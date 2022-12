Umění 2022: Rekordní prodej Bohumila Kubišty ukazuje ochotu sběratelů utrácet

Komplikovaný. Tak hodnotí končící rok odborníci ze všech sfér lidské činnosti. Umění nevyjímaje. Kvůli válce na Ukrajině a rostoucím obavám z ekonomické recese se na sběratelství a umění zdánlivě nedostávalo. Přesto i takto komplikovaný rok přinesl celou řadu výjimečných událostí. Ty nejdůležitější vybírají Anna Pulkertová a Valérie Dvořáková z Art Servisu J&T Banky.

Reklama

Co byste označily za hlavní trendy letošního roku v umění a sběratelství?

Valérie Dvořáková: Zásadním tématem se stal válečný konflikt na Ukrajině. Projevilo se zřejmě i v tvorbě řady autorů, ale především šlo o ohromnou vlnu solidarity uměleckého světa s Ukrajinou, jejím kulturním dědictvím, umělci i dalšími profesionály z oboru. Kromě toho světem umění rezonovala i řada dalších témat: útoky environmentálních aktivistů na významná díla ve světových uměleckých sbírkách, nový pařížský veletrh nebo benátské Bienále. Na něm se mimochodem potvrdila síla jednoho z aktuálních trendů v současném umění, a totiž textil jakožto umělecké médium.

Anna Pulkertová: Co se týče trhu s uměním, ten po covidovém propadu znovu významně roste. Umění začalo být čím dále žádanější alternativní investicí, které čím dále tím více investorů a sběratelů věří, že pomůže ochránit vložené prostředky před inflací.

Čeští umělci bodovali v aukci Sotheby's. Nejdráž se prodalo dílo Mikuláše Medka Enjoy Na aukci středoevropského umění v Kolíně nad Rýnem, která probíhala během minulého týdne, se nejdráž vydražil obraz Mikuláše Medka. Za Zlatý Křik I z roku 1968 dal nový majitel v přepočtu 8,6 milionu korun. ČTK Přečíst článek

Lidé jsou ochotní za umění utrácet. Chybějí kvalitní díla

Jednou z událostí jistě byl rekordní aukční prodej obrazu Bohumila Kubišty za více než 120 milionů korun. Očekávaly jste takový úspěch?

Reklama

VD: Prodej Pražského motivu Bohumila Kubišty prolomilo nejen malířův autorský rekord, ale především stomilionovou hranici, na jejíž pokoření český aukční trh netrpělivě čekal už nějakou dobu. Asi i proto pro mě tento rekordní prodej nebyl takovým překvapením. Od loňského března, kdy se v zahraničí vydražilo dílo Františka Kupky za (do té doby neuvěřitelných) 230 milionů korun, bylo zřejmé, že kupní síla ještě na svou hranici nenarazila. Bylo tak jen otázkou času, kdy se i na českém trhu objeví mimořádně kvalitní dílo, kterému se podaří dostatečně zvednout aukční plácačky.

AP: Pokořená hranice 100 milionů korun za dílo je přelomová a značí, že už i na lokálních aukcích roste počet sběratelů, kteří jsou ochotní za svá vysněná díla zabojovat a utratit nemalé peníze. To však, zda bude trh v tomto duchu pokračovat i nadále hodně závisí i na tom, jak kvalitní díla se na trh budou dostávat. Dlouhodobě ubývá zajímavých děl z žádaných období moderny a meziválečné avantgardy.

David Černý: Peníze si jezdím vydělávat do zahraničí. V Česku to nejde Reality Co říká na kritiku, kterou vyvolala jeho poslední instalace, čtyřiadvacet metrů vysoká socha Lilith v pražském Karlíně? Dá se v Česku vydělat uměním? A skutečně tvoří jen obří sochy? Nejenom o tom hovořil sochař David Černý v dalším díle podcastu Realitního Clubu. nst Přečíst článek

O co tedy jeví sběratelé a investoři zájem kromě meziválečné avantgardy?

VD: Kromě Kubišty bych zmínila také úspěchy o něco mladšího umění: nových českých rekordů se letos dočkala díla Zdeňka Sýkory (8,1 milionu korun a záhy i 10,8 milionu korun) i Jana Kubíčka (1 milion korun a následně 1,2 milionu korun). Potvrzuje to, že díla české geometrické abstrakce druhé poloviny 20. století jsou na trhu na vzestupu, a to právem.

