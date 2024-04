Brit přeběhl Afriku napříč. A vybral u toho 14 milionů na dobrou věc

Šestadvacetiletý britský ultramaratonec Russell Cook v neděli dokončí 16 tisíc kilometrů dlouhý charitativní běh napříč Afrikou. Cesta z jihu na sever kontinentu mu trvala rok, během kterého od podporovatelů vybral v přepočtu 14 milionů korun. Peníze pošle na dobrou věc. Pomáhat budou teenagerům v potížích i africkým uprchlíkům.

Na cestu dlouhou kolem 16 tisíc kilometrů se Cook vydal loni 22. dubna a 360 maratonských běhů chtěl původně dokončit za 240 dní. Kvůli potížím s vízy, zdravím, geopolitickému napětí i ozbrojené loupeži byl však nucen svoji trasu prodloužit. Až Cook doběhne do cíle v severoafrickém Tunisu, stane se prvním člověkem, který přeběhl Afriku po celé její délce.

„Dámy a pánové, připravte si daiquiri, tohle bude velký,“ vzkázal Cook přezdívaný „Hardest Geezer“ (Nejtvrdší chlápek) na síti X. V příspěvku pozval širokou veřejnost na oslavu svého úspěchu v tuniském hotelu Bizerte, kde bude hrát britská punková kapela Soft Play. „Kdokoliv se tam dostane, je vítán,“ dodal Cook.

Čtyři dny do konce

Cook k dnešku na platformě Givestar vybral téměř 460 tisíc liber (13,6 milionu korun), především pro britskou společnost The Running Charity, která si klade za cíl pomáhat mladým lidem v obtížných životních situacích prostřednictvím běhu. Část výtěžku půjde rovněž charitativní organizaci Sandblast, která se zaměřuje na západosaharské etnikum Sahráví, jehož příslušníci žijí většinou v uprchlických táborech v zemích západní Afriky.

„Od svých 17 let jsem měl potíže s duševním zdravím, hazardními hrami a pitím. Podařilo se mi ale svůj život změnit. Bojoval jsem a doufám, že tenhle (běh) bude mít velký dopad,“ řekl 26letý Cook stanici BBC loni v únoru před začátkem cesty.

Cook už v roce 2019 dokončil běh „Z Asie do Londýna“ - 71 maratonských běhů z Turecka do Londýna napříč 11 státy včetně Česka za 66 dní. Současnou cestu Afrikou však označil za svůj zdaleka nejnáročnější počin. Na svém instagramovém profilu za uplynulý téměř rok sdílel fotografie a videa z deštných pralesů, hor, savan i ze Sahary, kterou musel místy běžet v plaveckých brýlích kvůli vířícímu se písku.

V 64. den cesty v Angole se ultramaratonec a jeho tým stali obětí loupeže, když k nim přistoupila dvojice mužů se zbraněmi a požadovala „všechno“. „Přišli jsme o věci a vybavení v hodnotě několika tisíc liber, což pro nás byl velký problém... téměř v celé Angole jsme potkávali přátelské a přívětivé lidi, je škoda, že se tohle stalo, ale to je život,“ komentoval tehdy incident Cook.

„V každé zemi, ve které jsme byli, jsme potkali neuvěřitelné lidi... Jsem za ty prožitky ohromně vděčný a určitě bych vyzval každého, aby se vydal za dobrodružstvím, ať už pro něj vypadá jakkoliv“, napsal v úterý běžec ve svém nejnovějším příspěvku na Instagramu.

