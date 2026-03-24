Velikonoční brunch v městské džungli láká na jarní chutě i atmosféru

Velikonoční brunch v městské džungli láká na jarní chutě i atmosféru

Velikonoce v Praze získávají nový rozměr. Vedle tradičních zvyků lákají podniky i na tematické brunche, které kombinují sezónní menu, koktejly a uvolněnou atmosféru v netradičním prostředí.

Velikonoce v Praze čím dál častěji doprovází i gastronomické zážitky, které staví na sezónních surovinách a neformální atmosféře. Jedním z míst, kam lze během svátků vyrazit, je The Monkey Bar Prague v Opletalově ulici, který od 3. do 6. dubna připravuje speciální brunchové menu.

Nabídka se opírá především o jarní ingredience a jejich moderní zpracování. Objevuje se například vejce připravované při 63 °C s kaviárem, pestem z medvědího česneku, pěnou ze sýra Comté a smržovou omáčkou se sherry. Lehčí variantu představuje špenátový salát s chřestem, jahodami a praženými mandlemi.

Výraznější chutě pak přináší jehněčí salsiccia v briošce doplněná chimichurri, sýrem Gruyère a majonézou ze spáleného česneku. Menu doplňují i jarní klasiky v moderním pojetí, například pošírované vejce s kopřivovou holandskou omáčkou, krémová mrkvová polévka s kokosovým mlékem a kešu nebo pečené baby mrkve s pomerančovou glazé, datlemi a kmínovým olejem.

Sladkou tečku představuje dezert ve tvaru velikonočního vejce, který kombinuje čokoládu, Oreo drobenku, mučenku a ibišek.

Součástí brunchového konceptu jsou i koktejly v tzv. bottomless variantě a o víkendu také živá hudba. Podnik zároveň nabízí posezení na vyhřívané terase ve stylu městské džungle, která patří k jeho výrazným prvkům.

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů
Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.

Investiční skupina Natland posiluje své pozice na realitním trhu. Na začátku roku dokončila akvizici rezidenčního projektu Zličín Gate v Praze. Hodnota transakce se podle informací pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. Prodávajícím byla společnost Invista Real Estate.

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů

Lokalita u metra i dálnice

Projekt se nachází v západní části Prahy v oblasti Zličína, která patří mezi rychle se rozvíjející části metropole. Výhodou je zejména dopravní dostupnost – v pěší vzdálenosti je stanice metra, autobusové nádraží i vlaková zastávka. Lokalita zároveň nabízí napojení na dálnici směrem na Plzeň i Pražský okruh.

Podle Natlandu jde o území s dlouhodobě stabilní poptávkou po bydlení.

Stovky bytů a nové služby

Projekt je aktuálně v pokročilé fázi příprav. Ve finální podobě počítá s výstavbou pěti objektů v několika etapách. Celková hrubá podlažní plocha může dosáhnout až 20 tisíc metrů čtverečních. Součástí projektu budou stovky bytů doplněné o služby a multifunkční prostory. Architektonický návrh připravilo studio Loxia.

„Projekt pro nás představuje jednu z významnějších investic v Praze. Chceme jej rozvíjet ve spolupráci s městskou částí tak, aby vznikla plnohodnotná městská čtvrť,“ uvedl Tomáš Balvín, Investment Manager skupiny Natland.

Projekt má navázat na stávající zástavbu a respektovat charakter území. „Nejde o brownfield, ale o organické pokračování existující zástavby při zachování zeleně,“ doplnil partner skupiny Karel Týc.

První etapa výstavby by podle aktuálních plánů mohla začít v roce 2027, a to v závislosti na získání potřebných povolení.

Projekt Zličín Gate je součástí investiční strategie fondů skupiny Natland. Ta investorům nabízí možnost podílet se na developerských projektech v různých fázích. Dlouhodobým cílem je výnos kolem 15 procent ročně.

Skupina v posledních měsících výrazně investuje i jinde. V pražské Hostivaři plánuje přestavbu nemovitosti na zhruba 50 menších bytů. Na Slovensku pak investovala do rozsáhlých pozemků a kancelářské budovy v Bratislavě.

Trh táhne rezidenční výstavba

Natland se dlouhodobě zaměřuje na tři hlavní oblasti – private equity, real estate a finanční služby. V developmentu působí více než deset let a aktuálně má připravené projekty s více než dvěma tisíci byty. Akvizice Zličín Gate potvrzuje trend posledních let: investoři stále častěji sází na rezidenční výstavbu, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku.

Propad zlata neodrazuje. Analytici dál sází na růst k 10 tisícům dolarů

Propad zlata neodrazuje. Analytici dál sází na růst k 10 tisícům dolarů
Zlato se po prudkém výprodeji dostalo pevně do medvědího trhu, část analytiků však současný pokles nevnímá jako zásadní obrat trendu. Naopak jej považuje za krátkodobou korekci a příležitost k nákupu.

Cena zlata v úterý pokračovala v poklesu. Spotový kov ztrácel až dvě procenta a obchodoval se kolem 4335 dolarů za unci, zatímco futures klesly zhruba o dvě procenta na 4317 dolarů. Od lednového maxima 5594 dolarů tak zlato odepsalo přibližně 21 procent.

Za poklesem stojí především silnější americký dolar a uzavírání pozic investorů. K tomu přispěly i náznaky zmírnění geopolitického napětí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil dočasné pozastavení plánovaných útoků na íránskou energetickou infrastrukturu. Dolar od začátku konfliktu posílil zhruba o tři procenta, což snižuje atraktivitu zlata.

Optimismus přetrvává

Navzdory krátkodobému oslabení ale řada stratégů zůstává optimistická. Podle nich jde spíše o technickou korekci než změnu fundamentů. Trh nadále podporují geopolitická rizika, silná poptávka centrálních bank a očekávání slabšího dolaru.

„Držíme se cíle 10 tisíc dolarů do konce dekády,“ uvedl pro CNBC prezident americké investiční a poradenské společnosti Yardeni Research Ed Yardeni. I po snížení letošního odhadu na 5000 dolarů za unci by to znamenalo zhruba patnáctiprocentní růst oproti současným cenám.

Podobně vnímá situaci i investiční stratég Global X ETFs Justin Lin, podle kterého je současný pokles „atraktivním vstupním bodem pro investory“. Jeho základní scénář počítá s cenou 6000 dolarů za unci do konce roku.

Podle Lina je výprodej kombinací citlivosti na vyšší úrokové sazby, přeskupování portfolií v době slabších akciových trhů a částečného uklidnění kolem konfliktu s Íránem. Zároveň zdůrazňuje, že dlouhodobý růst zlata nestojí jen na geopolitických rizicích, ale i na strukturální poptávce – zejména ze strany centrálních bank a investorů v Asii.

Právě nákupy centrálních bank rozvíjejících se zemí by podle něj měly vytvořit cenové dno. Po nedávném poklesu navíc existuje vysoká pravděpodobnost, že tyto instituce své nákupy ještě zvýší.

Optimismus sdílí i banka Standard Chartered, která očekává návrat ceny zlata k úrovni 5375 dolarů za unci během příštích tří měsíců, jakmile odezní současná fáze snižování zadlužení investorů. Technická podpora se podle ní nachází kolem 4100 dolarů.

Klíčovým faktorem pro další vývoj zůstává americký dolar. Pokud trhy začnou více počítat se snižováním úrokových sazeb, jeho oslabení by mohlo zlatu znovu dodat růstový impuls.

