Čtyři vratká křesla. Nový šéf koncernu VW chce snížit počet členů boardu

Nastupující šéf automobilového koncernu Volkswagen Oliver Blume jako jeden z prvních kroků po nástupu do funkce chystá snížení počtu členů představenstva podniku. S odvoláním na několik informovaných zdrojů to uvedla agentura Reuters. Automobilky Volkswagen i Porsche, kterou Blume vede, se k věci nevyjádřily.

Reklama

„Některé dvojí funkce by se měly přehodnotit,“ uvedl jeden ze zdrojů. Počet míst v představenstvu by se podle zdrojů při reorganizaci mohl snížit na osm nebo devět. Za Herberta Diesse, jehož má Blume 1. září vystřídat, se počet členů představenstva rozrostl na 12.

Až na šroubky. Rusové kvůli sankcím rozebírají odstavená letadla na náhradní díly Zprávy z firem Ruské letecké společnosti včetně státního Aeroflotu rozebírají letadla, aby si zajistily náhradní díly, které nemohou kvůli západním sankcím koupit od zahraničních dodavatelů. Agentuře Reuters to řekly čtyři zdroje z oblasti letectví. K této praxi bude podle předpovědí odborníků bude docházet v dosud nevídaném rozsahu. ČTK Přečíst článek

Do Blumeho týmu budou podle zdrojů patřit finanční ředitel Arno Antlitz, dále personální ředitel Gunnar Kilian, vedoucí právního oddělení Manfred Döss a rovněž Thomas Schäfer, který vede důležitou skupinu značek Volume. Patří do ní VW, Škoda a Seat. Markus Duesmann, který šéfuje skupině prémiových značek Audi, Lamborghini, Bentley a motocyklové značce Ducati, by měl také zůstat. Změnit by se mohla jeho sféra působnosti.

Nejasná je budoucnost Ralfa Brandstättera, který v představenstvu odpovídá za provoz v Číně. Podobně se zdroje vyjádřily také o Hauke Starsové, která má na starost oblast informačních technologií. Ohroženy mohou být pozice šéfa nákupu Murata Aksela a obchodní ředitelky Hildegardy Wortmannové.

Na maržích na benzínu rejžují ropné firmy i v Německu Money Ceny benzinu v Německu se nyní při porovnání s cenami ropy a kurzem dolaru nacházejí na příliš vysoké úrovni. Uvedl to podle listu Bild německý autoklub ADAC. Na vysokých cenách benzinu podle listu vydělávají ropné společnosti, jejichž ziskové marže u rafinerských aktivit se podle autoklubu ADAC od začátku roku více než zpětinásobily. ČTK, duk Přečíst článek

Reklama

„Někdo by se mohl ptát, proč musí být manažer nákupu značky osobních vozů VW zároveň členem představenstva koncernu,“ uvedl jeden ze zdrojů a dodal, že to samé platí i pro Wortmannovou. Ta kromě Audi vede i prodejní oddělení koncernu.

Debatovat se patrně bude o široké škále úkolů technologického šéfa Thomase Schmalla, který je mimo jiné zodpovědný za automobilové dodavatele koncernu, rozvoj globální sítě továren na baterie a technologické platformy. Blume pravděpodobně přenese odpovědnost za výrobu na někoho jiného, uvedly zdroje.

Odstupující generální ředitel Diess nečekaně rezignoval „po vzájemné dohodě“ na jednání dozorčí rady minulý měsíc. V podniku bude nadále působit jako poradce, podle agentury DPA nejméně do podzimu 2025, do kdy má uzavřenou smlouvu.