Největší charitativní dar v historii? Miliardář Bloomberg přenechá své impérium filantropické nadaci

Aktuálně sedmý nejbohatší obyvatel planety Michael Bloomberg (81) zdá se vyřešil otázku, co bude s jeho převážně finančním a mediálním impériem po jeho definitivním odchodu do důchodu či po jeho smrti. Zahraniční média píšou, že známý filantrop se rozhodl celou svou společnost Bloomberg L.P. v budoucnu věnovat vlastní charitativní společnosti Bloomberg Philantrhropies.

Michael R. Bloomberg s majetkem odhadovaným časopisem Forbes na 94,5 miliardy dolarů plánuje přenechat své mediální a finanční informace své charitě Bloomberg Philanthropies, potvrdil mluvčí podniku. Vyjasnil tím roky spekulací o tom, co se stane se společností, až její nyní 81letý šéf jednou odstoupí, uvedl například ekonomický server Quartz.

Většina majetku bývalého newyorského starosty pochází z jeho 88procentního podílu ve společnosti Bloomberg L. P., kterou založil v roce 1981. I když není jasné, jakou hodnotu má společnost – Bloomberg L. P. je soukromá společnost a není povinna tyto informace sdílet –, dar by se mohl nakonec stát největším soukromým filantropickým příspěvkem vůbec, podotkl server.

Na trust by dohlížely Bloombergovy dcery

Plány Michaela Bloomberga prozradil mluvčí firmy Ty Trippet v rozhovoru pro Financial Times. „Zavázal se, že když zemře, ne-li dříve, dá společnost nadaci Bloomberg Philanthropies,“ řekl Trippet. Společnost poté prohlášení potvrdila, ale více jej odmítla upřesnit.

Financial Times uvedly, že Michael Bloomberg pravděpodobně vloží společnost do „nového, účelově vytvořeného trustu“, což je typ trustu zřízeného pro filantropické účely. V tomto případě by všechny zisky společnosti šly ve prospěch Bloomberg Philanthropies a potenciálně by na ně dohlížely dvě Bloombergovy dcery.

Příklad jménem Patagonia

Podobné rozhodnutí učinil v roce 2022 Yvon Chouinard (84), miliardář a zakladatel společnosti Patagonia, když předal firmu zabývající se outdoorovým oblečením podobně strukturovanému trustu, který se věnuje boji proti změně klimatu. Konkrétně trust přesměruje veškerý zisk, který není reinvestován do společnosti, na neziskovou organizaci s názvem Holdfast Collective.

Podle Forbesu se dosud celoživotní dárcovství Michaela Bloomberga přiblížilo částce 15 miliard dolarů. V roce 2010 Bloomberg podepsal Giving Pledge, veřejný závazek miliardářů darovat většinu svého majetku na řešení společenských potřeb a problémů. Bloomberg Philanthropies se zaměřuje na podporu umění, vzdělávání, životního prostředí, inovací a veřejného zdraví.

