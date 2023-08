Vlny veder mění životní styl Američanů. Vzniká nová „ekonomika po setmění“

Letošní vedra už jsou pro mnohé Američany nesnesitelná natolik, že přeorganizovali celý svůj životní režim. Přes den spí a v noci pracují, nakupují, sportují a venčí psy. A na to reagují i obchodníci a upravují své otevírací doby, napsal deník The Wall Street Journal.

Říká se jim „teplotní upíři". Aby se lidé vyrovnali s letošními letními rekordními teplotami, přesouvají svůj aktivní život na noc. Usínají až v časných ranních hodinách a přenastavují své biologické hodiny, aby využili alespoň nějakého chládku. V tomto procesu se mění obvykle pusté noční městské scény a nutí podniky, aby upravily své podnikání, čímž vytvářejí novou „ekonomiku po setmění", která se dosud týkala zejména klubů a párty večírků, uvedl The New York Times.

Směny začínají ve čtyři ráno

Lidé cvičí kolem půlnoci, po západu slunce vyřizují pochůzky a stavební čety začínají pracovat ve čtyři hodiny ráno. Když Raji a Hank Behniwalovi po týdnech dusivého vedra přesunuli své každodenní procházky po práci po jejich předměstské čtvrti Fort Worth v Texasu na 23:00, očekávali, že budou jediní, kdo bude venku.

„Místo toho se obvykle setkáme s více než desítkou dalších běžců, pejskařů a matek s kočárky," říká Hank Behniwal, který pracuje jako finanční ředitel zdravotnické společnosti. A když v létě dohlíželi uprostřed noci na renovaci nedalekého domu, do kterého se mají na podzim nastěhovat, natěrači a technici pracovali až do tří hodin ráno. Hank Behniwal, který měl obavy z otravování nových sousedů, nakonec zaklepal na všechny dveře v okolí, aby všechny upozornil. „Všichni to pochopili," dodal.

Horko mění, jak a kdy lidé utrácejí peníze

Podle analytické společnosti Pattern vzrostl počet vyhledávání zatemňovacích závěsů na Amazonu mezi červnem a začátkem srpna o 113 procent ve srovnání se stejným obdobím roku 2022, protože lidé hledají tmu při spánku během nejteplejších částí dne.

Lime, společnost vyrábějící a provozující elektrické koloběžky a skútry, zaznamenala v červenci 25procentní nárůst počtu uživatelů mezi 21:00 a 23:00 a dvouprocentní nárůst mezi 1:00 a 3:00 ve srovnání s únorem v Austinu a přístavu Corpus Christi v Texasu, kde denní teploty trvale překračovaly 32 stupňů. A mnoho hotelů Hyatt začalo nabízet aktivity i po setmění, jako je jóga a astrologicko-fotografické zájezdy v reakci na poptávku hostů.

Místní vlády po celé zemi upravují otevírací dobu bazénů a pláží, aby obyvatelům poskytly trochu úlevy od horka. Státní parky na západě New Yorku nabízely v červenci prodloužené hodiny na koupalištích, zatímco Austin nedávno oznámil, že šest sezónních bazénů zůstane otevřeno i po většinu září, protože vlna veder přetrvává.

Napořád to ale v noci nejde

Trenérka osobního rozvoje Lauren Russellová z Phoenixu říká, že trpí obrácenou sezónní afektivní poruchou. S nikým si nic neplánuje, až po 21:00 – což znamená, že většinu všedních dnů si nedělá žádné plány.

„Když vezmu svého psa na procházku v pět hodin ráno, ulice jsou tak přeplněné, jako byly obvykle o několik hodin později," říká.

„Pokud to tak každý rok, budeme muset přemýšlet o tom, kde budeme bydlet po zbytek našeho života, protože přechod na noční režim každé léto nebude praktický," říká Hank Behniwal. „Musíme v noci spát. Stále máme práci, kterou musíme vykonávat přes den," dodal.