy pro Agrofert
Babiš je jediným vlastníkem holdingu Agrofert. Ministr zemědělství v končící vládě Marek Výborný (KDU-ČSL) již dříve mluvil o vymáhání více než sedmi miliard korun po firmách z holdingu Agrofert, které dostaly v letech 2017 až 2021 navzdory Babišovu střetu zájmů. Eurokomisař pro rozpočet Piotr Serafin počátkem října uvedl, že pokud bude Babiš znovu jmenován premiérem, Evropská komise situaci pečlivě prozkoumá a ověří neexistenci střetu zájmů.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.