Developerka, filantropka a hrdá Kapverďaňka. Mónica Sofia Duarte hostí klubové setkání českých a slovenských žen

„V České republice žiji již mnoho let. Srdcem jsem ale stále na Kapverdách. Život jsem zasvětila podpoře žen a dětí prostřednictvím mé nadace a vytvářením příležitostí pro mladé lidi z Cabo Verde,“ říká Mónica Sofia Duarte, členka Newstream Business Clubu českých a slovenských žen. Mónica je zároveň hostitelkou blížícího se klubového setkání členek klubu a dalších pozvaných osobností, které proběhne již tento čtvrtek. „Setkání beru jako příležitost zapojit více českých a slovenských žen do mých projektů,“ dodává Duarte.

„Misí klubu je zviditelňování inspirativních žen v médiích a Mónica rozhodně stojí za pozornost,“ dodala ředitelka Clubu Katarína Krajčovičová. Vedle své filantropické činnosti je Mónica také velmi úspěšnou byzsmenkou. Je zakladatelkou a majitelkou Cape Verde Real Estate, místopředsedkyní Česko-kapverdské obchodní komory a Nadačního fondu Naděje Cabo Verde.

Klubové setkání členek Newstream Business Clubu českých a slovenských žen a dalších pozvaných osbností proběhne tento čtvrtek v soukromých prostorách Česko-kapverdské obchodní komory. Pozvané dámy si budou moci vyslechnout nejen inspirativní příběh hostitelky, ale dozví se také o jejím nejnovějším projektu Dům snů nadace Naděje Cabo Verde.

Nebude chybět ani ochutnávka typických kapverdských delikates, což je podle kapverdské hostitelky další způsob, jak lze poznat kulturu této země. „Setkání beru jako příležitost zapojit více českých a slovenských žen do mých projektů. Věřím, že tato zkušenost bude pro všechny obohacující a inspirovaná naší sdílenou vášní pro podporu a rozvoj komunit,“ dodala Duarte.

„Účast na setkání přislíbila řada dalších zajímavých osobností z různých oblastí byznysu, jejichž přítomnost je rozhodně velkým obohacením akce jako takové,“ dodala za Newstream Krajčovičová.

Akce je pouze na pozvání.

