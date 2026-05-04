Penta Real Estate posiluje holdingové řízení. Do čela jde David Musil
Realitní divize skupiny Penta Investments mění řídicí strukturu. Penta Real Estate, která se z developera působícího hlavně v Česku a na Slovensku posouvá mezi mezinárodní hráče, posiluje vedení na úrovni holdingu. Do jeho čela byl s účinností od 1. dubna 2026 jmenován David Musil. Skupinovým finančním ředitelem je Michal Pindroch.
Změna přichází v době, kdy firma rozšiřuje počet projektů i geografický záběr. Vedle Česka a Slovenska vstoupila také na londýnský realitní trh a podle spoluzakladatele Penty Marka Dospivy zvažuje i možnost vstupu na čtvrtý trh.
„Penta Real Estate vyrostla nejen na trzích v Česku a na Slovensku, kde dlouhodobě působí, ale rozšířila se i na britský trh do Londýna a plánuje možnost vstupu na čtvrtý trh. To zákonitě vedlo k tomu, abychom posílili vedení na úrovni holdingu,“ uvedl Dospiva.
Jeden z největších českých e-shopů v oblasti beauty a kosmetiky Bezvavlasy.cz má nového generálního ředitele. Od 1. května firmu povede Jiří Hendrych, který přichází z pozice obchodního ředitele společnosti Electrolux. Ve vedení střídá Daniela Horáka, jenž po dokončení integrační fáze zůstává akcionářem společnosti.
Lokální řízení zůstává v rukou výkonných ředitelů pro jednotlivé trhy. Na Slovensku tuto roli zastává Michal Rehák, expanzi do Velké Británie vede Pavel Streblov a v Česku se výkonným ředitelem stal Rudolf Vacek, který vystřídal Davida Musila.
Penta Real Estate loni dosáhla rekordního čistého zisku dvě miliardy korun. Hodnota jejích aktiv meziročně vzrostla o 23,5 procenta na více než 51,5 miliardy korun. Skupina nyní působí na třech trzích, zaměstnává téměř 200 lidí a řídí více než 40 projektů v různých fázích přípravy nebo výstavby.
Novým obchodním ředitelem Plzeňský Prazdroj se od dubna stal Jan Krafka, který dosud působil jako regionální ředitel Asahi Germany. Ve funkci nahradil Romana Trzaskalika, jenž nově vede rumunský pivovar Ursus Breweries.
Letos má ve výstavbě 15 projektů, z toho deset v Česku, tři ve Velké Británii a dva na Slovensku.
Podle Davida Musila má nová struktura pomoci dalšímu růstu skupiny. „Chceme růst organicky na domácích trzích i akvizičně v zahraničí. Naším cílem je sjednotit postupy a strategie při zachování silného lokálního řízení ostřílených ředitelů v jednotlivých zemích,“ uvedl šéf skupiny Penta Real Estate.
