Filantropka: Charita bez byznysu nejde. Podnikám, abych mohla pomáhat

Samoživitelky bez příjmů, africké vdovy s malými dětmi, sociální pracovníci nebo lidé s mnoha půjčkami, to vše jsou lidé, kteří jsou dnes ve společnosti často zcela neviditelní. Proto je třeba o nich hovořit a pomáhat jim, aby se nestávali těmi dalšími, kteří plavou mimo sociální záchranný systém, zaznělo opakovaně v diskusích dalšího klubového setkání Newstream Business Clubu českých a slovenských žen. Květnové setkání inspirativních žen se uskutečnilo v prostorách Česko-kapverdské obchodní komory a Nadačního fondu Naděje Cabo Verde pod záštitou členky klubu a šéfky této obchodní komory Móniky Sofie Duarte.

Její den má nejspíš 40 hodin, protože to, na čem Mónica Sofia Duarte pracuje, jinde dělají desítky lidí. S nebývalou elegancí totiž zvládá nejen své podnikání, ale i charitu, a ještě vypadá naprosto dokonale. Těžko uvěřit, že jí je teprve 31 let a do 17 let neměla příliš vyhlídek na lepší život a ani vlastní příjmení, jak bývá pro sirotky na Kapverdách zvykem. Přesto dnes na malinkých ostrovech u Afrických břehů, dává práci tisícovce lidí a dalším stovkám dětí a žen pomáhá. Opravuje jejich byty, má největší místní realitní kancelář s 1500 nemovitostmi v nabídce, staví luxusní rezidenční projekty nebo školu i Dům snů pro sirotky a maminky samoživitelky. Současně zprostředkovává obchodní spolupráci mezi českými a kapverdskými podnikateli, vede vlastní nadaci, a přitom všem ještě stíhá navrhovat luxusní boty a kabelky a péct božský kapverdský chléb. A to ještě donedávna působila i v top modelingu.

Má drive i spirit. Inspiruje ostatní

Podle účastnic klubového setkání je Mónica téměř nadpřirozeným úkazem. „Oslovila mne tím, že jako sirotek bez zázemí rodiny dokázala v sobě najít obrovskou vnitřní sílu, která ji neustále pohání kupředu. Paradoxně ji to vše nakoplo a ze své hrozné startovací pozice, kdy neměla ani vlastní jméno, si našla své místo na slunci. Líbí se mi to, jak je tvořivá a jak ji žene vnitřní touha a přesvědčení, že je třeba pomáhat,“ říká Dita Stejskalová z Ogilvy, kde se sama věnuje i komunikaci charitativních projektů, o to více obdivuje, co Mónica ve svém mladém věku už stihla dokázat.

video Mónica Sofia Duarte: Moje mise jsou Kapverdy. A taky chci přinášet radost Newstream TV „Vše co dělám, je s myšlenkou na Kapverdy. Chci jim pomoci rozvíjet se,“ říká úspěšná modelka a hlavně podnikatelka Mónica Sofia Duarte. V pořadu Newstreamu Značka: Osobně vzpomíná, že se nenarodila do privilegované rodiny a úspěch nemá zadarmo. Mónica Sofia vyrůstala v chatrči na jenom z Kapverdských ostrovů v srdci Atlantiku jako sirotek, do školy chodila jako mnoho dalších afrických dětí pěšky i několik hodin. Přes to všechno je z ní dnes úspěšná realitní byznysmenka. A Česko na její cestě sehrálo velmi významnou roli. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Paradoxní pak podle ní je to, že Mónica se sice narodila na Kapverdách, kterým neskonale pomáhá, ale sama je původem z kmene Zulu z Jižní Afriky. Už v dětství tak byla jiná než děti na ostrovech, a to ji asi také ještě více motivovalo, aby šla za svým snem dál. „Způsob, jakým Mónica propojuje byznys s charitou je inspirativní v mnoha ohledech i pro náš byznys. I my totiž působíme v řadě developerských projektů a současně se také snažíme podporovat charitativní projekty třeba v oblasti paliativní péče,“ vysvětluje Tereza Koukalová ze společnosti SFG.

Africké problémy je třeba opravdu řešit

Setkání v rámci Newstream Clubu bylo velmi inspirativní také pro Veroniku Souralovou, statutární ředitelku Czech Photo. „Monica Sofia je velmi mladá a pomoc směřuje právě k mladým lidem, tam kde je to nutné a kde jí lidé vítají a potřebují. Popisovala přesně ty problémy, které africký kontinent trápí. Viděla jsem toto i na svých fotografických cestách pro Africe, a proto se do Clubu také sama ráda zapojím a představím i naše projekty z oblasti kultury a vzdělávání,“ poznamenává s nadšením Veronika Souralová.

„Pomáhám dětem na Kapverdách, aby už nezažívaly takové strastiplné a bezútěšné dětství jako jsem měla já. Takovéto čekání na spasitele, který nepřichází. Chci, aby měly lepší a smysluplnější život. A když to navíc neudělám já, tak to neudělá nikdo, takže já nejenže chci, ale i musím jim pomáhat,“ konstatuje Mónica Sofia Duarte.

Její vlastní životní příběh by přitom vydal na několik celovečerních filmů. Vyrůstala totiž jako sirotek na Kapverdských ostrovech, kde se o ni starali sousedé. Do školy chodila denně 17 kilometrů a zachránila ji to, že se jí v 17 letech podařilo dostat na stipendium do Portugalska a později i na Erasmus do České republiky. „Vždycky jsem byla jiná a jiná jsem asi i tady v Česku. Přesto se ale asi nejvíce cítím být Češkou, a ačkoliv jsem procestovala díky modelingu celý svět, Prahu miluji a cítím, že právě sem nejvíce patřím,“ přiznává Mónica.

Pomáhat neviditelným je nutné

Podle ní je třeba pomáhat primárně ženám a jejich dětem, kteří jsou budoucností země a často jsou ve společnosti zcela neviditelní a pro africké politiky naprosto nezajímaví. „Politici v Africe nechtějí, aby lidi měli vzdělání a měli práci a měli se tak lépe, protože pak by je nemohli manipulovat. Mým úkolem proto je dávat lidem práci, aby se opravdu mohli mít lépe a mohli si třeba zaplatit technologie na to, aby měli ve své vesnici vodu, aby měli na jídlo a na vzdělání a vidím, že mám před sebou v tomto ohledu ještě mnoho práce,“ shrnuje Mónica.

V podobném duchu hovoří i Jitka Němečková ze společnosti Provident, když v diskusi zmínila firemní charitativní projekt „Neviditelní“. Její firma takto pomáhá každý rok zviditelnit jednu skupinu lidí, kteří i u nás v české společnosti propadají systémem až na dno a často si ani sami nedokáží říci o pomoc. Mezi takové lidi patří podle Němečkové nejen samoživitelky, ale třeba i sociální pracovníci nebo lidé, kteří si nabrali mnoho půjček. „Je potřeba takovým lidem pomáhat a propojovat je i na neziskovky, které jim mohou pomoci dlouhodobě,“ zdůrazňuje Němečková.

„Jsem ráda, že se nám opět podařilo propojit tolik zajímavých osobností z různých oblastí podnikání, charity i kultury. Podařilo se nám plně realizovat záměr klubu – zviditelnit ženy a jejich názory, podpořit je v tom a vytvořit příležitosti, aby se tak vůbec stalo,“ shrnuje na závěr setkání inspirativních žen českého a slovenského byznysu Katarína Krajčovičová, ředitelka Newstream Business Clubu.