AP: Na aukčním trhu zajímavě roste také oblast poválečného umění. Daří se například mému oblíbenci Mikuláši Medkovi. V Londýně se na podzim jeho obraz vydražil za 23 milionů, což je rekord za jeho díla ze 60. let, na konci listopadu se pak vydražila dvě jeho díla v galerii Kodl, sice nepřekonala předaukční odhady, ale i tak jsou jejich dosažené ceny přesahující 14 milionů korun v kontextu českého trhu slušné.

Jiří Příhoda: U nejlepšího domu má být nejlepší umění Reality Jeho chrliče můžete nově vidět, pokud navštívíte pražské sídlo J&T Banky. Jiří Příhoda je instaloval krátce poté, co skončila jeho mimořádná výstava VOID v pražské Galerii Rudolfinum. Příhoda tu představoval své netradiční prostory, které mají fungovat trochu jako protiváha digitálním světům. Usazují totiž člověka do naprosto nové, ale velmi fyzické reality. Podobnou funkci pak může mít také umění ve veřejném prostoru, třeba u kancelářské budovy. „Ve světě, zejména v Asii, kancelářské budovy bez kvalitního umění takřka nevznikají. U nás se to pomalu také rozjíždí. Záleží ale na osvícenosti investora,“ vysvětluje Jiří Příhoda. Stanislav Šulc Přečíst článek

J&T Banka provedla v letošním roce velký průzkum mezi sběrateli. Co jste zjistili?

AP: Sběratelé v České republice se moc neliší od sběratelů v zahraničí, sice jejich rozpočet na nákup umění není tak velký jako u těch, na kterých se dělají velké zahraniční výzkumy, motivace k nákupu umění jsou však velmi podobné. První místa obsazují emocionální a estetická hodnota, až poté nastupuje investorské hledisko a očekávané zhodnocení. V zahraničí i v ČR převládají dlouhodobí sběratelé a u obou skupin čím dále tím více roste zájem o současné umění.

VD: Především jsme vůbec poprvé získali obecný přehled o tom, co se vůbec na českém trhu s uměním děje. Zatímco v zahraničí bývají takové informace už standardním nástrojem, v Česku dosud existovala data jen k aukčnímu trhu. A ta rozhodně nestačí, jak ostatně dokládá jedno z hlavních zjištění studie: Češi nejčastěji nakupují současné umění, a to online nebo přímo z ateliéru umělce či od jeho zastupující galerie.

Do čeho se vyplatí investovat peníze? Money Míra inflace je v současné době velice vysoká a odhadnout její další vývoj se odvažuje málokdo. Peníze, které máme v hotovosti, každým dnem ztrácejí svoji hodnotu, a ani úrok na spořících účtech inflaci zdaleka nevyrovná. Proto mnozí z nás zvažují, jak své úspory před znehodnocením ochránit. Možností jak peníze investovat, a tím je před inflací ochránit a dokonce i zhodnotit, je hned několik. nst Přečíst článek

Umění sbírají stále hlavně muži

Kdo je vlastně typický český sběratel?

VD: Častěji se sběratelství umění věnují muži střední a starší generace. Velký podíl respondentů se ke sběratelství dostal teprve v posledních několika letech, zřejmě ve snaze ochránit hodnotu svých peněz během probíhající krize. A také jsme zjistili, že čím déle se Češi sběratelství věnuji, tím nejen více utrácejí, ale hlavně jsou více motivováni emocemi než financemi.

AP: Na světový trh se pak dostává čím dále tím více i mladších sběratelů, dokonce už i z generace Z. Táhnou čím dále mladší autoři (do 45 let) a jejich umění. Napříč generacemi sběratelů pak nejen u nás ale i po celém světě silně rezonují témata společenského dopadu a environmentální udržitelnosti.

Obří výstava Muchy bude prodloužena do konce roku. Dosud přilákala desítky tisíc lidí Enjoy Přelomová výstava mapující dílo a život Alfonse Muchy bude o dva měsíce prodloužena, potrvá až do konce roku. Více než 200 obrazů, fotografií a dalších uměleckých předmětů ukazujících Muchu i z méně známých – či prakticky neznámých – úhlů je k vidění ve Valdštejnské jízdárně. nst Přečíst článek

Vloni neskutečné nárůsty přineslo digitální umění. Jak se mu daří nyní?

VD: Takové téma jen tak nezmizí. Umění ostatně vždy odráželo dobu, ve které vznikalo, a ta naše je s „digitálem“ už bytostně spjatá. Velkou pozornost si stále drží NFT, tedy umělecká díla existující pouze v digitální verzi prostřednictvím blockchainu. Entuziasmus kolem nich ale začal klesat, ve třetím čtvrtletí došlo k propadu prodejů oproti lednu dokonce o 97 %. To se dalo předpokládat, s NFT se v minulých měsících opravdu roztrhl pytel, přičemž investiční potenciál měl jen zlomek.

