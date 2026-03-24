Velikonoční brunch v městské džungli láká na jarní chutě i atmosféru
Velikonoce v Praze získávají nový rozměr. Vedle tradičních zvyků lákají podniky i na tematické brunche, které kombinují sezónní menu, koktejly a uvolněnou atmosféru v netradičním prostředí.
Velikonoce v Praze čím dál častěji doprovází i gastronomické zážitky, které staví na sezónních surovinách a neformální atmosféře. Jedním z míst, kam lze během svátků vyrazit, je The Monkey Bar Prague v Opletalově ulici, který od 3. do 6. dubna připravuje speciální brunchové menu.
Nabídka se opírá především o jarní ingredience a jejich moderní zpracování. Objevuje se například vejce připravované při 63 °C s kaviárem, pestem z medvědího česneku, pěnou ze sýra Comté a smržovou omáčkou se sherry. Lehčí variantu představuje špenátový salát s chřestem, jahodami a praženými mandlemi.
Výraznější chutě pak přináší jehněčí salsiccia v briošce doplněná chimichurri, sýrem Gruyère a majonézou ze spáleného česneku. Menu doplňují i jarní klasiky v moderním pojetí, například pošírované vejce s kopřivovou holandskou omáčkou, krémová mrkvová polévka s kokosovým mlékem a kešu nebo pečené baby mrkve s pomerančovou glazé, datlemi a kmínovým olejem.
Sladkou tečku představuje dezert ve tvaru velikonočního vejce, který kombinuje čokoládu, Oreo drobenku, mučenku a ibišek.
Součástí brunchového konceptu jsou i koktejly v tzv. bottomless variantě a o víkendu také živá hudba. Podnik zároveň nabízí posezení na vyhřívané terase ve stylu městské džungle, která patří k jeho výrazným prvkům.
