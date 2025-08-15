Nový magazín právě vychází!

Čína zpomaluje. Doplácí na Trumpova cla i na boj s ním

Čína zpomaluje. Doplácí na Trumpova cla i na boj s ním

Čínská ekonomika zpomaluje
Čínská ekonomika v červenci zaznamenala celkové zpomalení, přičemž výrobní aktivita, investice a maloobchodní tržby byly zklamáním. Tvrdý postup Pekingu proti destruktivním cenovým válkám a dopady cel Donalda Trumpa negativně dopadá na druhou největší ekonomiku světa.

Nižší růst výroby, než se čekalo, snížení spotřebitelské nálady, růst nezaměstnanosti a další prohloubení špatné situace na nemovitostním trhu. To jsou aktuální data z čínské ekonomiky za červenec, na která upozornila agentura Bloomberg.

Důvodem špatné situace jsou jednak cla, která na Čínu uvalil americký prezident Donald Trump, ale zásadní vliv má také reakce čínské vlády na tuto situaci. V důsledku toho odborníci upozorňují, že pro nápravu bude muset vláda přikročit k zásadním změnám.

„Ztráta dynamiky, která je patrná jak u ukazatelů poptávky, tak u ukazatelů nabídky, vyžaduje úpravu fiskální politiky v polovině roku,“ cituje Bloomberg analytika Homina Leeho ze společnosti Lombard Odier.

Číňané kupují méně aut

Zpomalení přitom přichází v nejhorší chvíli. V prvních měsících roku totiž čínská ekonomika vykazovala pozitivní data. Alespoň částečně zabraly vládní stimuly ekonomiky, k nimž se centrální vláda uchýlila vloni s tím, že se měly projevit v letošním roce.

V průběhu roku ale vedení přikročilo k vyčkávací taktice, protože v geopolitice i globální ekonomické situaci bylo příliš nejistot. Zvlášť negativní zprávou pak byla červencová informace o prvním propadu půjček v jüanech za posledních 20 let.

Ekonomové se obávají zejména ochlazení spotřebitelské nálady, která se projevuje mimo jiné na prodejnosti aut.