AP: V listopadu se v médiích objevila zpráva, že NFT Bored Ape Justina Biebera, kterou zpěvák koupil v lednu letošního roku za v přepočtu 1,3 milionu dolarů, má momentálně hodnotu přibližně 70 tisíc dolarů. Je třeba si však uvědomit, že Bieber toto NFT v první řadě zbytečně přeplatil už v momentě nákupu, proto je propad tak markantní. Nicméně na trhu s NFT došlo k obrovské korekci. Lze však předpokládat, že na trhu NFT již zůstanou, i když v mnohem menší míře, než někteří ještě loni předpovídali.

Gerhard Richter kraluje žebříčku nejvlivnějších výtvarníků světa. Jeho obrazy stojí i přes miliardu Enjoy Nejvýznamnějším světovým výtvarníkem je podle nového vydání prestižního žebříčku Kunstkompass (Kompas umění) opět německý malíř Gerhard Richter, uvedla agentura DPA. ČTK Přečíst článek

A jak se dařilo sběratelství ve světě? Neprojevují se na něm již obavy z krize?

VD: Vůbec ne. Významný pokles letos projevil jen čínský trh, ten je ovšem fatálně ovlivněn místními přísnými lockdownovými opatřeními. Trhu se jinak v globálním měřítku dařilo. Dokládají to nejen samostatné aukční rekordy od Francise Picabii (10 milionů eur) po Reného Magritta (60 milionů liber) či velká aukce sbírky spoluzakladatele Microsoftu Paula Allena. Vysledovat to lze i z pohybu umění po světě - sběratelé a obchodníci letos exportovali a importovali nejvíc umění v historii.

AP: Zmíněná sbírka z pozůstalosti spoluzakladatele Microsoftu Paula Allena na dražbě v listopadu během dvou dnů utržila přes 1,6 miliardy dolarů. Překonána tak poprvé v historii byla magická hranice miliardy dolarů za aukci solitérní sbírky. V rámci tohoto výsledku je však potřeba přihlédnout k tomu, že výtěžek putoval na filantropické účely, což byl jeden z významných důvodů úspěchu celé dražby. Měsíc před touto aukcí zaznamenaly velký úspěch i aukce 1500 děl ze sbírky Ann a Gordona Gettyových, které se vydražily souhrnně za 150 milionů dolarů.

Galerie Magnus Art se dostala na mapu umění v ČR

Máte za sebou první celý rok fungování galerie Magnus Art. Jak jste s dosavadním fungováním spokojené?

AP: Galerie Magnus Art letos plnila naplno naši původní představu o místě, kde se bude propojovat um a jmění. Kde budou sběratelé a jejich soukromé sbírky inspirovat další lidi k tomu, aby se obklopovali originálními uměleckými díly, které mají duši. Postupně se galerie dostává na mapu kulturních míst Prahy, kam stojí za to jednou za čas zavítat.

VD: Po covidových peripetiích se výstavní provoz galerie Magnus Art konečně rozběhl tak, jak byl zamýšlen, a mohli jsme tak na Rustonce inspirovat už dvěma výstavami ze soukromých sbírek významných českých sběratelů, Michala Richtra a Pavla Brože.

video Umění je jako každý byznys. Musíte investovat, jinak se neprosadíte, říká Rony Plesl Newstream TV V dalším z dílů pořadu Victory Club na newstream.cz se představí Rony Plesl. Jedna z nejvýraznějších osobností českého designu se v posledních letech stále více soustředí na volnou tvorbu a chce s ní uspět v globální konkurenci. Stanislav Šulc Přečíst článek

A co chystáte na příští rok?

VD: V intenzivní inspiraci nehodláme polevit ani během příštího roku. Naplánovány máme tentokrát tři výstavy, které se na sběratelství a jeho možnosti podívají zase z trochu jiného úhlu.

AP: Neusínáme na vavřínech. Začátkem roku se návštěvníci mohou těšit na představení části sbírky Josefa Maixnera, druhou část pak naleznou v jeho nové kroměřížské galerii a budou mít tak i další důvod vycestovat za uměním i mimo Prahu.

video Victory Club s pianistou Ivem Kahánkem: Sólovým hráčem se stane jeden člověk za generaci Newstream TV Je nejuznávanějším českým pianistou současnosti. S velkým úspěchem hraje před publikem doma i ve světě, dnes své umění představí v rámci Pražského jara. Ivo Kahánek je dalším hostem pořadu o úspěchu a cestě na profesní vrchol Victory Club, který představuje byznysový portál newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek