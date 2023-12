Úspěch byl jen začátek. Jak se o své peníze stará dolarový miliardář Eduard Kučera

Eduard Kučera vybudoval globálně úspěšnou firmu. Stal se dolarovým miliardářem. A spolu s Pavlem Baudišem umožnili zbohatnout celé řadě lidí. Avast je nyní součástí amerického technologického gigantu Gen Digital (dříve Symantec Corporation) a podíl na ekvitě i fungování firmy již není tak velký jako před lety. „Dneska investujeme zejména v USA a většinu majetku máme v dolarech. To je jediná kapitalistická země,“ prohlásil Eduard Kučera v pořadu Jiný peníze věnovaném investicím.

Kdy jste začal přemýšlet nad samostatnými investicemi?

To jsme museli začít hned potom, co nám poprvé investoři dali nějaké peníze. Museli jsme s nimi něco dělat. Nemohli jsme si je nechat ve štrozoku. Tenkrát jsme se rozhodli, že rozhodně nebudeme investovat do IT. Jednoduše proto, že v tom sektoru jsme s Pavlem Baudišem měli stále velký podíl našich assetů. To se změnilo poté, co Avast koupila společnost Gen Digital. V Genu sice stále máme nějaký podíl, ale už to není největší část našich assetů.

Kam jste tehdy tedy investovali?

To jsme byli lapeni nějakou privátní bankou, která se nám starala o peníze. To bylo v roce 2006. Pamatuji si, že v roce 2008, tedy po pádu burz, jsme jako každý rok měli předvánoční večeři a tam ředitel české pobočky té banky se každému omlouval, že všichni přišli o 30 až 50 procent jmění. Nám se také omlouval. A my jsme s Baudišem furiantsky říkali, že nám je to dost jedno, protože my vyděláme zase dvakrát tolik. Jak se zpomaloval růst Avastu, to postupem času přestávala být pravda, a kdyby něco takového probíhalo nyní, samozřejmě by se nás to dotklo.

Jaké byly vaše investiční požadavky kromě toho, že jste nechtěli investovat do IT sektoru?

Potom, kdy do nás investoval Summit Partners a Avast byl oceněn na nevídaných půl miliardy dolarů, tak jsme museli najít nějakou banku, kde se nám o ty peníze začnou opravdu starat. A hlavně jsme zjistili, že je musíme krotit v tom, co budou dělat. Zjistili jsme, že naše portfolio v té bance dneska funguje jako referenční, protože je daleko lepší trh. Samozřejmě v roce 2022 to nebyla žádná hitparáda, ale ona to hitparáda nebyla nikde.

Kam tedy chcete investovat, kam naopak ne?

Bavíme se o době zhruba před nějakými dvanácti lety, kdy jsme to portfolio sestavovali. Kromě technologického sektoru jsme nechtěli například žádné investice v Rusku, v Číně ani dalších podivných zemích. Takže máme asi 90 procent investic ve Spojených státech, což s sebou nese zase jiné negativní dopady, zejména vysoké zdanění dividend. Nedávno jsme zase řešili, co by nastalo, kdybych třeba umřel. Protože v americké akcie vám zdaní rovnou 40procentní dědickou daní.

Mezi investory přitom Čína a Rusko v té době byly docela populární.

Ano, tehdy kolem roku 2010 byla velmi populární zkratka BRICS. Tedy spojení zemí, jako jsou Brazílie, Čína, Indie, Rusko. A my jsme nechtěli zejména do Ruska a Číny investovat hlavně proto, že to jsou země komunistické. Vůbec jsme netušili, že za pár let Rusko napadne Ukrajinu a Čína bude hrozit Tchaj-wanu. Prostě jsme tam nechtěli investovat z principu. Stejně jsme nechtěli investovat do zbrojního průmyslu, přestože to je velice lukrativní. Problémem pak také bývá to, že vám banky prodávají hlavně svoje produkty, aby měly co nejvíc na poplatcích. Přitom v době nízkých úrokových sazeb je těžké dosáhnout nějakého pozitivního zhodnocení. Často jsme se u těch prospektů doslova smáli.

