Čína zpomaluje. Doplácí na Trumpova cla i na boj s ním
Čínská ekonomika v červenci zaznamenala celkové zpomalení, přičemž výrobní aktivita, investice a maloobchodní tržby byly zklamáním. Tvrdý postup Pekingu proti destruktivním cenovým válkám a dopady cel Donalda Trumpa negativně dopadá na druhou největší ekonomiku světa.
Nižší růst výroby, než se čekalo, snížení spotřebitelské nálady, růst nezaměstnanosti a další prohloubení špatné situace na nemovitostním trhu. To jsou aktuální data z čínské ekonomiky za červenec, na která upozornila agentura Bloomberg.
Důvodem špatné situace jsou jednak cla, která na Čínu uvalil americký prezident Donald Trump, ale zásadní vliv má také reakce čínské vlády na tuto situaci. V důsledku toho odborníci upozorňují, že pro nápravu bude muset vláda přikročit k zásadním změnám.
„Ztráta dynamiky, která je patrná jak u ukazatelů poptávky, tak u ukazatelů nabídky, vyžaduje úpravu fiskální politiky v polovině roku,“ cituje Bloomberg analytika Homina Leeho ze společnosti Lombard Odier.
Patří k nejúspěšnějším českým podnikatelům, jeho firmy působily a stále působí v řadě zemí. Byznysové impérium Vlastislava Břízy se již dávno neomezuje jen na oblast tužek a uměleckých potřeb, ale je významným hráčem v automotivu, medical a realitách. „Situace v Rusku dokonale vyhovuje Číňanům, kteří tamní trh ovládli. A už to nejsou nekvalitní věci, kterým jsme se dříve smáli,“ říká majitel Koh-i-Nooru, který v rozhovoru pro newstream.cz komentuje současnou situaci.
Vlastislav Bříza: Čína dohání v kvalitě západ raketovou rychlostí
Leaders
Patří k nejúspěšnějším českým podnikatelům, jeho firmy působily a stále působí v řadě zemí. Byznysové impérium Vlastislava Břízy se již dávno neomezuje jen na oblast tužek a uměleckých potřeb, ale je významným hráčem v automotivu, medical a realitách. „Situace v Rusku dokonale vyhovuje Číňanům, kteří tamní trh ovládli. A už to nejsou nekvalitní věci, kterým jsme se dříve smáli,“ říká majitel Koh-i-Nooru, který v rozhovoru pro newstream.cz komentuje současnou situaci.
Číňané kupují méně aut
Zpomalení přitom přichází v nejhorší chvíli. V prvních měsících roku totiž čínská ekonomika vykazovala pozitivní data. Alespoň částečně zabraly vládní stimuly ekonomiky, k nimž se centrální vláda uchýlila vloni s tím, že se měly projevit v letošním roce.
V průběhu roku ale vedení přikročilo k vyčkávací taktice, protože v geopolitice i globální ekonomické situaci bylo příliš nejistot. Zvlášť negativní zprávou pak byla červencová informace o prvním propadu půjček v jüanech za posledních 20 let.
Ekonomové se obávají zejména ochlazení spotřebitelské nálady, která se projevuje mimo jiné na prodejnosti aut.
Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.
Čipy v mozku? Blížíme se. Už se o ně pere Musk s Altmanem
Money
Neuralink Elona Muska je nejdál v technologii, co má spojit člověka se strojem. V první fázi tedy pomocí čipů do mozku. Sam Altman, tvůrce ChatuGPT, to chce taky.
Čínská figurka Labubu z limitovaných „blind boxů“ se stala globálním hitem sběratelství i investičním fenoménem. Popularita postavičky katapultovala tržby výrobce Pop Mart i jeho akcie na historická maxima. Od začátku roku si titul na hongkongské burze připsal 200 procent.
Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace
Trhy
Čínská figurka Labubu z limitovaných „blind boxů“ se stala globálním hitem sběratelství i investičním fenoménem. Popularita postavičky katapultovala tržby výrobce Pop Mart i jeho akcie na historická maxima. Od začátku roku si titul na hongkongské burze připsal 200 procent.