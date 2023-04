Záhadný pětihaléř za milion a půl, starý dukát za sedm milionů. Sběratelé se činili

Na výroční aukci mincí, bankovek a dalších vzácných numismatických předmětů, která se konala od 21. dubna, se vydražily položky za 105 milionů korun. Před rokem se na aukci vydražila numismatika za 154 milionů korun. Hitem letošní aukce byl pětihalíř z roku 1924. Akci pořádal aukční dům s numismatikou Macho & Chlapovič.

Pětihalíř z roku 1924, který byl zachycen v kremnické bance za první republiky, byl na aukci vydražen za 1,55 milionu korun. Jde o nejzáhadnější československou oběhovou minci, protože dosud není jasné, proč byla vlastně vyražena, upozornili pořadatelé aukce.

Na aukci se dražil i vzácný pětidukát Leopolda I. z roku 1675 (na hlavním snímku). Jeho vyvolávací cena byla 4,7 milionu a nový majitel si jej odnesl za 7,332 milionu korun včetně aukční přirážky. „Kabinetní kus s nádhernou patinou a zrcadlovým leskem v plochách měl vyvolávací cenu 4,7 milionu korun," uvedl spolumajitel domu Elizej Macho.

Svatováclavské dukáty za miliony

V aukci se dražily i svatováclavské dukáty z roku 1951 ve všech čtyřech nominálních hodnotách (desetidukát, pětidukát, dvoudukát a dukát). Jejich souhrnná vyvolávací cena byla 5,64 milionu korun a v aukci se dohromady vydražily za 9,2 milionu korun.

Zajímavou položkou aukce byla medaile z roku 1765. Jejím autorem je dvorní medailér vídeňské mincovny Anton Wideman. Vytvořil ji k přijetí císařského titulu Josefa II. a začátku spoluvlády s ovdovělou císařovnou Marií Terezií. Sběratelé dražili exemplář, který byl ve špičkově zachovalém stavu, pocházel z francouzské šlechtické pozůstalosti a jeho vyvolávací cena byla 1,4 milionu korun. Cena v dražbě dosáhla 4,23 milionu korun.

Výroční 30. aukce Aukčního domu Macho & Chlapovič se konala prezenčně za sálové účasti, přes internet a telefon v pátek 21. dubna 2023 v Praze. Její součástí bylo 492 položek. V nabídce aukce bylo téměř 2800 položek. Další položky se dražily následně, ve dnech 24. až 27. dubna byla aukce elektronická. Sběratelé mohli získat téměř 2300 mincí, medailí, bankovek či vyznamenání.