Třpyt a okázalost se vrací na evropské burzy

Rok 2024 byl pro luxusní zboží jedním z nejhorších let v poslední dekádě. Nyní se ale karta obrací. Očekává se, že americká poptávka po luxusu by letos mohla zaplnit výpadek té čínské. I přesto, že Trump nepřestal Evropě vyhrožovat zavedením cel na dovoz do USA.

Annus horribilis. Tak by se dal v kostce popsat rok 2024 optikou akcionářů do veřejně obchodovaných luxusních značek. Tak například módní impérium nejbohatšího Francouze Bernarda Arnaulta zaznamenalo loni pokles tržní hodnoty o více než 13 procent. To už je ale zapomenuto. V závěru loňského roku, někdy po amerických prezidentských volbách, se trh s luxusem opět nadechl. A akcie LVMH, evropského hegemona mezi luxusními značkami, jen od začátku ledna posílily o více než 12 procent.

Bernard Arnault tak jen od začátku roku 2025 zbohatl o bezmála 18 miliard dolarů, vyplývá to z indexu Bloomberg Billionaires. O tolik se zhodnotil jeho osmačtyřicetiprocentní podíl ve společnosti. Letos je zatím největším skokanem mezi miliardáři. Až za ním je Changpeng Zhao, kanadský občan a zakladatel největší krypto burzy Binance či američtí miliardáři Elon Musk či Jeff Bezos.

„Akcie LVMH rostou díky pozitivnímu sentimentu, který do sektoru luxusního zboží přinesla švýcarská společnosti Richemont. Výsledky Richemont poukázaly na silnou poptávku v Evropě a také v Severní Americe,“ říká Tomáš Cverna, analytik společnosti XTB. Švýcarský Richemont, který vlastní značky jako Cartier, Panerai či Chloé, letos na burze přidal 25 procent. Tyto firmy nejsou rozhodně mezi luxusními značkami výjimkou. Akcie britské Burberry za poslední tři měsíce posílily o téměř polovinu a cenné papíry výrobce luxusních bund Moncler jen za poslední tři týdny poskočily o 15 procent. A tak by se dalo pokračovat.

Naděje upřené na Ameriku

Vrátí se čínským spotřebitelům, kteří v posledních letech tvořili až pětinu celosvětových výdajů za luxusní zboží, jejich ztracený nákupní apetit? A povolí odpor nakupujících proti přemrštěnému růstu cen mnoha luxusních značek?

Analytici Barclays nepředpokládají, že se v Číně dostaví udržitelné oživování poptávky po luxusním zboží. Všímají si, že i ti nejbohatší Číňané čím dál tím méně utrácejí za luxus. Letošní rok změnu trendu podle nich nepřinese. Všímají si ale růstu popularity levnějších značek, jako jsou Laopu Gold, Arc'teryx a Coach.

Vzhledem k předpovědi dalšího oslabení trhu v Číně se očekává, že nadnárodní společnosti obchodující s luxusním zbožím letos vytáhnou všechny esa, aby přesvědčily americké zákazníky ke koupi diamantových náramků, drahých hodinek, luxusních kabelek a další značkové módy.

Návrat Donalda Trumpa do Bílého domu ale vrhá na tento sektor další stín v podobě důsledků eskalace obchodních válek. A o tom, že Arnault nechce ponechat nic náhodě, zase vypovídá jeho přítomnost na Trumpově pondělní inauguraci.

Odborníci nicméně luxusním značkám za současné situace radí, aby více hleděly na demografii zákazníků a místo kultu mládí se zaměřily na tzv. stříbrnou generaci, generaci současných padesátníků, kteří mají peníze. A jsou ještě ochotni je utrácet.

„Módní průmysl byl po léta posedlý mládím,“ říká Anita Balchandani, seniorní partnerka v McKinsey & Co. „Ale nyní je čas, aby značky skutečně začaly mluvit o zákaznících nad 50 let.“

V USA lidé ve věku 55 a více let vlastnili v roce 2024 72 procent bohatství, odhaduje McKinsey. A tento podíl se každým rokem zvyšuje. „V západních ekonomikách jsou to zákazníci nad 50 let, kdo drží pěněženku. Tam je soustředěno bohatství a upřímně řečeno, je to také segment, který často financuje i některé nákupy mladších generací,“ doplňuje Balchandani.

