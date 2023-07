Stanislav Šulc: Na Blanensku dochází voda. Ale klid, s klimatickou změnou to nesouvisí. Tedy asi

Zeměkoule prožívá horké chvíle. Tedy nikoli chvíle, ale dny. V posledním týdnu byly hned dvakrát přepsány historické tabulky nejvyšších průměrných teplot na Zemi. Bloomberg uvedl, že britské historické domy budou mít čím dál větší problémy s podložím. A na Blanensku lidem omezují možnost napustit si jejich vysněné bazény. Do toho bují migrace směrem z teplejších do chladnějších částí planety. A klimatická změna toho má v rukávu ještě daleko více.

Pojďme na chvíli opustit bezpečné vody ideologie, v nichž všichni víme, kdo za to může a co by se mělo, a naopak zcela jistě nemělo dělat. Pojďme na chvíli zapomenout, že spojení klimatická změna je zatíženo příliš mnoho emocemi, kterým se podařilo překrýt podstatu věci. A tou je jednoduchá premisa, že se údaje o počasí výrazně vymykají dlouhodobým trendům.

Na tom většinou panuje shoda a vědci rádi připomínají, že existuje shoda i na tom, že jde o důsledek zvýšeného množství emisí uvolňovaných do ovzduší od začátku průmyslové revoluce, ale existují vlivní lidé, kteří tuto shodu ignorují, takže na tomto už shoda není.

Česká salónní debata

Česká debata se i díky těmto lidem smrskla vlastně na dvě jediné otázky. První zní: Lze dokázat, že za tyto změny může člověk? Druhá pak zní: Proč bychom se měli omezovat, když se většina omezit odmítá a když navíc není důkaz, že za to můžeme?

Právě kolem těchto dvou nevyřčených otázek se točí myšlení většiny Čechů, když už jsou ochotni se o této problematice vůbec vnitřně trápit. Což navíc mnoho lidí ani ochotno není. Jedná se o typické „salónní“ otázky, které připomínají pověstný (ale falešný) citát Marie Antoinetty „Když nemají na chleba, ať jedí koláče“.

Máme totiž dojem, že se nás tato změna netýká. Nevnímáme její dopady tak jako například v Maroku, kde před pár týdny naměřili 47 stupňů Celsia. Nebo jako v Indii, kde vlna veder před lety zabila desítky lidí. Naopak dokážeme typické projevy změn klimatu jako předloňské tornádo na Moravě označit za anomálii, která je osamocená. Prostě se to stalo. S ničím to nesouvisí.

Změna, nikoli oteplování

Přitom dopady klimatické změny jsou zcela flagrantní i v Česku. Tornádo na Moravě byla jen taková katastrofální příhoda. Ale například nedostatek vody v některých částech země je tu reálně již několikátý rok v řadě. A nejde jen o to, že si lidé nebudou moci napustit své ohyzdné bazény. Jednou možná ten kohoutek otevřou a nepoteče nic, i když si budou chtít jen uvařit čaj. Ostatně podle Českého hydrometeorologického ústavu právě české teploty rostou rychleji než třeba průměr Evropy.

Klimatická změna má různé projevy v různých částech světa. Ostatně i kvůli tomu se přišlo s tímto termínem, který nahradil spojení „globální oteplování“. To bylo příliš úzkoprofilové. Například takovým slovem oteplování by se špatně vysvětlovaly dopady, jako je například velký problém britských historických budov. Ty totiž podle Bloombergu čekají v souvislosti s klimatickou změnou zásadní problém kvůli podloží. To postupně vysychá, propadá se a budovám tak hrozí, že budou praskat, nebo se dokonce zřítí.

Konflikt je lepší než řešení

Ne, tento text nemá být apelem, aby se kdokoli šel někam přilepovat, aby ničil umělecká díla, aby se schvalovaly dotace v řádech stamiliard eur na cokoli. Spíš je potřeba poukázat, že tuzemská salónní debata bagatelizující podstatu problému je stejně škodlivá jako přehnané akce „druhé strany barikády“.

Ale asi to my Češi ani jinak neumíme. Chápeme jenom spory, konflikty, v nichž hledáme, na jakou stranu se přimknout. A až to někdo vyřeší a zachrání, slavíme s ním. Prostě takoví pohrobci marxismu.

Tak pojďme věřit, že to tentokrát zase klapne a někdo to vyřeší za nás. Pardon, tentokrát spíš: že to vyřeší i pro nás, tedy hlavně pro vlastníky bazénků na Blanensku.