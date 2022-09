Umění je jako každý byznys. Musíte investovat, jinak se neprosadíte, říká Rony Plesl

V nejnovějším díle pořadu Victory Club na newstream.cz se představí Rony Plesl. Jedna z nejvýraznějších osobností českého designu se v posledních letech stále více soustředí na volnou tvorbu a chce s ní uspět v globální konkurenci.

Reklama

„Kdy jsem se stal tím Rony Pleslem? Až kolem padesátky, kdy jsem přestal být tak sebestředný a naopak jsem našel pokoru,“ prozrazuje jeden z nejuznávanějších českých designérů Rony Plesl v další epizodě pořadu Victory Club na newstream.cz.

Jaké to je pokoušet se prosadit v globální konkurenci? Co všechno musí tvůrce podstoupit, aby uspěl na světové úrovni? A jakou roli v tom hrají peníze?

„K umění patří investice stejně jako u jakéhokoli jiného podnikání,“ prozrazuje Rony Plesl v další epizodě pořadu Victory Club. „Běžec, který zaběhl nejrychlejší čtyřstovku, také nebude běhat pořád někde v lese. Pojede na olympiádu. Protože je prostě dobrej. A když cítíte, že jste dobrej, tak běžte s kůží na trh,“ dodává nejúspěšnější český designér.

Co je Victory Club?

Co znamená být nejlepší? Jakou roli hrají v jejich životě peníze? Co je pro ně úspěch a co mu museli obětovat? Jak vychovávají své potomky? A co by poradili mladým talentovaných lidem? Na tyto a další otázky odpovídají osobnosti tuzemského byznysu, politiky, sportu i kultury v nové sérii videoportrétů Victory Club s podtitulem Inspirujte se nejlepšími.

Reklama

S kým se setkáte v první sérii Victory Clubu?

S lidmi, kteří ve své profesi dosáhli na absolutní vrchol. Vedle dalších to bude hokejista Jaromír Jágr, rektorka Mendelovy univerzity a pravděpodobná kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová, jeden z nejúspěšnějších designérů dneška Rony Plesl, zakladatel pojišťovny Pavel Řehák, zakladatel banky Radomír Lapčík či nejlepší klavírista současnosti Ivo Kahánek.

Podívejte se na předchozí díly Victory Clubu

video Danuše Nerudová: Česko mrhá talenty. Už na základních školách Newstream TV Druhým hostem pořadu Victory Club na newstream.cz je rektorka Mendelovy univerzity, předsedkyně důchodové komise a žena, o níž se čím dál více spekuluje, že by mohla kandidovat na prezidentku. sta Přečíst článek